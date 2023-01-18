Польща обладнала захисну стіну вздовж всього кордону з Білоруссю. ФОТО

Польща завершила обладнання захисної стіни на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив заступник міністра-координатора розвідслужб країни Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща завершила будівництво прикордонної стіни на кордоні із Білоруссю. Незаконний в'їзд до Польщі наразі повністю заблоковано. Польський кордон є найзахищенішим у Європі", - написав він.

Нагадаємо, про фізичне завершення будівництва стіни спецслужби Польщі повідомили 1 жовтня. Відтоді тривали роботи з встановлення електронних засобів охорони кордону - датчиків руху та камер стеження.

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Висота загорожі - 5,5 метрів. Вона зроблена зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю у серпні 2021 року. Це стало її відповіддю на кризу з нелегальними мігрантами, організовану режимом Олександра Лукашенка.

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