Россияне обстреляли пгт Печенеги на Харьковщине, - ОП. ФОТО

Вечером 7 декабря российский агрессор нанес удар по Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Харьковская область, 7 декабря. Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы", - написал Тимошенко.

Воздушная тревога продолжалась в Харьковской области с 18:42 до 19:32.

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