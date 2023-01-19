По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Карту тревог Украины.

По состоянию на 10.17 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в Беларуси взлетели два Миг-31К, которые потенциально могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По состоянию на 11.55 был объявлен отбой воздушной тревоги по всей территории Украины, кроме Харьковской, Луганской областей и АР Крым.

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