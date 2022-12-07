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53 военнослужащих Нацгвардии и Госпогранслужбы получили государственные награды. ФОТОрепортаж

7 декабря министр внутренних дел вручил государственные награды военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, которые приняли непосредственное участие в отражении и сдерживании вооруженной агрессии РФ и проявили личное мужество и отвагу, стойкость и решительность, рискуя своей жизнью и здоровьем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Председатель МВД в своей поздравительной речи подчеркнул, что нынешнее поколение украинцев живет в уникальный период, связанный со многими победами, о которых будут вспоминать наши потомки, и о которых каждый победитель, борющийся за украинскую волю и государственность, будет рассказывать своим детям и внукам после победы", - говорится в сообщении.

"Не могу не вспомнить о цене, которую платим за эту победу, – погибли десятки и тысячи наших побратимов в течение этой страшной войны. Но мы понимаем, что главные бои еще впереди. Наша победа – еще не завтра. До нее нужно дойти, довоевать. И каждый из вас внес свою лепту в эту победу. И еще внесет ее завтра и послезавтра", – обращаясь к военнослужащим, сказал Денис Монастырский.

Министр внутренних дел отметил, что многие военные-гвардейцы и пограничники прошли тяжелые испытания боями в Рубежном, Северодонецке и других, уже известных всему миру локациях этой войны.

"Есть воины, которые вели непрерывный бой с противником в течение 8 часов, есть командиры, прикрывавшие уход побратимов, подчиненных, которые получили ранения. А есть люди, которые помогали получить "глаза" нашей армии, чтобы она видела вражеские дроны, силы их авиации и потом их сбивали. Есть много других героев, которые увенчали себя такими подвигами", – очертил глава МВД спектр незаурядных ратных достижений награжденных.

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53 военнослужащих Нацгвардии и Госпогранслужбы получили государственные награды 01
53 военнослужащих Нацгвардии и Госпогранслужбы получили государственные награды 02
53 военнослужащих Нацгвардии и Госпогранслужбы получили государственные награды 03
53 военнослужащих Нацгвардии и Госпогранслужбы получили государственные награды 04

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награда (1798) Национальная гвардия (2117) Монастырский Денис (335)


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Прикордонники у Сумській області 24-25 лютого такі дива робили. Не можу поки що все розповідати. Але там кожний другий - Герой.
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07.12.2022 23:25 Ответить
 
 