Росіяни обстріляли херсонське СІЗО, поранені працівники установи. ФОТОрепортаж
Під час обстрілу Херсона в неділю росіяни влучили в будівлю Херсонського слідчого ізолятора, поранені працівники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань.
"Сьогодні протягом доби під час обстрілу міста Херсон були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятора.
Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів".
Деталі: Зазначається, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонщини та департаменту здійснена евакуація усіх осіб, що були в СІЗО після деокупації території.
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я там тоже не сидел, но знаю.