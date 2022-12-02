У Москві горить один із найстаріших м’ясокомбінатів Росії "Микояновский". ВIДЕО
В Москві загорівся один із найбільших та найстаріших м’ясокомбінатів Росії "Микояновский".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи, на яких зафіксовані кадри пожежі, публікують користувачі соцмереж.
Топ коментарі
+32 Natalia Linnik
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+26 Андрей Некрашевич
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Я радію. Але, скажімо чесно, Анастас Мікоян був не найгіршим більшовиком. Сталін у 30-х роках доручив йому, так би мовити, нагодувати совєцький народ. З цим завданням Анастас Іванович по мірі можливостей впорався. За допомогою Сполучених Штатів, як це не дивно звучить. Мікоян особисто поїхав у США, і дуже багато запозичив там. Технології, рецепти і таке інше.
Наприклад, знамениту "Лікарську" ковбасу спочатку хотіли назвати "Сталінською". Але комусь таки стукнуло в голову, що м'ясний виріб "зі Сталіна" може закінчитися вироком у Гулагу. Взяли більш нейтральну назву... )))
Без инфаркта и паралича.
I'm one quarter Armenian myself...
А виноваты украинские дроны.
Вот откуда в конвертах глаза и кожа животных.
А кто-нибудь может сказать без гугля - кто такой Микоян?