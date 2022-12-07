Россияне обстреляли пгт Печенеги на Харьковщине, - ОП. ФОТО
Вечером 7 декабря российский агрессор нанес удар по Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Харьковская область, 7 декабря. Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы", - написал Тимошенко.
Воздушная тревога продолжалась в Харьковской области с 18:42 до 19:32.
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Чайка Київ
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Никита Фоменко #538141
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5 копійок
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Andry Moon
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Петро Якимчук #487385
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vadyan
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Петро Якимчук #487385
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