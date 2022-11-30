Росіянка поскаржилась на "шведських русофобів" з банку Handelsnbanken, що відмовили їй у відкритті рахунку і навіть не пустили до закладу: "Це - дискримінація". ВIДЕО
Співробітники банку Handelsnbanken в шведському Гетеборзі відмовили у відкритті рахунку жінці, дізнавшись, що вона громадянин Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянку навіть не пустили в приміщення фінансової установи.
"Это потому, что я русская?.. Это - дискриминация", - однак аргументи росіянки не вплинули на шведського "русофоба".
Топ коментарі
+95 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.11.2022 10:19 Відповісти Посилання
+51 ьля
показати весь коментар30.11.2022 10:22 Відповісти Посилання
+44 Garry Grant
показати весь коментар30.11.2022 10:28 Відповісти Посилання
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Не можна терорів пускати в громадські місця.
типо приравнял это говно к Рейху? "умнО"
а лучше там на палате ном. 6 было - дупутат чет какой то(у Помета, палата то "толк-шоу") - "мы вас всех убьем" - и это вроде даже немцам показали(Меркель же ушлИ, или сама ушла) на ТВ - вот это круто, шоб знали что вырастил Грушевск, ой, то есть Шредер, ой, Рузвельт, .... ээээ, ну да, все вместе
ты понял нет?
A tot tuporylyj čerez denj obidilsia, čego to tam otvetil. Ne znaju čto, - srazu v ban otpravil.
Шо ти взагалі робиш в Швеції?
А береза цілком собі європейське дерево. У скандинавів навіть руна така є - Berkana (береза)
немецкое вроде слово - дератизация, кто-кто - но знают толк как в разведении, так и в утилизации этих на вид милых(там живут прекрасные люди-дикари), но ***** каких ****ых ссуществ?))
боевые комари, суррогатные бонбы с нопалмом - подлые тевтонцы знают как ваньке наложить в лапти даже когда ванька спит пьяный после приветствия Боярина и Боярки ггггг
не, ну реально, свиньи думают что их кто то боится то. ясно шо там французы, но поляки и ... жители стран Балтии так же само будут "русофобствовать", как и ЗСУ - ооооойййй, я так боюсь чмобиков и даже десантничков что завалил 10 козлов не разбираясь че там за хрень была - русофоб блин(боюсь за землю, ибо такую дрянь даже земля наверное не примет).
это говно возмущается чет - ну пока что сразу по рылу не дают, то это "русофобия"
Але швед такий толерантнии, що не став сперичатися, погодивмя, що це дискримінація і попрощався. 😁
роз'їзджать.....
За поребрик, суцко!
1. Відкриваєте рахунок.
2. Повідомляєте клієнту, що всі кошти переведено на ЗСУ!
Задним ходом пробляди вывозить вас будем скоро на запчасти.
Что с фронта так и банков .
Репарации пучка, репарации..
sorry..
Dlatego ruskich mutantów należy zabijać,zanim poczują krew. Jak szczury
там всё и Аткроешь.
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
Во вторых - необходимо знать законы страны пребывания
В третьих - без наличия долгосрочной визы счет в ЕС не откроют
В четвертых - ты из роззсии
В пятых - ты с порога начала быковать