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Обличчя пораненого під Бахмутом українського воїна. ФОТО ДНЯ

7 грудня 2022 року у мережу потрапила фотографія закривавленого обличчя пораненого під Бахмутомукраїнського воїна, яка нікого не залишила байдужим.

Як інформує Цензор.НЕТ фотографію зробив турецький фотограф Метін Акташ. 

Обличчя пораненого під Бахмутом українського воїна 01

Фото - Metin Aktaş для Anadolu Images

Автор: 

поранення (2802) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+185
може оце і є "Людина року" ??? оце справжній "Дух України" ??
бо і він не втік... і саме він кровію стікає за Україну...і вірить в Перемогу і наближає її...
(найскорішого одужання Герою, простому і справжньому Захиснику України)
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07.12.2022 23:03
+140
Це обличчя має стояти у рамці на столі у кожного чиновника...
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07.12.2022 22:57
+138
це обличчя України зараз - вся в крові але твердо тримається на ногах і буде триматися, бо іншого шляху нема!
Одужуй скоріше, воїне!
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07.12.2022 23:02
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Це справжній воїн та герой-таких не здолати не перемогти...
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07.12.2022 22:55 Відповісти
Це обличчя має стояти у рамці на столі у кожного чиновника...
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07.12.2022 22:57 Відповісти
блаЗЄнські після 2019р. прибрали портрети українських воїнів, що були розміщені на стінах АП в часи Порошенка.
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07.12.2022 23:08 Відповісти
а не клоуна жидомойши
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08.12.2022 02:23 Відповісти
Ага... Зєля "скумбрії по восємь" із бюджету гроші носить і портрет більшовика гладить Зєліна рука...
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08.12.2022 03:21 Відповісти
Чиновника цим не пройняти..
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07.12.2022 23:01 Відповісти
то правда, у них така товста шкіра, що її не бере нічого, крім повної конфіскації всього "нажитого непосильним трудом".
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08.12.2022 01:15 Відповісти
це обличчя України зараз - вся в крові але твердо тримається на ногах і буде триматися, бо іншого шляху нема!
Одужуй скоріше, воїне!
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07.12.2022 23:02 Відповісти
може оце і є "Людина року" ??? оце справжній "Дух України" ??
бо і він не втік... і саме він кровію стікає за Україну...і вірить в Перемогу і наближає її...
(найскорішого одужання Герою, простому і справжньому Захиснику України)
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07.12.2022 23:03 Відповісти
Дух та воля України в цілому, кожен воїн та кожен борець за незалежність, не лише герой на фото. А так згоден
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08.12.2022 00:15 Відповісти
так і я про це... не можно відокремити когось з Захисників, можно виділити найкращих...
та хіба хтось має право....все! не хочу!!!
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08.12.2022 00:21 Відповісти
Награждают всегда непричастных,в тюрьму сажают всегда невиновных...,или у кого нет денег...
Аксиома эта действует при любой власти но Кучмисты не виноваты с первой 1994 года каденции и до сегодняшней ....🤒😝
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07.12.2022 23:07 Відповісти
Каста "недоторканих" злодіїв
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07.12.2022 23:16 Відповісти
Злі люди не розуміють справедливості. Це з Біблії
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07.12.2022 23:27 Відповісти
Воїнові швидкого одужання та повернення до звичного життя!
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07.12.2022 23:09 Відповісти
це б фото прямо разом з телефоном тому харківському "яжвоєвал"у в писок тицьнути.. кількасот раз, щоб розгледів, як воїн виглядає...
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07.12.2022 23:16 Відповісти
Цензор.нет, якщо хлопцю треба буде гроші на лікування, то напишить на яку картку кидати.
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07.12.2022 23:21 Відповісти
+
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08.12.2022 00:08 Відповісти
Госпітальєрам кидай якщо що, бо всіх не нафотографуєшся, а допомога постійно потрібна.
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08.12.2022 09:02 Відповісти
По факту настоящая Украинская Армия была создана на Майдане 2013-2014 года...практически из ничего,,,все было разграблено ,продано и пропито начиная с Будапештского Меморандума..а последние два министра обороны Украины Лебедев и Саламатин,типа не агенты путлера,довершили дело до ноля..не было даже аккумуляторов...на танках,БТРах самолётах вертолетах..., голым энтузиазмом по факту отстояли Независимость...
Потому такой вой на болотах пропагандонской Мацковии вонючки,что не сломались и не задались...
Надобраніч...Слава ЗСУ та Генералам Залужному Наєву Кривоносу Забродському Марченко Сирьскому...🔱❤️🖤🔱✊👍💪💪💪✌️💙💛
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07.12.2022 23:22 Відповісти
Слава Богу
" Слави Моєї не дам нікому" (с)
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07.12.2022 23:30 Відповісти
Егеш...сгинуть наші моцкальскі вороженьки,,як роса на Сонці...💀🦍😝
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07.12.2022 23:38 Відповісти
Амінь
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08.12.2022 08:17 Відповісти
Цікаво, де ці генерали були, коли розкрадалась українська армія?
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08.12.2022 00:20 Відповісти
Ти про яких запитуєшь?
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08.12.2022 17:41 Відповісти
Героям Слава!
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07.12.2022 23:26 Відповісти
"Цена свободы": украинский летчик показал свое лицо после катапультирования (фото)



Украинский защитник Владислав Ворошилов ликвидировал 5 иранских беспилотников во время ракетной атаки ВС РФ на Винницу .

Майор Владислав Ворошилов ("Karaya") напомнил о том, какой ценой украинцам дается свобода.
"Силы обороны Украины стоят на защите не только нашего Государства, они стоят на защите всего цивилизованного мира, это щит, который оберегает западный мир от орды, которая оставляет после себя только хаос и разрушения. Но эта защита дорого стоит сынам Украины, поэтому это нужно понимать и помнить", - пишет летчик.

Пилот отметил, что не все люди в полной мере осознают, с чем приходится сталкиваться украинским военным. В дополнение к своим словам он опубликовал в Instagram свою фотографию с залитым кровью лицом, сделанную после выполнения задания.

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07.12.2022 23:28 Відповісти
Пілот Вадим "Karaya"отримав звання Героя України - Зеленський підписав відповідний указ
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08.12.2022 10:50 Відповісти
А депутати все засідають..Та зарплатню "відпрацьовують"..Ще тільки хороводи біля ялинки не водять..
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07.12.2022 23:28 Відповісти
Хто блокує вступ в ЄС? ОП i блокує!!! | Конституційний "переворот" | Саботаж декларацій | Навіщо ОП судді Портнова

https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8
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09.12.2022 13:08 Відповісти
Лицо раненого солдата обернуто тканью.
Скорее всего, серьезно повреждено лицо. Хочется надеяться, что раны не тяжелые, просто много крови и целы глаза.
Сколько теперь таких парней.. израненных, искалеченных.
Хочется надеяться, что им помогают, лечат, протезируют, поддерживают морально и материально, а не закрывают на них глаза
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07.12.2022 23:43 Відповісти
Це треба буде робити першочергово і на це потрібні гроші і навчені спеціалісти а що б це все було потрібно економіку піднімати і своє виробництво що б ми виробляли самі тоді будуть гроші в бюджеті і люди будуть працювати і заробляти і платити податки. А до війни були одні торгові баригоцентри , кахфєйні і барбершопи. Тому така і срака що нічого немає....
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08.12.2022 09:42 Відповісти
Героям слава!
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07.12.2022 23:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ybj6eVfUed8 Подай руку Україні!
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08.12.2022 00:02 Відповісти
Горите в аду кацапские фашисты! Вы заслуживаете только смерти
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08.12.2022 00:07 Відповісти
/
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08.12.2022 00:21 Відповісти
Вони повернуться з фронту з загостреним почуттям справедливості.
На замітку любителям "Тайканів" за наші гроші.
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08.12.2022 00:24 Відповісти
Комусь земельку, комусь квартирку, тепле містечко де є можливість...
І затупились почуття, і загубилась справедливість...
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08.12.2022 00:46 Відповісти
Вони повернуться втомленими і хотітимуть лише спокою, а ті хто зараз їх щиро підтримують і повинні добитися справедливості. Інакше перемога у війні буде неповною.
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08.12.2022 01:32 Відповісти
Хто блокує вступ в ЄС? ОП i блокує!!! | Конституційний "переворот" | Саботаж декларацій | Навіщо ОП судді Портнова

https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8
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09.12.2022 13:10 Відповісти
Боже, бережи наших хлопців, Янголи закрийте їх крилами!
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08.12.2022 00:24 Відповісти
Це прадива ціна війни. Дай, Боже, відновитися воїнові та повернутися живим додому.
Війна із німецьким фашизмом для українського народу була кривавою, але це вже сторінки
нашої трагічної історії. Війна із російським фашизмом - це наше криваве сьогодення.
Ціна дуже висока. Не забути б про оцінку. Не має народ такого права - забувати дати оцінку
своім трагедіям.
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08.12.2022 01:04 Відповісти
Трагедія прийшла в Україну у 2019 році. За смєшкамі ховалось кремлівський оскал.
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08.12.2022 01:13 Відповісти
" А какая разница" Це ж так казав один щтріх в нестіраній футболці...
Дорогому воїну,скорішого одужання. Нам всім не забувати ніколи ,якою ціною нам зостається Незалежність.
Слава Україні! Слава Нації!
Героям Слава! Смерть ворогам!
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08.12.2022 08:23 Відповісти
Ну і гондошлеп
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08.12.2022 17:46 Відповісти
Фашизм був не німецький, а італійський, а німецький був нацизм. Незнання ціх догм саме дає право кацапам називати фашистами всіх підряд.
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08.12.2022 07:32 Відповісти
Абсолютно вірно! Бо італійська назва пов'язана з терміном війська
Древнего Риму,символ незламності. Іт.fascismo >fascio пучок ,в'язанка.
А в Німеччині часів гітлеризму царював звичайнисенький культ расизму.
Тим й пояснюється іх відношення до євреїв та інших народів. Кацапи як
й німаки стали нацистами, привласнили собі право надавати дозвіл тому
чи іншому народові на існування. Кремлівський карлан типовий нацист!
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08.12.2022 13:54 Відповісти
Абсолютно згідний. Сумно, що інші цього не розуміють. Але, не всім дано.
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08.12.2022 19:18 Відповісти
От х**ня, потрапила шрапнель в обличчя скоріш за все... Це його бронік вчора був на фото в Цензорі в кровянці.
Головне щоб вижив і зір був в нормі, пластику то можна зробити.
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08.12.2022 01:11 Відповісти
турецькому фотографу дяка - ми все побачили завдяки йому,
а може навіть і зрозуміли, але це не точно.....
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08.12.2022 02:02 Відповісти
швидкого тобі одуження Герою! Все буде Україна!🇺🇦
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08.12.2022 04:46 Відповісти
Може це людина року, найвпливовіша людина в Європі, а не те зелене лайно!?
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08.12.2022 07:29 Відповісти
Бережи Бог наших захисників
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08.12.2022 08:39 Відповісти
Воїну - швидшого одужання і повного відновлення здоров'я!!!
Чорножопому турці-хвотографу з "Zhopa-dolu" - жодних нагород і регалій за це фото. Бо цей ******** ще й захоче підзаробити на ньому, виставляючи на всілякі конкурси фотографій. З огляду на хитровиєбану позицію турецього диктатора на війну в Україні
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08.12.2022 09:05 Відповісти
Саід Ісмаілов викладав фото броніка цього бійця. Так, це і є справжні люди року і сам Бахмут є справжнім пунктом незламності.
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08.12.2022 09:41 Відповісти
Захисник України зробив один більше для України, ніж уся привладна🙈🐷…. команда, за три з половиною роки‼️👍⚔️🇺🇦😡
Він не доповідав про «лоха та 43 роки» і не ховався чотири рази у 2014 та 2015 роках від військкомату за маму🤷‍♂️🛃‼️🇺🇦⚔️👍❤️ І НЕ БОЯВСЯ, як кнур вгодований🐷з квартальних, «снайпєроф»‼️⚔️🇺🇦❤️👍😡😠🤬
НИЗЬКИЙ УКЛІН ВАМ, Захисники України!!!
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08.12.2022 15:41 Відповісти
найскорійшого одужання цей мужней людині це і є справжня людина року.
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08.12.2022 18:45 Відповісти
Цю фотографію треба поставити в кожному кабінеті прокура судді в податковій він стікає кров"ю за те що ці хабарники сидять в теплих кабінетах і мутять схеми а особливо в адміністративному суді м Києва щоб вовки і аблови задумались
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08.12.2022 20:12 Відповісти
Хто блокує вступ в ЄС? ОП i блокує!!! | Конституційний "переворот" | Саботаж декларацій | Навіщо ОП судді Портнова

https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8
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09.12.2022 13:11 Відповісти
Героям - Слава
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08.12.2022 21:07 Відповісти
 
 