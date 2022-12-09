Под Москвой вспыхнул масштабный пожар в торговом центре. ВИДЕО

Под Москвой загорелся масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

По уточненным данным, площадь пожара составляет около 7 тысяч кв.м. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.

По данным областной прокуратуры, предварительно при пожаре никто не пострадал.

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