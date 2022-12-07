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Обличчя пораненого під Бахмутом українського воїна. ФОТО ДНЯ
7 грудня 2022 року у мережу потрапила фотографія закривавленого обличчя пораненого під Бахмутомукраїнського воїна, яка нікого не залишила байдужим.
Як інформує Цензор.НЕТ фотографію зробив турецький фотограф Метін Акташ.
Фото - Metin Aktaş для Anadolu Images
Топ коментарі
+185 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.12.2022 23:03
+140 Konsatntin Kotsan
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+138 три - пятнадцать
показати весь коментар07.12.2022 23:02
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Одужуй скоріше, воїне!
бо і він не втік... і саме він кровію стікає за Україну...і вірить в Перемогу і наближає її...
(найскорішого одужання Герою, простому і справжньому Захиснику України)
та хіба хтось має право....все! не хочу!!!
Аксиома эта действует при любой власти но Кучмисты не виноваты с первой 1994 года каденции и до сегодняшней ....🤒😝
Потому такой вой на болотах пропагандонской Мацковии вонючки,что не сломались и не задались...
Надобраніч...Слава ЗСУ та Генералам Залужному Наєву Кривоносу Забродському Марченко Сирьскому...🔱❤️🖤🔱✊👍💪💪💪✌️💙💛
" Слави Моєї не дам нікому" (с)
Украинский защитник Владислав Ворошилов ликвидировал 5 иранских беспилотников во время ракетной атаки ВС РФ на Винницу .
Майор Владислав Ворошилов ("Karaya") напомнил о том, какой ценой украинцам дается свобода.
"Силы обороны Украины стоят на защите не только нашего Государства, они стоят на защите всего цивилизованного мира, это щит, который оберегает западный мир от орды, которая оставляет после себя только хаос и разрушения. Но эта защита дорого стоит сынам Украины, поэтому это нужно понимать и помнить", - пишет летчик.
Пилот отметил, что не все люди в полной мере осознают, с чем приходится сталкиваться украинским военным. В дополнение к своим словам он опубликовал в Instagram свою фотографию с залитым кровью лицом, сделанную после выполнения задания.
https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8
Скорее всего, серьезно повреждено лицо. Хочется надеяться, что раны не тяжелые, просто много крови и целы глаза.
Сколько теперь таких парней.. израненных, искалеченных.
Хочется надеяться, что им помогают, лечат, протезируют, поддерживают морально и материально, а не закрывают на них глаза
На замітку любителям "Тайканів" за наші гроші.
І затупились почуття, і загубилась справедливість...
https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8
Війна із німецьким фашизмом для українського народу була кривавою, але це вже сторінки
нашої трагічної історії. Війна із російським фашизмом - це наше криваве сьогодення.
Ціна дуже висока. Не забути б про оцінку. Не має народ такого права - забувати дати оцінку
своім трагедіям.
Дорогому воїну,скорішого одужання. Нам всім не забувати ніколи ,якою ціною нам зостається Незалежність.
Слава Україні! Слава Нації!
Героям Слава! Смерть ворогам!
Древнего Риму,символ незламності. Іт.fascismo >fascio пучок ,в'язанка.
А в Німеччині часів гітлеризму царював звичайнисенький культ расизму.
Тим й пояснюється іх відношення до євреїв та інших народів. Кацапи як
й німаки стали нацистами, привласнили собі право надавати дозвіл тому
чи іншому народові на існування. Кремлівський карлан типовий нацист!
Головне щоб вижив і зір був в нормі, пластику то можна зробити.
а може навіть і зрозуміли, але це не точно.....
Чорножопому турці-хвотографу з "Zhopa-dolu" - жодних нагород і регалій за це фото. Бо цей ******** ще й захоче підзаробити на ньому, виставляючи на всілякі конкурси фотографій. З огляду на хитровиєбану позицію турецього диктатора на війну в Україні
Він не доповідав про «лоха та 43 роки» і не ховався чотири рази у 2014 та 2015 роках від військкомату за маму🤷♂️🛃‼️🇺🇦⚔️👍❤️ І НЕ БОЯВСЯ, як кнур вгодований🐷з квартальних, «снайпєроф»‼️⚔️🇺🇦❤️👍😡😠🤬
НИЗЬКИЙ УКЛІН ВАМ, Захисники України!!!
https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8