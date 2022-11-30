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Топ коментарі
+29
Це вони так гріються.
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30.11.2022 10:58 Відповісти
+26
Супер !!! Гори, гори ясно що би не погасло !!!
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30.11.2022 10:58 Відповісти
+24
я досі не розумію, навіщо вони підпалюють свої тец..., це якась пошесть..., але кацапи, що з них візьмеш...
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30.11.2022 10:59 Відповісти
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Супер !!! Гори, гори ясно що би не погасло !!!
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30.11.2022 10:58 Відповісти
да хай вся паРаша дотла сгорит
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30.11.2022 11:02 Відповісти
Це вони так гріються.
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30.11.2022 10:58 Відповісти
я досі не розумію, навіщо вони підпалюють свої тец..., це якась пошесть..., але кацапи, що з них візьмеш...
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30.11.2022 10:59 Відповісти
Широко гуляють кацапи . Горить сарай - гори і хата.
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30.11.2022 10:59 Відповісти
Ето ради их же блага, как говорят кацапы когда бомбят Украинские города
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30.11.2022 11:00 Відповісти
Bavovna ...
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30.11.2022 11:00 Відповісти
Що згоритьте не згниє!
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30.11.2022 11:00 Відповісти
Гуд. Побольше, поярче и почаще. От Москвы до самых до окраин южных гор и северных морей. Можно по всей территории разом
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30.11.2022 11:00 Відповісти
Лінза вєздє успєваєт пакуріть...
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30.11.2022 11:02 Відповісти
Скажут ,что снаряд упал с Уераины
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30.11.2022 11:04 Відповісти
Безпілотник? 🤔 Надто фантастично. Хіба що кацапський. Або партизани. Ще більш фантастично. Наші диверсанти? Не доцільно. Кацапська рукожопість і схильність до суїциду? Це цілком може бути.
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30.11.2022 11:04 Відповісти
Проще, износ оборудования при тотальном *********** бабок на ремонт.
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30.11.2022 12:22 Відповісти
Ага, ТЦ у Красноярську, нафтобаза у Брянську, якась ***** у Челябінську (нічого не забув?). І це тільки за вчора - сьогодні. Ізнос😁
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30.11.2022 13:31 Відповісти
Ізнос він такий
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30.11.2022 20:12 Відповісти
У них это каждый год происходит. Просто раньше такие новости проходили малозаметно. Всем пох на глубинную русню.
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01.12.2022 12:37 Відповісти
Нехай горить. Гасити не потрібно.
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30.11.2022 11:08 Відповісти
Наглядний приклад карми
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30.11.2022 11:09 Відповісти
беда по ходу какая то шоли ...
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30.11.2022 11:09 Відповісти
стабильность горит
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30.11.2022 11:13 Відповісти
Вот так, отлично. Еще 100 или 200 раз тоже самое и кацапы замерзнут насквозь. Полностью военная инфраструктура выйдет из строя, они вообще не смогут ракеты делать, а голодный и злой народ пойдет грабить и убивать на улицы, объединяться в стаи и захватывать власть.
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30.11.2022 11:13 Відповісти
а за бортом там минус 17
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30.11.2022 11:15 Відповісти
Добре. Дуже добре!
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30.11.2022 11:23 Відповісти
да вы местные и носки не носите...
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30.11.2022 11:48 Відповісти
Это просто елей - на душу, хай iх грець вхопить...
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30.11.2022 11:55 Відповісти
Від'ємне тепло.
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30.11.2022 12:23 Відповісти
Враховуючі, що московия на півночі - рушити сістему тепла потрібно массово . Хай змерзнуть
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30.11.2022 11:20 Відповісти
Да, тупые кацапы не просчитали для себя зимние риски.
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30.11.2022 11:52 Відповісти
це краще чім вода тіче..можу вічно дивитися
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30.11.2022 11:25 Відповісти
ну то най збираються навколо тец та гріються
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30.11.2022 11:29 Відповісти
Харашо палає, душевно, по-домашньому. )
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30.11.2022 11:41 Відповісти
кацап про якусь біду хрюкає... ні, то не біда, то велика радість.
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30.11.2022 11:43 Відповісти
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30.11.2022 11:49 Відповісти
Гудственно, БЕЛГОРОД, Пермь... Какой улус следующий? Предлагаю запустить тотализатор, на почве каазабада. К примеру, ВАНГУЮ: шо-та должно произойти в столице красных цвинтарiв всех времен и народов.
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30.11.2022 11:47 Відповісти
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30.11.2022 12:12 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXZ9kTsYs1b9oz7pGr0xaD00pLj77bZMh0ufO3NtIhK71HJOdVcT7hWHFczHzLR-8OZiZcEB3C6rOVUe0Oi08HSlCeWPFFJo-z_mRGO65fr-0OMF5WyLtoAMcUA83ZiAekqewNvGLVkAbcEVbyJSLqkph-kpueHlE08SW2tGqNJig&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil "... різке зростання повідомлень з мордору про масові відключення від опалення та електропостачання цілих районів і міст. Зокрема, в Сибірі, де в цей час уже морози до -20 градусів. Про таку розкіш, як вода (проста, не гаряча, такого поза кількома містами-мільйонниками там ніколи й не чули) та централізована каналізація я вже й мовчу. У деяких дописах і статтях ще й дивуються: а чому цього року таких аварій і заморожування будинків і цілих районів стало більш масовим? А й справді: чому? Ні разу й ніде ще не побачив хоч спроби відповісти самим собі: як так, що вони умисно знищують критичну інфраструктуру України, але в нас опалення, вода та електрика (нехай і з перебоями та відключеннями) усе ж є, а в них мєстний народ-богоносєц живе, як у кам'яному віці?





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4 Comments

29 Shares
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30.11.2022 12:16 Відповісти
Ну, туди з України навіть Химера не дістане. Чи то місцеве бавовнятко бешкетує?
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30.11.2022 12:18 Відповісти
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30.11.2022 12:33 Відповісти
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30.11.2022 12:42 Відповісти
Паліть, паліть кацапчики, на здоров*я!
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30.11.2022 13:34 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3961064.html Лапти, начиная войну, нельзя надеяться на то, что война не перекинется на вашу территорию...

ВСУ нанесли удар по инфраструктурным объектам на территории Суражского района (Брянская обл. РФ) Главные цели - места складирования ГСМ (горюче-смазочных материалов).
Цель поражена.
Площадь пожара составляет 2000 кв. м.

Также ВСУ нанесли удар по инфраструктурным объектам на территории Суджанского и Кореневского района Курской области.
Главные цели - АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» и железнодорожная инфраструктура.
tZE inform

А в Перми горит местная ТЭЦ.
-------------------
Этой ночью кацапы в Курске: "Мы сидели в подвале, дом ходил ходуном!! Не дай Бог вам пережить такое, как мы!.."

Удивить решили... Бог дал пережить такое миллионам украинцев.
У меня лично, дверь открывалась от того, как дом содрогался. Каждую ночь. А подвала не было.
Чем вы в Курске нас хотите удивить?
Может, это вы раскапываете массовые захоронения и до сих пор находите изнасилованных и убитых детей?
Вам Бог не дает такое раскопать и увидеть?
А может, это вы с завязанными руками сидели в пыточных, а потом вас выстрелом в голову? Разве это у вас районы на 200 000 человек разрушены и сожжены?

Вас Бог еще почему бережет - потому что дал вам нормального соседа.
Нам так не повезло.
Я не знаю, почему так. Я не считаю, что нам это почему-то было нужно - чтобы мы что-то поняли или за что-то покаялись! За тысячи лет нашего существования и после нападений, голодоморов и репрессий - за что нам, украинцам, каяться? Или нашим убитым вашими нелюдями детям.
Если просто, то сейчас линия фронта просто немного "отдвигается", чтобы украинским городам можно было выжить.
Мы без света - и вы в Курске без света.
Мы сидели в подвалах - и вы посидите. Ничего ужасного, мы вам поведаем, как это делать.
Бог дал нам это пережить. Мы уже обучены.
О.Кудренко
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30.11.2022 14:03 Відповісти
Наступний президент вручить комусь премію "З Енгельс"
мінус Єлмак і мінус наша Вярховна **********, Зеля.
а також ЦРУ тупо мільйон євро дасть і так далі за підрив гівнобомберів - це просто буде реально круто.
чекаємо.
герою буде просто с сім.єю тепле місце в норм країні.
просто підірви та тупо чуть-чуть зафільмуй..... питань не буде.
ніяких.
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30.11.2022 14:40 Відповісти
Бойові круки України на службі, а у клюві вибухівка
Нафіга нам ті дрони
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30.11.2022 17:22 Відповісти
ТЕЦ за ТЕЦ
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30.11.2022 17:27 Відповісти
Сподіваюсь, жертви є....чисельні
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30.11.2022 19:15 Відповісти
 
 