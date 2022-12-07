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Россияне обстреляли пгт Печенеги на Харьковщине, - ОП. ФОТО

Вечером 7 декабря российский агрессор нанес удар по Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Харьковская область, 7 декабря. Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы", - написал Тимошенко.

Воздушная тревога продолжалась в Харьковской области с 18:42 до 19:32.

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Россияне обстреляли пгт Печенеги на Харьковщине, - ОП 01
Россияне обстреляли пгт Печенеги на Харьковщине, - ОП 02

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577)


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Навіщо Цензор постійно посилається на радника завхоза? Це наказ з ОПи, чи як?
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07.12.2022 21:56 Ответить
Видимо уже так.
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07.12.2022 22:06 Ответить
Ніфіга собі. Як торпеда.
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07.12.2022 22:00 Ответить
Кірюша в нас уже й про обстріли доповідає. Яка різностороння людина..
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07.12.2022 22:03 Ответить
Нова гуманітарка прийшла. Треба перед щеневтіком оманським заробляти бали. Може щось перепаде з "барского плєча"?
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07.12.2022 22:22 Ответить
***** продовжуючи воювати з печенєгами та половцями
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07.12.2022 22:06 Ответить
А коли опа розкаже що завдано удару у відповідь по енергетичній структурі в шебєкіно чи білгороді?
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07.12.2022 22:19 Ответить
 
 