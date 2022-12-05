Оккупанты обстреляли из РСЗО монастырь на Сумщине, - ОВА. ФОТО

Российские войска обстреляли из РСЗО мужской монастырь Глинская пустынь в Сумской области.

Об этом сообщил глава областной ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"На приграничье враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня. Прилеты были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные постройки".





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Від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться у дописі.