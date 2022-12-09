РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11552 посетителя онлайн
Новости Фото
13 983 39

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар в торговом центре. ВИДЕО

Под Москвой загорелся масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

По уточненным данным, площадь пожара составляет около 7 тысяч кв.м. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

По данным областной прокуратуры, предварительно при пожаре никто не пострадал.

Смотрите: В Белгородской области вспыхнул сильный пожар: россияне заявляют о "прилете". ВИДЕО

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар в торговом центре 01

москва (3073) пожар (5946) россия (95526)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
«Усе що горить на росії - справа рук самої росії», - повідомляє українська розвідка.
показать весь комментарий
09.12.2022 06:52
+27
Самое интересное не показали!

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1601069688859295744 Видео взрыва в ТЦ "Мега Химки" на севере Москвы С ДВУХ РАКУРСОВ
показать весь комментарий
09.12.2022 07:07
+23
Каждый 2-й ТЦ на Московии закрывается из-за санкций. Владельцы торговых центров (сплошь депутаты Госдуры и силовики правящей фашистский Хунты) их сами поджигают для страховой компенсации. Других вариантов для извлечения прибыли там уже не осталось.
показать весь комментарий
09.12.2022 07:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Усе що горить на росії - справа рук самої росії», - повідомляє українська розвідка.
показать весь комментарий
09.12.2022 06:52 Ответить
Самое обидное, что загорелось, когда там никого не было.
показать весь комментарий
09.12.2022 08:17 Ответить
Ну там это уже обычное дело
показать весь комментарий
09.12.2022 07:00 Ответить
Самое интересное не показали!

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1601069688859295744 Видео взрыва в ТЦ "Мега Химки" на севере Москвы С ДВУХ РАКУРСОВ
показать весь комментарий
09.12.2022 07:07 Ответить
Файно...
показать весь комментарий
09.12.2022 08:27 Ответить
Ничего себе бумкнуло. Они там рязанским сахаром торговали?
показать весь комментарий
09.12.2022 09:10 Ответить
Тает в дымке город Химки...
показать весь комментарий
09.12.2022 09:36 Ответить
Нехай звикають до цього виду- зло завжди буває покарано.
показать весь комментарий
09.12.2022 07:13 Ответить
Супер ! Гори, гори ясно - що би не погасло !
показать весь комментарий
09.12.2022 07:17 Ответить
пишуть що є й померлі - що, хіба кияни не понесуть квіти співчуття до посольства РФ нехай і закритого?

Весь час несли
показать весь комментарий
09.12.2022 08:17 Ответить
А так всё было хорошо в ТЦ Мега Химки...по-домашнему😥))
показать весь комментарий
09.12.2022 07:18 Ответить
А не хрен было местным слесарям повестки раздавать-вот они закурили с горя...
показать весь комментарий
09.12.2022 09:37 Ответить
Каждый 2-й ТЦ на Московии закрывается из-за санкций. Владельцы торговых центров (сплошь депутаты Госдуры и силовики правящей фашистский Хунты) их сами поджигают для страховой компенсации. Других вариантов для извлечения прибыли там уже не осталось.
показать весь комментарий
09.12.2022 07:27 Ответить
Именно так

Никому не нужны уже
показать весь комментарий
09.12.2022 07:56 Ответить
Похоже что не только поджигает https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1601069688859295744 но и сразу сносят
показать весь комментарий
09.12.2022 09:13 Ответить
а тепер дощ.. і мороз.................
можна дивитися вічно
показать весь комментарий
09.12.2022 07:35 Ответить
"Стриж"? канашенков,ау?!
показать весь комментарий
09.12.2022 07:40 Ответить
В российском Барнауле произошел крупный пожар на шинном заводе.

По предварительной информации площадь возгорания составляет порядка 1000 кв.м.
показать весь комментарий
09.12.2022 07:48 Ответить
Не були б кацапи рабами,то могли б найти шинам краще застосування,нiж небо грiти в тому баран аулi....
показать весь комментарий
09.12.2022 08:51 Ответить
Не там треба шини палити!
показать весь комментарий
09.12.2022 08:55 Ответить
Только же хотел подбросить, опять опередили! Ну хоть так---,, мальчик едет на машине, весь размазанный по шине..? Из давнего.
показать весь комментарий
09.12.2022 09:16 Ответить
Дуже гарно горить 😂
показать весь комментарий
09.12.2022 08:00 Ответить
пишуть що є й померлі

- Кияни!, давайте з квітами до пам'ятників Ватутіна чи Пушкіна висловлювати співчуття як ви робили раніше до бомбардування Києва.

Шкода, що посольство РФ закрите

показать весь комментарий
09.12.2022 08:10 Ответить
можно насрать возле посольства параши в честь праздника параша она и есть параша. это место куда ходят испорожняться
показать весь комментарий
09.12.2022 08:19 Ответить
Вататутин
показать весь комментарий
09.12.2022 14:59 Ответить
Красівоє🔥🔥🔥
показать весь комментарий
09.12.2022 08:33 Ответить
ой никогда такого не было и вот опять
показать весь комментарий
09.12.2022 08:46 Ответить
Без жертв? Мабуть жертви згоріли ...
показать весь комментарий
09.12.2022 08:48 Ответить
Жаль что руснявые дети не сгорели, как в зимней вишне.
показать весь комментарий
09.12.2022 08:56 Ответить
те що палає то добре але без згорівших кацапів ця пожежа втрачає сенс
показать весь комментарий
09.12.2022 09:05 Ответить
спички можна купить в любом магазине на Московии, нехай ФСБ берёт их под строгий учёт - поспичечно
показать весь комментарий
09.12.2022 09:18 Ответить
Вибухові знижки ? )))
показать весь комментарий
09.12.2022 09:18 Ответить
Дивився б і дивився. Красівоє!
показать весь комментарий
09.12.2022 09:40 Ответить
оказывается это ОВI. о шо значит вовремя ноги с параши не унести! жадность сгубила.
показать весь комментарий
09.12.2022 10:35 Ответить
...рюзке жарят крокодила....
показать весь комментарий
09.12.2022 10:42 Ответить
масква поком звонят твои колокола, масква по чем твои златые купала.... бом-бом-бом
показать весь комментарий
09.12.2022 13:11 Ответить
Дуже красиво
показать весь комментарий
09.12.2022 14:39 Ответить
У Хімках живуть знайомі хохли, які дуже раділи бомбардуванням Київа та знищенню українців та денацифікаціі. Уявляю, як ці курви сьогодні обісрались від вибухів та пожежи. Вони живуть майже поряд з ТЦ.

Нехай звикають до декацапізації та вибухів. От би щоб ще сирена вила там хочаб кілька разів на добу, щоб вони з онуками бігали до бомбосховища та трусилися там від холоду.
показать весь комментарий
09.12.2022 17:29 Ответить
 
 