Росіяни обстріляли смт Печеніги на Харківщині, - ОП. ФОТО
Ввечері 7 грудня російський агресор завдав удару по Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Харківська область, 7 грудня. Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо. Працюють всі служби", - написав Тимошенко.
Повітряна тривога тривала у Харківській області з 18:42 до 19:32.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар07.12.2022 21:56 Відповісти Мені подобається 2
Никита Фоменко #538141
показати весь коментар07.12.2022 22:06 Відповісти Мені подобається 2
5 копійок
показати весь коментар07.12.2022 22:00 Відповісти Мені подобається 1
Andry Moon
показати весь коментар07.12.2022 22:03 Відповісти Мені подобається 0
Петро Якимчук #487385
показати весь коментар07.12.2022 22:22 Відповісти Мені подобається 0
vadyan
показати весь коментар07.12.2022 22:06 Відповісти Мені подобається 0
Петро Якимчук #487385
показати весь коментар07.12.2022 22:19 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль