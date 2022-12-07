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Лицо раненого под Бахмутом украинского воина. ФОТО ДНЯ

7 декабря 2022 в сеть попала фотография окровавленного лица раненого под Бахмутом украинского воина, которая никого не оставила равнодушным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографию сделал турецкий фотограф Метин Акташ.

Лицо раненого под Бахмутом украинского воина 01

Фото - Metin Aktaş для Anadolu Images

Автор: 

ранение (3383) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+185
може оце і є "Людина року" ??? оце справжній "Дух України" ??
бо і він не втік... і саме він кровію стікає за Україну...і вірить в Перемогу і наближає її...
(найскорішого одужання Герою, простому і справжньому Захиснику України)
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07.12.2022 23:03
+140
Це обличчя має стояти у рамці на столі у кожного чиновника...
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07.12.2022 22:57
+138
це обличчя України зараз - вся в крові але твердо тримається на ногах і буде триматися, бо іншого шляху нема!
Одужуй скоріше, воїне!
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07.12.2022 23:02
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Це справжній воїн та герой-таких не здолати не перемогти...
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07.12.2022 22:55 Ответить
Це обличчя має стояти у рамці на столі у кожного чиновника...
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07.12.2022 22:57 Ответить
блаЗЄнські після 2019р. прибрали портрети українських воїнів, що були розміщені на стінах АП в часи Порошенка.
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07.12.2022 23:08 Ответить
а не клоуна жидомойши
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08.12.2022 02:23 Ответить
Ага... Зєля "скумбрії по восємь" із бюджету гроші носить і портрет більшовика гладить Зєліна рука...
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08.12.2022 03:21 Ответить
Чиновника цим не пройняти..
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07.12.2022 23:01 Ответить
то правда, у них така товста шкіра, що її не бере нічого, крім повної конфіскації всього "нажитого непосильним трудом".
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08.12.2022 01:15 Ответить
це обличчя України зараз - вся в крові але твердо тримається на ногах і буде триматися, бо іншого шляху нема!
Одужуй скоріше, воїне!
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07.12.2022 23:02 Ответить
може оце і є "Людина року" ??? оце справжній "Дух України" ??
бо і він не втік... і саме він кровію стікає за Україну...і вірить в Перемогу і наближає її...
(найскорішого одужання Герою, простому і справжньому Захиснику України)
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07.12.2022 23:03 Ответить
Дух та воля України в цілому, кожен воїн та кожен борець за незалежність, не лише герой на фото. А так згоден
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08.12.2022 00:15 Ответить
так і я про це... не можно відокремити когось з Захисників, можно виділити найкращих...
та хіба хтось має право....все! не хочу!!!
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08.12.2022 00:21 Ответить
Награждают всегда непричастных,в тюрьму сажают всегда невиновных...,или у кого нет денег...
Аксиома эта действует при любой власти но Кучмисты не виноваты с первой 1994 года каденции и до сегодняшней ....🤒😝
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07.12.2022 23:07 Ответить
Каста "недоторканих" злодіїв
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07.12.2022 23:16 Ответить
Злі люди не розуміють справедливості. Це з Біблії
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07.12.2022 23:27 Ответить
Воїнові швидкого одужання та повернення до звичного життя!
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07.12.2022 23:09 Ответить
це б фото прямо разом з телефоном тому харківському "яжвоєвал"у в писок тицьнути.. кількасот раз, щоб розгледів, як воїн виглядає...
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07.12.2022 23:16 Ответить
Цензор.нет, якщо хлопцю треба буде гроші на лікування, то напишить на яку картку кидати.
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07.12.2022 23:21 Ответить
+
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08.12.2022 00:08 Ответить
Госпітальєрам кидай якщо що, бо всіх не нафотографуєшся, а допомога постійно потрібна.
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08.12.2022 09:02 Ответить
По факту настоящая Украинская Армия была создана на Майдане 2013-2014 года...практически из ничего,,,все было разграблено ,продано и пропито начиная с Будапештского Меморандума..а последние два министра обороны Украины Лебедев и Саламатин,типа не агенты путлера,довершили дело до ноля..не было даже аккумуляторов...на танках,БТРах самолётах вертолетах..., голым энтузиазмом по факту отстояли Независимость...
Потому такой вой на болотах пропагандонской Мацковии вонючки,что не сломались и не задались...
Надобраніч...Слава ЗСУ та Генералам Залужному Наєву Кривоносу Забродському Марченко Сирьскому...🔱❤️🖤🔱✊👍💪💪💪✌️💙💛
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07.12.2022 23:22 Ответить
Слава Богу
" Слави Моєї не дам нікому" (с)
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07.12.2022 23:30 Ответить
Егеш...сгинуть наші моцкальскі вороженьки,,як роса на Сонці...💀🦍😝
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07.12.2022 23:38 Ответить
Амінь
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08.12.2022 08:17 Ответить
Цікаво, де ці генерали були, коли розкрадалась українська армія?
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08.12.2022 00:20 Ответить
Ти про яких запитуєшь?
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08.12.2022 17:41 Ответить
Героям Слава!
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07.12.2022 23:26 Ответить
"Цена свободы": украинский летчик показал свое лицо после катапультирования (фото)



Украинский защитник Владислав Ворошилов ликвидировал 5 иранских беспилотников во время ракетной атаки ВС РФ на Винницу .

Майор Владислав Ворошилов ("Karaya") напомнил о том, какой ценой украинцам дается свобода.
"Силы обороны Украины стоят на защите не только нашего Государства, они стоят на защите всего цивилизованного мира, это щит, который оберегает западный мир от орды, которая оставляет после себя только хаос и разрушения. Но эта защита дорого стоит сынам Украины, поэтому это нужно понимать и помнить", - пишет летчик.

Пилот отметил, что не все люди в полной мере осознают, с чем приходится сталкиваться украинским военным. В дополнение к своим словам он опубликовал в Instagram свою фотографию с залитым кровью лицом, сделанную после выполнения задания.

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07.12.2022 23:28 Ответить
Пілот Вадим "Karaya"отримав звання Героя України - Зеленський підписав відповідний указ
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08.12.2022 10:50 Ответить
А депутати все засідають..Та зарплатню "відпрацьовують"..Ще тільки хороводи біля ялинки не водять..
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07.12.2022 23:28 Ответить
Хто блокує вступ в ЄС? ОП i блокує!!! | Конституційний "переворот" | Саботаж декларацій | Навіщо ОП судді Портнова

https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8
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09.12.2022 13:08 Ответить
Лицо раненого солдата обернуто тканью.
Скорее всего, серьезно повреждено лицо. Хочется надеяться, что раны не тяжелые, просто много крови и целы глаза.
Сколько теперь таких парней.. израненных, искалеченных.
Хочется надеяться, что им помогают, лечат, протезируют, поддерживают морально и материально, а не закрывают на них глаза
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07.12.2022 23:43 Ответить
Це треба буде робити першочергово і на це потрібні гроші і навчені спеціалісти а що б це все було потрібно економіку піднімати і своє виробництво що б ми виробляли самі тоді будуть гроші в бюджеті і люди будуть працювати і заробляти і платити податки. А до війни були одні торгові баригоцентри , кахфєйні і барбершопи. Тому така і срака що нічого немає....
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08.12.2022 09:42 Ответить
Героям слава!
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07.12.2022 23:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ybj6eVfUed8 Подай руку Україні!
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08.12.2022 00:02 Ответить
Горите в аду кацапские фашисты! Вы заслуживаете только смерти
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08.12.2022 00:07 Ответить
/
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08.12.2022 00:21 Ответить
Вони повернуться з фронту з загостреним почуттям справедливості.
На замітку любителям "Тайканів" за наші гроші.
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08.12.2022 00:24 Ответить
Комусь земельку, комусь квартирку, тепле містечко де є можливість...
І затупились почуття, і загубилась справедливість...
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08.12.2022 00:46 Ответить
Вони повернуться втомленими і хотітимуть лише спокою, а ті хто зараз їх щиро підтримують і повинні добитися справедливості. Інакше перемога у війні буде неповною.
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08.12.2022 01:32 Ответить
Хто блокує вступ в ЄС? ОП i блокує!!! | Конституційний "переворот" | Саботаж декларацій | Навіщо ОП судді Портнова

https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8
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09.12.2022 13:10 Ответить
Боже, бережи наших хлопців, Янголи закрийте їх крилами!
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08.12.2022 00:24 Ответить
Це прадива ціна війни. Дай, Боже, відновитися воїнові та повернутися живим додому.
Війна із німецьким фашизмом для українського народу була кривавою, але це вже сторінки
нашої трагічної історії. Війна із російським фашизмом - це наше криваве сьогодення.
Ціна дуже висока. Не забути б про оцінку. Не має народ такого права - забувати дати оцінку
своім трагедіям.
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08.12.2022 01:04 Ответить
Трагедія прийшла в Україну у 2019 році. За смєшкамі ховалось кремлівський оскал.
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08.12.2022 01:13 Ответить
" А какая разница" Це ж так казав один щтріх в нестіраній футболці...
Дорогому воїну,скорішого одужання. Нам всім не забувати ніколи ,якою ціною нам зостається Незалежність.
Слава Україні! Слава Нації!
Героям Слава! Смерть ворогам!
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08.12.2022 08:23 Ответить
Ну і гондошлеп
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08.12.2022 17:46 Ответить
Фашизм був не німецький, а італійський, а німецький був нацизм. Незнання ціх догм саме дає право кацапам називати фашистами всіх підряд.
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08.12.2022 07:32 Ответить
Абсолютно вірно! Бо італійська назва пов'язана з терміном війська
Древнего Риму,символ незламності. Іт.fascismo >fascio пучок ,в'язанка.
А в Німеччині часів гітлеризму царював звичайнисенький культ расизму.
Тим й пояснюється іх відношення до євреїв та інших народів. Кацапи як
й німаки стали нацистами, привласнили собі право надавати дозвіл тому
чи іншому народові на існування. Кремлівський карлан типовий нацист!
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08.12.2022 13:54 Ответить
Абсолютно згідний. Сумно, що інші цього не розуміють. Але, не всім дано.
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08.12.2022 19:18 Ответить
От х**ня, потрапила шрапнель в обличчя скоріш за все... Це його бронік вчора був на фото в Цензорі в кровянці.
Головне щоб вижив і зір був в нормі, пластику то можна зробити.
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08.12.2022 01:11 Ответить
турецькому фотографу дяка - ми все побачили завдяки йому,
а може навіть і зрозуміли, але це не точно.....
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08.12.2022 02:02 Ответить
швидкого тобі одуження Герою! Все буде Україна!🇺🇦
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08.12.2022 04:46 Ответить
Може це людина року, найвпливовіша людина в Європі, а не те зелене лайно!?
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08.12.2022 07:29 Ответить
Бережи Бог наших захисників
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08.12.2022 08:39 Ответить
Воїну - швидшого одужання і повного відновлення здоров'я!!!
Чорножопому турці-хвотографу з "Zhopa-dolu" - жодних нагород і регалій за це фото. Бо цей ******** ще й захоче підзаробити на ньому, виставляючи на всілякі конкурси фотографій. З огляду на хитровиєбану позицію турецього диктатора на війну в Україні
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08.12.2022 09:05 Ответить
Саід Ісмаілов викладав фото броніка цього бійця. Так, це і є справжні люди року і сам Бахмут є справжнім пунктом незламності.
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08.12.2022 09:41 Ответить
Захисник України зробив один більше для України, ніж уся привладна🙈🐷…. команда, за три з половиною роки‼️👍⚔️🇺🇦😡
Він не доповідав про «лоха та 43 роки» і не ховався чотири рази у 2014 та 2015 роках від військкомату за маму🤷‍♂️🛃‼️🇺🇦⚔️👍❤️ І НЕ БОЯВСЯ, як кнур вгодований🐷з квартальних, «снайпєроф»‼️⚔️🇺🇦❤️👍😡😠🤬
НИЗЬКИЙ УКЛІН ВАМ, Захисники України!!!
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08.12.2022 15:41 Ответить
найскорійшого одужання цей мужней людині це і є справжня людина року.
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08.12.2022 18:45 Ответить
Цю фотографію треба поставити в кожному кабінеті прокура судді в податковій він стікає кров"ю за те що ці хабарники сидять в теплих кабінетах і мутять схеми а особливо в адміністративному суді м Києва щоб вовки і аблови задумались
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08.12.2022 20:12 Ответить
Хто блокує вступ в ЄС? ОП i блокує!!! | Конституційний "переворот" | Саботаж декларацій | Навіщо ОП судді Портнова

https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8
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09.12.2022 13:11 Ответить
Героям - Слава
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08.12.2022 21:07 Ответить
 
 