Ночь в Донецкой области: враг осуществляет постоянный обстрел Угледара, продолжаются артобстрелы Авдеевки, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские военные продолжают постоянный обстрел разных участков фронта в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Волновахском направлении в течение суток россияне совершали постоянные обстрелы Угледара - повреждено 6 домов. Также в громаде дважды обстреляна Богоявленка - без жертв".

На Донецком направлении интенсивные обстрелы в Очеретинской громаде: накануне вечером россияне попали в детсад в Орловке, а утром обстреляли Веселое и Красногоровку. Громко прошли ночь и утро в Авдеевке: город подвергся 4 артобстрелам и 2 обстрелам из Градов. Объемы разрушений устанавливаем", – говорится в сообщении.

На Горловском направлении 1 человек ранен в Ивановском Бахмутской громады. В громаде повреждены 2 дома и админздание. Еще 1 дом поврежден в Плещеевке Константиновской громады. Постоянные обстрелы в Соледарской громаде: страдают Парасковеевка, Раздолевка, Федоровка и окрестности Соледара; в Васюковке повреждены 3 дома.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Северской и Лиманской громад: повреждены 4 дома в Закотном.

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