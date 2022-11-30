Пожежа на нафтобазі у Брянській області РФ. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована пожежа на нафтобазі в Суражському районі Брянської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полум'я знищило щонайменше три резервуари з пальним. За офіційною версією, пожежа сталася через влучання "невстановленого боєприпаса", що був скинутий з безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Брянській області РФ горять резервуари з нафтопродуктами, площа пожежі - 1800 кв. м. ФОТО