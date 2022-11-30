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В Брянской области РФ от "неустановленного боеприпаса" загорелась нефтебаза. ВИДЕО

В Суражском районе Брянской области РФ загорелась нефтебаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пламя уничтожило по меньшей мере три резервуара с горючим. По официальной версии, пожар произошел из-за попадания "неустановленного боеприпаса", сброшенного с беспилотника.

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пожар (5983) россия (96446) нефтепродукты (149)


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Топ комментарии
+20
Бєлгород щось мутить. Усуває конкурента на назву БНР.
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30.11.2022 10:01 Ответить
+19
Безпілотник буть не може - у кацапів "граница на замке"! То "марсіани" з "рептилоїдами"!
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30.11.2022 09:59 Ответить
+12
Чтоб они сгорели все в аду-твари ползучие
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30.11.2022 10:01 Ответить
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Карма? ))
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30.11.2022 09:55 Ответить
Бєлгород щось мутить. Усуває конкурента на назву БНР.
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30.11.2022 10:01 Ответить
💯
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02.03.2023 22:22 Ответить
Опять окурок бросили....
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30.11.2022 09:56 Ответить
Ета апять Лінза ефєктна пакуріла...
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30.11.2022 09:59 Ответить
Безпілотник буть не може - у кацапів "граница на замке"! То "марсіани" з "рептилоїдами"!
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30.11.2022 09:59 Ответить
A шо, марсиане научились рукодупити?
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30.11.2022 11:39 Ответить
Чтоб они сгорели все в аду-твари ползучие
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30.11.2022 10:01 Ответить
Ага-ага, отримали, а щоб знали

Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
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30.11.2022 10:02 Ответить
Гарна новина, хоч щось зранку приємне
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30.11.2022 10:03 Ответить
Перше, що приємно те що ви прокинулися, бо прокинулися не всі. (таке життя)
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30.11.2022 10:55 Ответить
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30.11.2022 10:03 Ответить
таки махмуд зажёг. цистерны его почерк )
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30.11.2022 10:05 Ответить
Знову курили в невстановленому місці
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30.11.2022 10:19 Ответить
ЭтА не мы. Нас ТуТА нетУ
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30.11.2022 10:23 Ответить
Там і без світла вже сидять,і тец ремонтують..
Тепер бавовнятко...радісні новини....як бальзам на душу))))
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30.11.2022 10:41 Ответить
0:17 - это ЧТО?!! Это деревянные столбики с колючей проволокой? Серьёзно? Прям как в Гулаге в 30-е годы прошлого века?!!! Сверхдержава...
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30.11.2022 10:54 Ответить
...и ТРОПИНКА протоптанная валенками в снегу! Уверен, что под снегом нет асфальта.
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30.11.2022 10:55 Ответить
Самовозгорание неисправная электропроводка
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30.11.2022 10:59 Ответить
Два брацкіх народа нє могут договорицца... Бєлгород прєкраті бамбить Брянск...
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30.11.2022 11:08 Ответить
Гут !!! Зер гут !!! Гори, гори ясно що би не погасло !!!
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30.11.2022 11:19 Ответить
Нет ничего краше, чем благая весть с недоимперии.
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30.11.2022 11:40 Ответить
Типо, гори-гори, трында востока.
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30.11.2022 11:41 Ответить
Бо уже навiть таджики ни во что не ставят пыню с его пынейцами.
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30.11.2022 11:42 Ответить
мало!!!!!!!
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30.11.2022 13:53 Ответить
Гарі гарі ясно, что би нє погасло
🤓
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30.11.2022 17:23 Ответить
Хто змерз біжіть погрітися.
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30.11.2022 17:46 Ответить
По нафтових і газових вишках вже можна лупасити, чи ще не на часі?
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30.11.2022 19:27 Ответить
"Все горить, люди бігають, суєтяцца..."
Мені подобається. Більше якісного контенту!
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05.12.2022 16:32 Ответить
 
 