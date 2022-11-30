У російській Пермі горить ТЕЦ. ВIДЕО
У російській Пермі загорілася місцева ТЕЦ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста публікують фото та відеозаписи пожежі.
Топ коментарі
+29 Oleg Smirnov #383362
показати весь коментар30.11.2022 10:58 Відповісти Посилання
+26 vuiko dobrui
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+24 Hanka Panyanka
показати весь коментар30.11.2022 10:59 Відповісти Посилання
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4 Comments
29 Shares
ВСУ нанесли удар по инфраструктурным объектам на территории Суражского района (Брянская обл. РФ) Главные цели - места складирования ГСМ (горюче-смазочных материалов).
Цель поражена.
Площадь пожара составляет 2000 кв. м.
Также ВСУ нанесли удар по инфраструктурным объектам на территории Суджанского и Кореневского района Курской области.
Главные цели - АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» и железнодорожная инфраструктура.
tZE inform
А в Перми горит местная ТЭЦ.
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Этой ночью кацапы в Курске: "Мы сидели в подвале, дом ходил ходуном!! Не дай Бог вам пережить такое, как мы!.."
Удивить решили... Бог дал пережить такое миллионам украинцев.
У меня лично, дверь открывалась от того, как дом содрогался. Каждую ночь. А подвала не было.
Чем вы в Курске нас хотите удивить?
Может, это вы раскапываете массовые захоронения и до сих пор находите изнасилованных и убитых детей?
Вам Бог не дает такое раскопать и увидеть?
А может, это вы с завязанными руками сидели в пыточных, а потом вас выстрелом в голову? Разве это у вас районы на 200 000 человек разрушены и сожжены?
Вас Бог еще почему бережет - потому что дал вам нормального соседа.
Нам так не повезло.
Я не знаю, почему так. Я не считаю, что нам это почему-то было нужно - чтобы мы что-то поняли или за что-то покаялись! За тысячи лет нашего существования и после нападений, голодоморов и репрессий - за что нам, украинцам, каяться? Или нашим убитым вашими нелюдями детям.
Если просто, то сейчас линия фронта просто немного "отдвигается", чтобы украинским городам можно было выжить.
Мы без света - и вы в Курске без света.
Мы сидели в подвалах - и вы посидите. Ничего ужасного, мы вам поведаем, как это делать.
Бог дал нам это пережить. Мы уже обучены.
О.Кудренко
мінус Єлмак і мінус наша Вярховна **********, Зеля.
а також ЦРУ тупо мільйон євро дасть і так далі за підрив гівнобомберів - це просто буде реально круто.
чекаємо.
герою буде просто с сім.єю тепле місце в норм країні.
просто підірви та тупо чуть-чуть зафільмуй..... питань не буде.
ніяких.
Нафіга нам ті дрони