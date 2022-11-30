Пожежа на нафтобазі у Брянській області РФ. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована пожежа на нафтобазі в Суражському районі Брянської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, полум'я знищило щонайменше три резервуари з пальним. За офіційною версією, пожежа сталася через влучання "невстановленого боєприпаса", що був скинутий з безпілотника.
Топ коментарі
+20 Мари Кривец
показати весь коментар30.11.2022 10:01 Відповісти Посилання
+19 Яр Холодний
показати весь коментар30.11.2022 09:59 Відповісти Посилання
+12 София Бессарабская
показати весь коментар30.11.2022 10:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
Тепер бавовнятко...радісні новини....як бальзам на душу))))
🤓
Мені подобається. Більше якісного контенту!