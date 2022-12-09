Под Москвой вспыхнул масштабный пожар в торговом центре. ВИДЕО
Под Москвой загорелся масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
По уточненным данным, площадь пожара составляет около 7 тысяч кв.м. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
По данным областной прокуратуры, предварительно при пожаре никто не пострадал.
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https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1601069688859295744 Видео взрыва в ТЦ "Мега Химки" на севере Москвы С ДВУХ РАКУРСОВ
Весь час несли
Никому не нужны уже
можна дивитися вічно
По предварительной информации площадь возгорания составляет порядка 1000 кв.м.
- Кияни!, давайте з квітами до пам'ятників Ватутіна чи Пушкіна висловлювати співчуття як ви робили раніше до бомбардування Києва.
Шкода, що посольство РФ закрите
Нехай звикають до декацапізації та вибухів. От би щоб ще сирена вила там хочаб кілька разів на добу, щоб вони з онуками бігали до бомбосховища та трусилися там від холоду.