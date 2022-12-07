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Росіяни обстріляли смт Печеніги на Харківщині, - ОП. ФОТО

Ввечері 7 грудня російський агресор завдав удару по Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Харківська область, 7 грудня. Окупанти вдарили по населеному пункту Печеніги. Наслідки з‘ясовуємо. Працюють всі служби", - написав Тимошенко.

Повітряна тривога тривала у Харківській області з 18:42 до 19:32.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Куп’янський район Харківщини: є руйнування і поранені. ФОТО

Росіяни обстріляли смт Печеніги на Харківщині, - ОП 01
Росіяни обстріляли смт Печеніги на Харківщині, - ОП 02

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054)


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Навіщо Цензор постійно посилається на радника завхоза? Це наказ з ОПи, чи як?
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07.12.2022 21:56 Відповісти
Видимо уже так.
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07.12.2022 22:06 Відповісти
Ніфіга собі. Як торпеда.
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07.12.2022 22:00 Відповісти
Кірюша в нас уже й про обстріли доповідає. Яка різностороння людина..
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07.12.2022 22:03 Відповісти
Нова гуманітарка прийшла. Треба перед щеневтіком оманським заробляти бали. Може щось перепаде з "барского плєча"?
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07.12.2022 22:22 Відповісти
***** продовжуючи воювати з печенєгами та половцями
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07.12.2022 22:06 Відповісти
А коли опа розкаже що завдано удару у відповідь по енергетичній структурі в шебєкіно чи білгороді?
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07.12.2022 22:19 Відповісти
 
 