Польша оборудовала защитную стену вдоль всей границы с Беларусью. ФОТО
Польша завершила оборудование защитной стены на границе с Беларусью.
Об этом сообщил заместитель министра-координатора разведслужб страны Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.
"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу сейчас полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе", - написал он.
Напомним, о физическом завершении строительства стены спецслужбы Польши сообщили 1 октября. С тех пор продолжались работы по установке электронных средств охраны границы – датчиков движения и камер слежения.
Высота изгороди - 5,5 метров. Она сделана из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.
Польша начала строить стену на границе с Беларусью в августе 2021 года. Это стало ее ответом на кризис с нелегальными мигрантами, организованный режимом Александра Лукашенко.
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гімном закидають. теж мені біном Ньютона...