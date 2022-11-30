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Пожежа на нафтобазі у Брянській області РФ. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована пожежа на нафтобазі в Суражському районі Брянської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полум'я знищило щонайменше три резервуари з пальним. За офіційною версією, пожежа сталася через влучання "невстановленого боєприпаса", що був скинутий з безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Брянській області РФ горять резервуари з нафтопродуктами, площа пожежі - 1800 кв. м. ФОТО

Автор: 

пожежа (4365) росія (66461) нафтопродукти (613)


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Топ коментарі
+20
Бєлгород щось мутить. Усуває конкурента на назву БНР.
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30.11.2022 10:01 Відповісти
+19
Безпілотник буть не може - у кацапів "граница на замке"! То "марсіани" з "рептилоїдами"!
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30.11.2022 09:59 Відповісти
+12
Чтоб они сгорели все в аду-твари ползучие
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30.11.2022 10:01 Відповісти
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Карма? ))
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30.11.2022 09:55 Відповісти
Бєлгород щось мутить. Усуває конкурента на назву БНР.
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30.11.2022 10:01 Відповісти
💯
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02.03.2023 22:22 Відповісти
Опять окурок бросили....
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30.11.2022 09:56 Відповісти
Ета апять Лінза ефєктна пакуріла...
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30.11.2022 09:59 Відповісти
Безпілотник буть не може - у кацапів "граница на замке"! То "марсіани" з "рептилоїдами"!
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30.11.2022 09:59 Відповісти
A шо, марсиане научились рукодупити?
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30.11.2022 11:39 Відповісти
Чтоб они сгорели все в аду-твари ползучие
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30.11.2022 10:01 Відповісти
Ага-ага, отримали, а щоб знали

Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
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30.11.2022 10:02 Відповісти
Гарна новина, хоч щось зранку приємне
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30.11.2022 10:03 Відповісти
Перше, що приємно те що ви прокинулися, бо прокинулися не всі. (таке життя)
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30.11.2022 10:55 Відповісти
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30.11.2022 10:03 Відповісти
таки махмуд зажёг. цистерны его почерк )
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30.11.2022 10:05 Відповісти
Знову курили в невстановленому місці
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30.11.2022 10:19 Відповісти
ЭтА не мы. Нас ТуТА нетУ
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30.11.2022 10:23 Відповісти
Там і без світла вже сидять,і тец ремонтують..
Тепер бавовнятко...радісні новини....як бальзам на душу))))
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30.11.2022 10:41 Відповісти
0:17 - это ЧТО?!! Это деревянные столбики с колючей проволокой? Серьёзно? Прям как в Гулаге в 30-е годы прошлого века?!!! Сверхдержава...
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30.11.2022 10:54 Відповісти
...и ТРОПИНКА протоптанная валенками в снегу! Уверен, что под снегом нет асфальта.
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30.11.2022 10:55 Відповісти
Самовозгорание неисправная электропроводка
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30.11.2022 10:59 Відповісти
Два брацкіх народа нє могут договорицца... Бєлгород прєкраті бамбить Брянск...
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30.11.2022 11:08 Відповісти
Гут !!! Зер гут !!! Гори, гори ясно що би не погасло !!!
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30.11.2022 11:19 Відповісти
Нет ничего краше, чем благая весть с недоимперии.
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30.11.2022 11:40 Відповісти
Типо, гори-гори, трында востока.
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30.11.2022 11:41 Відповісти
Бо уже навiть таджики ни во что не ставят пыню с его пынейцами.
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30.11.2022 11:42 Відповісти
мало!!!!!!!
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30.11.2022 13:53 Відповісти
Гарі гарі ясно, что би нє погасло
🤓
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30.11.2022 17:23 Відповісти
Хто змерз біжіть погрітися.
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30.11.2022 17:46 Відповісти
По нафтових і газових вишках вже можна лупасити, чи ще не на часі?
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30.11.2022 19:27 Відповісти
"Все горить, люди бігають, суєтяцца..."
Мені подобається. Більше якісного контенту!
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05.12.2022 16:32 Відповісти
 
 