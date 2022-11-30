В Брянской области РФ от "неустановленного боеприпаса" загорелась нефтебаза. ВИДЕО
В Суражском районе Брянской области РФ загорелась нефтебаза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пламя уничтожило по меньшей мере три резервуара с горючим. По официальной версии, пожар произошел из-за попадания "неустановленного боеприпаса", сброшенного с беспилотника.
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показать весь комментарий30.11.2022 10:01 Ответить Ссылка
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Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
Тепер бавовнятко...радісні новини....як бальзам на душу))))
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