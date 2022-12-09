Під Москвою спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі. ВIДЕО

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа у ТЦ "Мега Хімки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

За уточненими даними, площа пожежі становить близько 7 тисяч кв.м. Пожежі присвоєно четвертий номер складності із п'яти.

За даними обласної прокуратури, попередньо при пожежі ніхто не постраждав.

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