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Оккупанты обстреляли из РСЗО монастырь на Сумщине, - ОВА. ФОТО

Российские войска обстреляли из РСЗО мужской монастырь Глинская пустынь в Сумской области.

Об этом сообщил глава областной ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреляли из РСЗО монастырь на Сумщине, - ОВА 01

"На приграничье враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня. Прилеты были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные постройки".

Оккупанты обстреляли из РСЗО монастырь на Сумщине, - ОВА 02
Оккупанты обстреляли из РСЗО монастырь на Сумщине, - ОВА 03

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Оккупанты обстреляли из РСЗО монастырь на Сумщине, - ОВА 04

Від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться у дописі.

Оккупанты обстреляли из РСЗО монастырь на Сумщине, - ОВА 05

Автор: 

монастырь (79) обстрел (27165) Сумская область (3133)


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Топ комментарии
+7
Корів шкода.
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05.12.2022 20:57
+3
гундяєв своїм гуманітарку передав.
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05.12.2022 20:47
+2
Різдва Богородиці (Глинська пустинь) ставропігійний чоловічий монастир УПЦ (МП)

українці теж не проти
може клепки у монахів кацапського сатанату на місце стануть ?
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05.12.2022 20:55
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тобто ***** кругом...гундяєв одобряєт обома копитами.
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05.12.2022 20:44 Ответить
Різдва Богородиці (Глинська пустинь) ставропігійний чоловічий монастир УПЦ (МП)

українці теж не проти
може клепки у монахів кацапського сатанату на місце стануть ?
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05.12.2022 20:55 Ответить
хіба у молодняка...
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05.12.2022 21:00 Ответить
гундяєв своїм гуманітарку передав.
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05.12.2022 20:47 Ответить
своїм монахам
кацапи реально дебіли - обстрілювати монастир Московського патріархату
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05.12.2022 20:57 Ответить
можу припустити, що то були касетні снаріди з релігіозною літературою проросійського направлення.
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05.12.2022 21:02 Ответить
еге ж, «Хлебницы Молотова»

Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Туда снова направляется Иван!
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.

Припев.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.

(Бобриков - генерал-губернатор Фінляндії, призначений Миколою 2, та вбитий фінським патріотом за русифікацію)
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05.12.2022 21:46 Ответить
«Хлебницы Молотова»
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05.12.2022 21:48 Ответить
Ето православниє снаряди😃
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05.12.2022 20:55 Ответить
Корів шкода.
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05.12.2022 20:57 Ответить
... а от феесбешних ерпецешних спецпризначенців секти гундяєва "ні". Так шкода що всіх до останнього не повбивали...
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05.12.2022 21:05 Ответить
Цензор, незадовільно! Де інформація до якого патріархата належить монастир. Не ясно - зрада чи перемога. Дяка коментаторам, шо виправили недостачу.
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05.12.2022 21:28 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C
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06.12.2022 09:48 Ответить
Невже гадали що там СБУ з обшуком?
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05.12.2022 21:40 Ответить
Бей коров, чтоб бараны боялись
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06.12.2022 09:44 Ответить
 
 