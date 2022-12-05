Окупанти обстріляли із РСЗВ монастир на Сумщині, - ОВА. ФОТО

Російські війська обстріляли із РСЗВ чоловічий монастир Глинська пустинь у Сумській області.

Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. "Прильоти" були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі.





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Від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться у дописі.