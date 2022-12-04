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Росіяни обстріляли херсонське СІЗО, поранені працівники установи. ФОТОрепортаж

Під час обстрілу Херсона в неділю росіяни влучили в будівлю Херсонського слідчого ізолятора, поранені працівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань.

"Сьогодні протягом доби під час обстрілу міста Херсон були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятора.

Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів".

Деталі: Зазначається, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонщини та департаменту здійснена евакуація усіх осіб, що були в СІЗО після деокупації території.

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Росіяни обстріляли херсонське СІЗО, поранені працівники установи 01
Росіяни обстріляли херсонське СІЗО, поранені працівники установи 02
Росіяни обстріляли херсонське СІЗО, поранені працівники установи 03

Автор: 

обстріл (28486) СІЗО (725) Херсон (3362)


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я там тоже не сидел, но знаю.
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05.12.2022 00:53 Відповісти
Это по Перекопской?
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05.12.2022 01:51 Відповісти
 
 