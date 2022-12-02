У Москві горить один із найстаріших м’ясокомбінатів Росії "Микояновский". ВIДЕО

В Москві загорівся один із найбільших та найстаріших м’ясокомбінатів Росії "Микояновский".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи, на яких зафіксовані кадри пожежі, публікують користувачі соцмереж.

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