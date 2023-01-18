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Польша оборудовала защитную стену вдоль всей границы с Беларусью. ФОТО

Польша завершила оборудование защитной стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщил заместитель министра-координатора разведслужб страны Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.

"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу сейчас полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе", - написал он.

Напомним, о физическом завершении строительства стены спецслужбы Польши сообщили 1 октября. С тех пор продолжались работы по установке электронных средств охраны границы – датчиков движения и камер слежения.

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Высота изгороди - 5,5 метров. Она сделана из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.

Польша начала строить стену на границе с Беларусью в августе 2021 года. Это стало ее ответом на кризис с нелегальными мигрантами, организованный режимом Александра Лукашенко.

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Польша оборудовала защитную стену вдоль всей границы с Беларусью 01
Польша оборудовала защитную стену вдоль всей границы с Беларусью 02
Польша оборудовала защитную стену вдоль всей границы с Беларусью 03

Беларусь (7891) граница (5269) Польша (8410)


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Топ комментарии
+14
І на внутрішньому боці загорожі (для людей з польського боку) - написи: "Nie karmić zwierząt!" (Звірів не годувать)
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18.01.2023 09:26
+13
Зеля казав, узкие такие же люди и он видит мир в шоколадном глазу у Пуйла
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18.01.2023 09:08
+12
Бульбаши дарили ОМОНУ цветы, протестовали босиком на скамеечках и до протестовались такими "протестами" до полной утраты суверенитета страны и отделения от цивилизованного мира забором
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18.01.2023 09:16
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А Україна добудувала стіну з Білорусью ? Чи нападу чекають ?
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18.01.2023 09:03 Ответить
сподіваюся там стіна з мінних полів шириною з 10 км та засідок з автоматичними кулеметами Maschinengewehr
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18.01.2023 09:07 Ответить
Там можуть буть і "Максими" на стаціонарних станках Набагато зручніше : ствол мінять не треба - аби тільки вода в кожух для охолодження подавалася, щоб не було перегріву
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18.01.2023 09:22 Ответить
Сподіватися то можна... Але ми ж то знаємо, як у нас все робиться.
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18.01.2023 09:52 Ответить
Україна - окрема тема. Читаєш інколи - і крім матів в глову нічого іншого не приходит. Мимоволі згадуєш національність діючого президента. Патрійот - куди там! Мир в очах пуцькіна напередодні війни - це ж який зір треба мати!
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18.01.2023 09:52 Ответить
Не смішіть. Якби то хотіли зробити, то зробили би до 24 лютого. А не зробили бо хотіли здати країну окупантам.
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18.01.2023 20:45 Ответить
Зеля казав, узкие такие же люди и он видит мир в шоколадном глазу у Пуйла
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18.01.2023 09:08 Ответить
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18.01.2023 09:34 Ответить
Бульба пролізе через дірки.
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18.01.2023 09:08 Ответить
Полізе, як льоду....І підкопи ритиме
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18.01.2023 09:51 Ответить
Дозор на першому фото без зброї,дивно.
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18.01.2023 09:09 Ответить
Я теж одразу звернув на це увагу. Тік-Ток?
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18.01.2023 09:39 Ответить
Можливо. За 2 роки служби на кордоні, без зброї прикордонника не бачив в дозорі.
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18.01.2023 12:44 Ответить
є на третьому
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18.01.2023 10:15 Ответить
Додатково треба - собаки (коронки зубів сталеві), електрошокери стаціонарні (вмонтовані), мінування периметру, сенсорні світові прилади для засліплення, хімічні вловлювачі, як то кислоти
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18.01.2023 09:09 Ответить
Бульбаши дарили ОМОНУ цветы, протестовали босиком на скамеечках и до протестовались такими "протестами" до полной утраты суверенитета страны и отделения от цивилизованного мира забором
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18.01.2023 09:16 Ответить
200тысяч было беларусов против гостки бульбофюрерских держиморд. Логово таракана усатого окружили протестующие. Узурпатор с автоматом истерил и вертолет готовил. И НИЧЕГО! Все разошлись! Писал им: не цветочки, а камни, топоры и огнестрелы с пиротехникой. Омоновцы смертны и автозаки с БТРами горят. Убивайте за свободу, иначе потеряете ее. Так и случилось. До сих пор не понимаю. Не могу такое осознать. 200тысяч беларусов и омона горстка. Могли на раз покончить с тиранией. Без цветочков.
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18.01.2023 09:33 Ответить
багато з українців писали ,білорусам,що так революцію не робиться...відповідь---нє вмєшівайтєсь,у нас свой путь дэмакратычэскый..
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18.01.2023 09:42 Ответить
Ось так скандували :"Ухади!Ухади!" Ну шо, ушел? Дятли
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18.01.2023 09:49 Ответить
В одній із програм на РосТВ, яку веде путінська пропагандистка Ольга Скабеєва , оголосили і Білорусь «частиною Росії».https://t.me/u_now/82948
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18.01.2023 09:50 Ответить
Когда майдан собирал в Киеве по 500 000 человек, все из них шли на штурм? Сколько процентов от 500 000 тысяч участвовали в " охране майдана" ?
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18.01.2023 19:34 Ответить
Я ще пам"ятаю період без влади, коли по Лук"янівці ганяли хлопаки в балаклавах в кузові камаза... І грядки біля фонтанів. Цікавий був час
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18.01.2023 20:47 Ответить
Крокодилів у рів ще потрібно запустити
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18.01.2023 09:17 Ответить
Так від крокодилів же й будували.
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18.01.2023 09:46 Ответить
Напругу, щоб миттєво з бульби драник смажила.
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18.01.2023 12:48 Ответить
стіна Яценюка 🤣🤣🤣
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18.01.2023 09:18 Ответить
Європейський вал.
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18.01.2023 09:24 Ответить
І на внутрішньому боці загорожі (для людей з польського боку) - написи: "Nie karmić zwierząt!" (Звірів не годувать)
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18.01.2023 09:26 Ответить
Принаймі нелегалам більші проблеми створили
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18.01.2023 09:28 Ответить
Вигрібну яму "рузькоґо міра" поступово огороджують від адекватного світу.
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18.01.2023 09:29 Ответить
А могли бы беларусы жить как люди, без заборов.
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18.01.2023 09:39 Ответить
Ні, не могли би без парканів. Якщо хотіли би жити як люди, обов'язково прийшлось би будувати паркан, але на кордоні з рашкою ))
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18.01.2023 09:46 Ответить
Это просто судьба (терпилы).
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18.01.2023 09:47 Ответить
Навіть психологічно та стіна працює. Ну що бяшки докланялися диктаторам, від вас цивілізація відгороджується. Не соромно вам перед дітьми своїми, тепер вони замість Європи будуть дивитися на п'яні морди рос. солдатів. **** придурки
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18.01.2023 09:41 Ответить
Додам до сказаного вище: там же огорожа не суцільна в багатьох місцях Тому щоб на білоруський бік не світить "пустим" боком плакату, варто туди пришпандорить такого самого розміру щит А на ньому напис: "Дикарям вход воспрещён!" Перекладать текст білоруською не варто - білоруси все одно її не знають! Знять той плакат білоруси не мають права : загорожа на польській території і перед нею - "нейтральна" зона, а не територія БРСР
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18.01.2023 10:32 Ответить
"Знять той плакат білоруси не мають права"

гімном закидають. теж мені біном Ньютона...
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19.01.2023 02:26 Ответить
А вони зараз ним не кидають?
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19.01.2023 03:45 Ответить
 
 