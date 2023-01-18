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Польща обладнала захисну стіну вздовж всього кордону з Білоруссю. ФОТО

Польща завершила обладнання захисної стіни на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив заступник міністра-координатора розвідслужб країни Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща завершила будівництво прикордонної стіни на кордоні із Білоруссю. Незаконний в'їзд до Польщі наразі повністю заблоковано. Польський кордон є найзахищенішим у Європі", - написав він.

Нагадаємо, про фізичне завершення будівництва стіни спецслужби Польщі повідомили 1 жовтня. Відтоді тривали роботи з встановлення електронних засобів охорони кордону - датчиків руху та камер стеження.

Читайте: Весь прикордонний периметр з Білоруссю заміновано, - Рівненська ОВА

Висота загорожі - 5,5 метрів. Вона зроблена зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю у серпні 2021 року. Це стало її відповіддю на кризу з нелегальними мігрантами, організовану режимом Олександра Лукашенка.

Також читайте: РФ і Білорусь спільними навчаннями загострюють обстановку на кордоні. Ситуація контрольована, але досить напружена, - Держприкордонслужба

Польща обладнала захисну стіну вздовж всього кордону з Білоруссю 01
Польща обладнала захисну стіну вздовж всього кордону з Білоруссю 02
Польща обладнала захисну стіну вздовж всього кордону з Білоруссю 03

Автор: 

Білорусь (7931) кордон (4769) Польща (8500)


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Топ коментарі
+14
І на внутрішньому боці загорожі (для людей з польського боку) - написи: "Nie karmić zwierząt!" (Звірів не годувать)
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18.01.2023 09:26
+13
Зеля казав, узкие такие же люди и он видит мир в шоколадном глазу у Пуйла
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18.01.2023 09:08
+12
Бульбаши дарили ОМОНУ цветы, протестовали босиком на скамеечках и до протестовались такими "протестами" до полной утраты суверенитета страны и отделения от цивилизованного мира забором
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18.01.2023 09:16
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А Україна добудувала стіну з Білорусью ? Чи нападу чекають ?
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18.01.2023 09:03 Відповісти
сподіваюся там стіна з мінних полів шириною з 10 км та засідок з автоматичними кулеметами Maschinengewehr
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18.01.2023 09:07 Відповісти
Там можуть буть і "Максими" на стаціонарних станках Набагато зручніше : ствол мінять не треба - аби тільки вода в кожух для охолодження подавалася, щоб не було перегріву
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18.01.2023 09:22 Відповісти
Сподіватися то можна... Але ми ж то знаємо, як у нас все робиться.
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18.01.2023 09:52 Відповісти
Україна - окрема тема. Читаєш інколи - і крім матів в глову нічого іншого не приходит. Мимоволі згадуєш національність діючого президента. Патрійот - куди там! Мир в очах пуцькіна напередодні війни - це ж який зір треба мати!
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18.01.2023 09:52 Відповісти
Не смішіть. Якби то хотіли зробити, то зробили би до 24 лютого. А не зробили бо хотіли здати країну окупантам.
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18.01.2023 20:45 Відповісти
Зеля казав, узкие такие же люди и он видит мир в шоколадном глазу у Пуйла
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18.01.2023 09:08 Відповісти
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18.01.2023 09:34 Відповісти
Бульба пролізе через дірки.
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18.01.2023 09:08 Відповісти
Полізе, як льоду....І підкопи ритиме
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18.01.2023 09:51 Відповісти
Дозор на першому фото без зброї,дивно.
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18.01.2023 09:09 Відповісти
Я теж одразу звернув на це увагу. Тік-Ток?
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18.01.2023 09:39 Відповісти
Можливо. За 2 роки служби на кордоні, без зброї прикордонника не бачив в дозорі.
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18.01.2023 12:44 Відповісти
є на третьому
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18.01.2023 10:15 Відповісти
Додатково треба - собаки (коронки зубів сталеві), електрошокери стаціонарні (вмонтовані), мінування периметру, сенсорні світові прилади для засліплення, хімічні вловлювачі, як то кислоти
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18.01.2023 09:09 Відповісти
Бульбаши дарили ОМОНУ цветы, протестовали босиком на скамеечках и до протестовались такими "протестами" до полной утраты суверенитета страны и отделения от цивилизованного мира забором
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18.01.2023 09:16 Відповісти
200тысяч было беларусов против гостки бульбофюрерских держиморд. Логово таракана усатого окружили протестующие. Узурпатор с автоматом истерил и вертолет готовил. И НИЧЕГО! Все разошлись! Писал им: не цветочки, а камни, топоры и огнестрелы с пиротехникой. Омоновцы смертны и автозаки с БТРами горят. Убивайте за свободу, иначе потеряете ее. Так и случилось. До сих пор не понимаю. Не могу такое осознать. 200тысяч беларусов и омона горстка. Могли на раз покончить с тиранией. Без цветочков.
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18.01.2023 09:33 Відповісти
багато з українців писали ,білорусам,що так революцію не робиться...відповідь---нє вмєшівайтєсь,у нас свой путь дэмакратычэскый..
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18.01.2023 09:42 Відповісти
Ось так скандували :"Ухади!Ухади!" Ну шо, ушел? Дятли
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18.01.2023 09:49 Відповісти
В одній із програм на РосТВ, яку веде путінська пропагандистка Ольга Скабеєва , оголосили і Білорусь «частиною Росії».https://t.me/u_now/82948
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18.01.2023 09:50 Відповісти
Когда майдан собирал в Киеве по 500 000 человек, все из них шли на штурм? Сколько процентов от 500 000 тысяч участвовали в " охране майдана" ?
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18.01.2023 19:34 Відповісти
Я ще пам"ятаю період без влади, коли по Лук"янівці ганяли хлопаки в балаклавах в кузові камаза... І грядки біля фонтанів. Цікавий був час
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18.01.2023 20:47 Відповісти
Крокодилів у рів ще потрібно запустити
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18.01.2023 09:17 Відповісти
Так від крокодилів же й будували.
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18.01.2023 09:46 Відповісти
Напругу, щоб миттєво з бульби драник смажила.
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18.01.2023 12:48 Відповісти
стіна Яценюка 🤣🤣🤣
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18.01.2023 09:18 Відповісти
Європейський вал.
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18.01.2023 09:24 Відповісти
І на внутрішньому боці загорожі (для людей з польського боку) - написи: "Nie karmić zwierząt!" (Звірів не годувать)
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18.01.2023 09:26 Відповісти
Принаймі нелегалам більші проблеми створили
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18.01.2023 09:28 Відповісти
Вигрібну яму "рузькоґо міра" поступово огороджують від адекватного світу.
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18.01.2023 09:29 Відповісти
А могли бы беларусы жить как люди, без заборов.
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18.01.2023 09:39 Відповісти
Ні, не могли би без парканів. Якщо хотіли би жити як люди, обов'язково прийшлось би будувати паркан, але на кордоні з рашкою ))
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18.01.2023 09:46 Відповісти
Это просто судьба (терпилы).
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18.01.2023 09:47 Відповісти
Навіть психологічно та стіна працює. Ну що бяшки докланялися диктаторам, від вас цивілізація відгороджується. Не соромно вам перед дітьми своїми, тепер вони замість Європи будуть дивитися на п'яні морди рос. солдатів. **** придурки
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18.01.2023 09:41 Відповісти
Додам до сказаного вище: там же огорожа не суцільна в багатьох місцях Тому щоб на білоруський бік не світить "пустим" боком плакату, варто туди пришпандорить такого самого розміру щит А на ньому напис: "Дикарям вход воспрещён!" Перекладать текст білоруською не варто - білоруси все одно її не знають! Знять той плакат білоруси не мають права : загорожа на польській території і перед нею - "нейтральна" зона, а не територія БРСР
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18.01.2023 10:32 Відповісти
"Знять той плакат білоруси не мають права"

гімном закидають. теж мені біном Ньютона...
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19.01.2023 02:26 Відповісти
А вони зараз ним не кидають?
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19.01.2023 03:45 Відповісти
 
 