Оккупанты обстреляли из РСЗО монастырь на Сумщине, - ОВА. ФОТО
Российские войска обстреляли из РСЗО мужской монастырь Глинская пустынь в Сумской области.
Об этом сообщил глава областной ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"На приграничье враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня. Прилеты были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные постройки".
Від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться у дописі.
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українці теж не проти
може клепки у монахів кацапського сатанату на місце стануть ?
кацапи реально дебіли - обстрілювати монастир Московського патріархату
Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Туда снова направляется Иван!
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.
Припев.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
(Бобриков - генерал-губернатор Фінляндії, призначений Миколою 2, та вбитий фінським патріотом за русифікацію)