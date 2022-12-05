Окупанти обстріляли із РСЗВ монастир на Сумщині, - ОВА. ФОТО
Російські війська обстріляли із РСЗВ чоловічий монастир Глинська пустинь у Сумській області.
Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. "Прильоти" були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі.
Від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+7 Мирон Левицький #513800
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+2 Алекс Мышкевич
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українці теж не проти
може клепки у монахів кацапського сатанату на місце стануть ?
кацапи реально дебіли - обстрілювати монастир Московського патріархату
Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Туда снова направляется Иван!
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.
Припев.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
(Бобриков - генерал-губернатор Фінляндії, призначений Миколою 2, та вбитий фінським патріотом за русифікацію)