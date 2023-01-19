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По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Карту тревог Украины.

По состоянию на 10.17 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в Беларуси взлетели два Миг-31К, которые потенциально могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По состоянию на 11.55 был объявлен отбой воздушной тревоги по всей территории Украины, кроме Харьковской, Луганской областей и АР Крым.

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По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу 01

Автор: 

Беларусь (7891) обстрел (27165)


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Топ комментарии
+19
Тихого дня Україна. Горіть в пеклі москалі
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19.01.2023 10:24
+4
Донбасс берем со 2 марта 2014 года,скоро 9 лет...Пески Авдеевка мочат нас в сортире Нехило..Герр путлер..может ну его на...?Герасимов, Суровикин Шойгу Козлашенков..прекратите Истерику..мы вторая армия Третьего Мира после Зимбабве...🦍🦍🦍👽☠️💀,,должны встать с КАЛен...👹👺👹мы красные армейцы,можем повторить...👽☠️💀
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19.01.2023 10:58
+2
міжконтинентальні ракети летять в безповітряному просторі. Там звуку нема. Тому і надзвукової швидкості теж
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19.01.2023 10:56
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Тихого дня Україна. Горіть в пеклі москалі
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19.01.2023 10:24 Ответить
У межконтинентальных баллистических ракет скорость должна быть ещё выше, чем у этого разрекламированного искандера воздушного базирования, но их никогда не называют гиперзвуковыми.
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19.01.2023 10:33 Ответить
гиперзвуковым = сверхзвуковым. Звук - 1200 км\час
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19.01.2023 10:45 Ответить
Вражеская пропаганда разрекламировала эту ракету чуть ли не как аналоговнетную вундервафлю, не в последнюю очередь - из-за её "гиперзвуковости".
Постоянное повторение, что это не просто баллистическая ракета, а страшно-страшно "гиперзвуковая" - играть на руку врагу, одна из главных задач которого - запугать украинцев и внушить, что рашка нас превосходит и нам не победить.

Потому для обозначения этой ракеты хватит просто "баллистическая".
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19.01.2023 10:51 Ответить
Друг мой, баллистическая - это траектория полёта по инерции. Что касательно скорости - то если уж лезть в самую терминологическую жопу, то приставка "гипер" обычно используется для обозначения ЗНАЧИТЕЛЬНОГО превышения, т.е. "сверхзуковая" - просто превышающая скорость звука, "гиперзвуковая" - превышающая скорость звука в несколько раз.
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19.01.2023 11:49 Ответить
Приставка "гипер" ранее не использовалась по отношению к любым, даже очень быстрым ракетам. Пусть она хоть 1000 раз гиперзвуковая - нам на это должно быть наплевать, а так выделять её на фоне других - значит, несознательно подыгрывать врагу, который успешно внушает части украинцев, что кацапстан нас сильно превосходит и нам якобы всё равно нечего ловить (а ещё у кацапов ядерное оружие, ой-ёй-ёй).
Поэтому - просто баллистическая ракета, незачем её выделять устрашающей рекламной приставкой "гипер". Да уж, в информационной войне нам ещё расти и расти.
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19.01.2023 12:06 Ответить
Господи!
Пуля из автомата - тоже гиперзвуковая, но от этого никто не впадает в панику!
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19.01.2023 13:03 Ответить
Никто нигде не пишет про гиперзвуковые пули. Но зачем-то пишет про гиперзвуковой кинжал. Давайте при упоминании "оникса" добавлять, что это "новітня ракета". Украина воюет с кацапами или рекламирует их оружие?
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19.01.2023 13:52 Ответить
Ну давай спрячем голову в песок и будем отступление называть жестом доброй воли.
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19.01.2023 16:25 Ответить
Какое отношение "гиперзвуковая" вундервафля имеет к отступлению?

Так давай подыгрывать вражеской пропаганде, может, ещё свои потери на войне озвучим, чтобы истерички с тыла побежали сдаваться путлеру.
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22.01.2023 10:41 Ответить
особенно те, кто истерит по пустому поводу...
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22.01.2023 11:20 Ответить
міжконтинентальні ракети летять в безповітряному просторі. Там звуку нема. Тому і надзвукової швидкості теж
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19.01.2023 10:56 Ответить
ой, всё
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19.01.2023 12:17 Ответить
ПОрівнюєте м'яке з теплим?

Балістична ракета має "балістичну" траекторію, тобто на початковому етапі польоту двигуни надають їй потрібне прискорення в напрямку цілі, а далі вона летить по параболі як просто камінець.

Керовані крилаті (дозвукові чи надзвукові, чи "гіпер"звукові) мають реактивний двигун літакового типу, який працює весь політ ракети і який дозволяє їй маневрувати в польоті, тільки і вьсого.

А порівнювати їх за швидкістю, таке собі заняття.
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19.01.2023 12:32 Ответить
кинджал - це балістична чи не балістична ракета? Порівнюю з будь-якими ракетами, у тому числі з іншими балістичними, такими як міжконтинентальні - жодну з них не називали гіперзвуковою у жодних новинах чи статтях. Повторюю - якого біса виділяти кинджал з-поміж інших балістичних ракет, постійно називаючи його гіперзвуковим?
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19.01.2023 12:37 Ответить
гіперзвук це = 5 надзвукових. Через те що Кінжал стартує в повітрі на великій висоті, то йому легше досягти швидкості 6000 км/год - балістичні ракети, що стартують з землі до такої швидкості не дотягують
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19.01.2023 13:01 Ответить
Тополь-М - 7,9 км/с. Скільки б не зустрічав інформації про нього - ніде не пишуть, що це гіперзвукова ракета. Про сармат писали, що там 27 махів - це ще швидше.
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19.01.2023 14:01 Ответить
Донбасс берем со 2 марта 2014 года,скоро 9 лет...Пески Авдеевка мочат нас в сортире Нехило..Герр путлер..может ну его на...?Герасимов, Суровикин Шойгу Козлашенков..прекратите Истерику..мы вторая армия Третьего Мира после Зимбабве...🦍🦍🦍👽☠️💀,,должны встать с КАЛен...👹👺👹мы красные армейцы,можем повторить...👽☠️💀
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19.01.2023 10:58 Ответить
 
 