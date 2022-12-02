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У Москві горить один із найстаріших м’ясокомбінатів Росії "Микояновский". ВIДЕО

В Москві загорівся один із найбільших та найстаріших м’ясокомбінатів Росії "Микояновский".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи, на яких зафіксовані кадри пожежі, публікують користувачі соцмереж.

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Автор: 

москва (1245) пожежа (4325)


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Топ коментарі
+32
Горить ватне м'ясо - як символічно ))
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02.12.2022 22:38
+26
Кто то перепутал с военкоматом?!
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02.12.2022 22:38
+23
Гарно горить, красиво.
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02.12.2022 22:40
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Горить ватне м'ясо - як символічно ))
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02.12.2022 22:38 Відповісти
Не куйого
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03.12.2022 00:19 Відповісти
Надо нам всем вместе набрать побольше воздуха и крикнуть троекратное Уррааааа !!!!!!!!!
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03.12.2022 08:37 Відповісти
Кто то перепутал с военкоматом?!
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02.12.2022 22:38 Відповісти
Коротко о "русской культуре".....

https://twitter.com/i/status/1598642919187140608

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02.12.2022 22:39 Відповісти
Гарно горить, красиво.
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02.12.2022 22:40 Відповісти
Ото шашликів буде? Вау. Файно так
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03.12.2022 03:58 Відповісти
Щоб були шашлики потрібно щоб там було м'ясо, а судячи по відгукам моїх родичів(тепер колишніх) з москви, в мікоянівських і бабаєвських ковбасах якесь гівно, а не м' ясо.
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03.12.2022 06:01 Відповісти
В1дтепер десь п1вм1сяця будуть 1сти ковбасу копчену та смажену. Ще б меблев1 фабрики перейняли досв1д та випускали гаряч1 л1жка, взагал1 уся рашка повинна добре з1гр1тися у огн1 великих пожеж.
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02.12.2022 22:45 Відповісти
Перетворили м'ясокомбінат на крематорій..
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02.12.2022 22:45 Відповісти
"все на предновогодние шашлыки" (С) )
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02.12.2022 22:45 Відповісти
Украинец позвонил в московскою парикмахерскую, чтобы пранкануть, но кое-что пошло не по плану...
Телефонуємо в московську перукарню...
https://t.me/ukrinformator/29924

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02.12.2022 22:46 Відповісти
Щось мені здається, що це "Мяу!" - не "просто так" Тобто всі ці пожежі **********, щоб "сховать кінці у воду" А звалить усе на "бандеравских диверсантав"! А "всё уже украдено до нас!"
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02.12.2022 22:50 Відповісти
Родина ,Докторской, тот комбинат. Кстати, уже потом после 91г выяснилось что рецепт американский оказался. Но армяша микояша мудрый себе приписал тему. Почти всех генсеков пережил.
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02.12.2022 22:50 Відповісти
Так він(Мікоян) в той час скупив пів Америки від морозива,до заводів,ГЕСів і т.д.
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02.12.2022 23:39 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный - Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет бывший Избирком. Никто не выжил - все сгорели..........Мечты-мечты
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02.12.2022 22:52 Відповісти
К нам едет ревизор
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02.12.2022 22:56 Відповісти
В Москві загорівся один із найбільших та найстаріших м'ясокомбінатів Росії "Микояновский".

Я радію. Але, скажімо чесно, Анастас Мікоян був не найгіршим більшовиком. Сталін у 30-х роках доручив йому, так би мовити, нагодувати совєцький народ. З цим завданням Анастас Іванович по мірі можливостей впорався. За допомогою Сполучених Штатів, як це не дивно звучить. Мікоян особисто поїхав у США, і дуже багато запозичив там. Технології, рецепти і таке інше.
Наприклад, знамениту "Лікарську" ковбасу спочатку хотіли назвати "Сталінською". Але комусь таки стукнуло в голову, що м'ясний виріб "зі Сталіна" може закінчитися вироком у Гулагу. Взяли більш нейтральну назву... )))

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02.12.2022 22:58 Відповісти
От Ильича до Ильича
Без инфаркта и паралича.

I'm one quarter Armenian myself...
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03.12.2022 00:53 Відповісти

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03.12.2022 00:57 Відповісти
Sure.
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03.12.2022 01:08 Відповісти
Може ще сльози проливаєш а? Срав Сталін Сиров Рибою. Тьфу
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03.12.2022 04:03 Відповісти
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02.12.2022 23:00 Відповісти
Живое мясо на фронт в Украину. а жрать буду мясо капченое или жареное какое уже выпечется.
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02.12.2022 23:01 Відповісти
Докурились
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02.12.2022 23:01 Відповісти
Хутін казав, що вони пиячать та лізуть під автівки , а ці бач, самогубство нове започаткували. Нафти багато ось зажерлися
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03.12.2022 00:10 Відповісти
ну вот... амбре гарелых ратыць, хвостиков и шкур свинячих прокоптит всех мусульман мацквы ))))
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02.12.2022 23:04 Відповісти
Крематорій в дєйствії
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02.12.2022 23:06 Відповісти
росія самозабанюється, але не достатньо швидко.
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02.12.2022 23:09 Відповісти
прокляті укри хочуть украсти нашу ковбасу по 2.20, замахнулися на святе
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02.12.2022 23:15 Відповісти
чмобіків в мусорних пакетах палять
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02.12.2022 23:36 Відповісти
Виражає. Тут таке, може кацапи звичайнісінькі піромани ?
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02.12.2022 23:58 Відповісти
A jesli bi bojevyje gusi kazdi den po likiorovodocnam zavodam kacapstana udarili?
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03.12.2022 00:12 Відповісти
Пожар на мясокомбинате означает одно: что мясо ********.
А виноваты украинские дроны.
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03.12.2022 00:25 Відповісти
просто у росіян підгоріло, що вони не здатні конкурувати з ковбасою "Бахмутською", в якій 100% знежиленої свинособачатіни
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03.12.2022 00:36 Відповісти
I used to live in Kuzminki; a couple of times a week I jogged from there to Taganka and beyond, past the Mikoyan plant. There was a huge poster on it saying "Our goals are clear; our tasks have been specified -- let us start working, comrades"! (ascribed to Khruschev.) Now it burns -- let's start from there. You follow the right road, tovarischi!
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03.12.2022 00:43 Відповісти
Da onji tam prosto szigajut trupi svoih pavshih okkupantov.
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03.12.2022 01:07 Відповісти
Боятся проверки МАГАТЭ.
Вот откуда в конвертах глаза и кожа животных.
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03.12.2022 01:42 Відповісти
если хотя бы пару прожаренных стейков не отправились к анастасованесычу - то даже не интерсно.
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03.12.2022 01:46 Відповісти
I like my steak well-done, please.
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03.12.2022 03:19 Відповісти
Наверное немецкий премьер- рехВОРматор Петруха Столыпин строил...с перепугу...что воровал украинские зерно миллионами тонн для Кайзера Вильгельма, братана двоюродного Николашка всея РАБzeи...🦍😆🔥
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03.12.2022 07:36 Відповісти
Мясокомбинат переместился под Бахмут.
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03.12.2022 07:39 Відповісти
А при чём тут памятник Щорсу?
А кто-нибудь может сказать без гугля - кто такой Микоян?
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03.12.2022 10:30 Відповісти
 
 