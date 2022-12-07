Росіяни обстріляли смт Печеніги на Харківщині, - ОП. ФОТО

Ввечері 7 грудня російський агресор завдав удару по Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Харківська область, 7 грудня. Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо. Працюють всі служби", - написав Тимошенко.

Повітряна тривога тривала у Харківській області з 18:42 до 19:32.

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