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Окупанти обстріляли із РСЗВ монастир на Сумщині, - ОВА. ФОТО

Російські війська обстріляли із РСЗВ чоловічий монастир Глинська пустинь у Сумській області.

Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли із РСЗВ монастир на Сумщині, - ОВА 01

"На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. "Прильоти" були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі.

Окупанти обстріляли із РСЗВ монастир на Сумщині, - ОВА 02
Окупанти обстріляли із РСЗВ монастир на Сумщині, - ОВА 03

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Окупанти обстріляли із РСЗВ монастир на Сумщині, - ОВА 04

Від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться у дописі.

Окупанти обстріляли із РСЗВ монастир на Сумщині, - ОВА 05

Автор: 

монастир (42) обстріл (28486) Сумська область (3681)


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Топ коментарі
+7
Корів шкода.
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05.12.2022 20:57
+3
гундяєв своїм гуманітарку передав.
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05.12.2022 20:47
+2
Різдва Богородиці (Глинська пустинь) ставропігійний чоловічий монастир УПЦ (МП)

українці теж не проти
може клепки у монахів кацапського сатанату на місце стануть ?
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05.12.2022 20:55
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тобто ***** кругом...гундяєв одобряєт обома копитами.
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05.12.2022 20:44 Відповісти
Різдва Богородиці (Глинська пустинь) ставропігійний чоловічий монастир УПЦ (МП)

українці теж не проти
може клепки у монахів кацапського сатанату на місце стануть ?
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05.12.2022 20:55 Відповісти
хіба у молодняка...
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05.12.2022 21:00 Відповісти
гундяєв своїм гуманітарку передав.
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05.12.2022 20:47 Відповісти
своїм монахам
кацапи реально дебіли - обстрілювати монастир Московського патріархату
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05.12.2022 20:57 Відповісти
можу припустити, що то були касетні снаріди з релігіозною літературою проросійського направлення.
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05.12.2022 21:02 Відповісти
еге ж, «Хлебницы Молотова»

Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Туда снова направляется Иван!
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.

Припев.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.

(Бобриков - генерал-губернатор Фінляндії, призначений Миколою 2, та вбитий фінським патріотом за русифікацію)
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05.12.2022 21:46 Відповісти
«Хлебницы Молотова»
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05.12.2022 21:48 Відповісти
Ето православниє снаряди😃
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05.12.2022 20:55 Відповісти
Корів шкода.
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05.12.2022 20:57 Відповісти
... а от феесбешних ерпецешних спецпризначенців секти гундяєва "ні". Так шкода що всіх до останнього не повбивали...
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05.12.2022 21:05 Відповісти
Цензор, незадовільно! Де інформація до якого патріархата належить монастир. Не ясно - зрада чи перемога. Дяка коментаторам, шо виправили недостачу.
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05.12.2022 21:28 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C
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06.12.2022 09:48 Відповісти
Невже гадали що там СБУ з обшуком?
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05.12.2022 21:40 Відповісти
Бей коров, чтоб бараны боялись
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06.12.2022 09:44 Відповісти
 
 