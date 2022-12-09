Під Москвою спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі. ВIДЕО
Під Москвою спалахнула масштабна пожежа у ТЦ "Мега Хімки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
За уточненими даними, площа пожежі становить близько 7 тисяч кв.м. Пожежі присвоєно четвертий номер складності із п'яти.
За даними обласної прокуратури, попередньо при пожежі ніхто не постраждав.
Топ коментарі
+34 Nov
показати весь коментар09.12.2022 06:52
+27 Александр Александров #465274
показати весь коментар09.12.2022 07:07
+23 Михайло Коротков
показати весь коментар09.12.2022 07:27
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https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1601069688859295744 Видео взрыва в ТЦ "Мега Химки" на севере Москвы С ДВУХ РАКУРСОВ
Весь час несли
Никому не нужны уже
можна дивитися вічно
По предварительной информации площадь возгорания составляет порядка 1000 кв.м.
- Кияни!, давайте з квітами до пам'ятників Ватутіна чи Пушкіна висловлювати співчуття як ви робили раніше до бомбардування Києва.
Шкода, що посольство РФ закрите
Нехай звикають до декацапізації та вибухів. От би щоб ще сирена вила там хочаб кілька разів на добу, щоб вони з онуками бігали до бомбосховища та трусилися там від холоду.