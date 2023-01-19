По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Карту тревог Украины.
По состоянию на 10.17 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в Беларуси взлетели два Миг-31К, которые потенциально могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".
По состоянию на 11.55 был объявлен отбой воздушной тревоги по всей территории Украины, кроме Харьковской, Луганской областей и АР Крым.
Топ комментарии
+19 Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий19.01.2023 10:24
+4 Senator #518037
показать весь комментарий19.01.2023 10:58
+2 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий19.01.2023 10:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Постоянное повторение, что это не просто баллистическая ракета, а страшно-страшно "гиперзвуковая" - играть на руку врагу, одна из главных задач которого - запугать украинцев и внушить, что рашка нас превосходит и нам не победить.
Потому для обозначения этой ракеты хватит просто "баллистическая".
Поэтому - просто баллистическая ракета, незачем её выделять устрашающей рекламной приставкой "гипер". Да уж, в информационной войне нам ещё расти и расти.
Пуля из автомата - тоже гиперзвуковая, но от этого никто не впадает в панику!
Так давай подыгрывать вражеской пропаганде, может, ещё свои потери на войне озвучим, чтобы истерички с тыла побежали сдаваться путлеру.
Балістична ракета має "балістичну" траекторію, тобто на початковому етапі польоту двигуни надають їй потрібне прискорення в напрямку цілі, а далі вона летить по параболі як просто камінець.
Керовані крилаті (дозвукові чи надзвукові, чи "гіпер"звукові) мають реактивний двигун літакового типу, який працює весь політ ракети і який дозволяє їй маневрувати в польоті, тільки і вьсого.
А порівнювати їх за швидкістю, таке собі заняття.