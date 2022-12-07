Обличчя пораненого під Бахмутом українського воїна. ФОТО ДНЯ

7 грудня 2022 року у мережу потрапила фотографія закривавленого обличчя пораненого під Бахмутомукраїнського воїна, яка нікого не залишила байдужим.

Як інформує Цензор.НЕТ фотографію зробив турецький фотограф Метін Акташ.

Фото - Metin Aktaş для Anadolu Images