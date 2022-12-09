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Під Москвою спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі. ВIДЕО

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа у ТЦ "Мега Хімки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

За уточненими даними, площа пожежі становить близько 7 тисяч кв.м. Пожежі присвоєно четвертий номер складності із п'яти.

За даними обласної прокуратури, попередньо при пожежі ніхто не постраждав.

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Під Москвою спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі 01

Автор: 

москва (1245) пожежа (4327) росія (65162)


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Топ коментарі
+34
«Усе що горить на росії - справа рук самої росії», - повідомляє українська розвідка.
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09.12.2022 06:52
+27
Самое интересное не показали!

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1601069688859295744 Видео взрыва в ТЦ "Мега Химки" на севере Москвы С ДВУХ РАКУРСОВ
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09.12.2022 07:07
+23
Каждый 2-й ТЦ на Московии закрывается из-за санкций. Владельцы торговых центров (сплошь депутаты Госдуры и силовики правящей фашистский Хунты) их сами поджигают для страховой компенсации. Других вариантов для извлечения прибыли там уже не осталось.
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09.12.2022 07:27
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«Усе що горить на росії - справа рук самої росії», - повідомляє українська розвідка.
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09.12.2022 06:52 Відповісти
Самое обидное, что загорелось, когда там никого не было.
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09.12.2022 08:17 Відповісти
Ну там это уже обычное дело
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09.12.2022 07:00 Відповісти
Самое интересное не показали!

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1601069688859295744 Видео взрыва в ТЦ "Мега Химки" на севере Москвы С ДВУХ РАКУРСОВ
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09.12.2022 07:07 Відповісти
Файно...
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09.12.2022 08:27 Відповісти
Ничего себе бумкнуло. Они там рязанским сахаром торговали?
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09.12.2022 09:10 Відповісти
Тает в дымке город Химки...
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09.12.2022 09:36 Відповісти
Нехай звикають до цього виду- зло завжди буває покарано.
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09.12.2022 07:13 Відповісти
Супер ! Гори, гори ясно - що би не погасло !
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09.12.2022 07:17 Відповісти
пишуть що є й померлі - що, хіба кияни не понесуть квіти співчуття до посольства РФ нехай і закритого?

Весь час несли
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09.12.2022 08:17 Відповісти
А так всё было хорошо в ТЦ Мега Химки...по-домашнему😥))
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09.12.2022 07:18 Відповісти
А не хрен было местным слесарям повестки раздавать-вот они закурили с горя...
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09.12.2022 09:37 Відповісти
Каждый 2-й ТЦ на Московии закрывается из-за санкций. Владельцы торговых центров (сплошь депутаты Госдуры и силовики правящей фашистский Хунты) их сами поджигают для страховой компенсации. Других вариантов для извлечения прибыли там уже не осталось.
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09.12.2022 07:27 Відповісти
Именно так

Никому не нужны уже
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09.12.2022 07:56 Відповісти
Похоже что не только поджигает https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1601069688859295744 но и сразу сносят
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09.12.2022 09:13 Відповісти
а тепер дощ.. і мороз.................
можна дивитися вічно
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09.12.2022 07:35 Відповісти
"Стриж"? канашенков,ау?!
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09.12.2022 07:40 Відповісти
В российском Барнауле произошел крупный пожар на шинном заводе.

По предварительной информации площадь возгорания составляет порядка 1000 кв.м.
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09.12.2022 07:48 Відповісти
Не були б кацапи рабами,то могли б найти шинам краще застосування,нiж небо грiти в тому баран аулi....
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09.12.2022 08:51 Відповісти
Не там треба шини палити!
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09.12.2022 08:55 Відповісти
Только же хотел подбросить, опять опередили! Ну хоть так---,, мальчик едет на машине, весь размазанный по шине..? Из давнего.
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09.12.2022 09:16 Відповісти
Дуже гарно горить 😂
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09.12.2022 08:00 Відповісти
пишуть що є й померлі

- Кияни!, давайте з квітами до пам'ятників Ватутіна чи Пушкіна висловлювати співчуття як ви робили раніше до бомбардування Києва.

Шкода, що посольство РФ закрите

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09.12.2022 08:10 Відповісти
можно насрать возле посольства параши в честь праздника параша она и есть параша. это место куда ходят испорожняться
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09.12.2022 08:19 Відповісти
Вататутин
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09.12.2022 14:59 Відповісти
Красівоє🔥🔥🔥
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09.12.2022 08:33 Відповісти
ой никогда такого не было и вот опять
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09.12.2022 08:46 Відповісти
Без жертв? Мабуть жертви згоріли ...
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09.12.2022 08:48 Відповісти
Жаль что руснявые дети не сгорели, как в зимней вишне.
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09.12.2022 08:56 Відповісти
те що палає то добре але без згорівших кацапів ця пожежа втрачає сенс
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09.12.2022 09:05 Відповісти
спички можна купить в любом магазине на Московии, нехай ФСБ берёт их под строгий учёт - поспичечно
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09.12.2022 09:18 Відповісти
Вибухові знижки ? )))
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09.12.2022 09:18 Відповісти
Дивився б і дивився. Красівоє!
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09.12.2022 09:40 Відповісти
оказывается это ОВI. о шо значит вовремя ноги с параши не унести! жадность сгубила.
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09.12.2022 10:35 Відповісти
...рюзке жарят крокодила....
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09.12.2022 10:42 Відповісти
масква поком звонят твои колокола, масква по чем твои златые купала.... бом-бом-бом
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09.12.2022 13:11 Відповісти
Дуже красиво
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09.12.2022 14:39 Відповісти
У Хімках живуть знайомі хохли, які дуже раділи бомбардуванням Київа та знищенню українців та денацифікаціі. Уявляю, як ці курви сьогодні обісрались від вибухів та пожежи. Вони живуть майже поряд з ТЦ.

Нехай звикають до декацапізації та вибухів. От би щоб ще сирена вила там хочаб кілька разів на добу, щоб вони з онуками бігали до бомбосховища та трусилися там від холоду.
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09.12.2022 17:29 Відповісти
 
 