По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Повітряну тривогу оголошено по всій території України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Мапу тривог України.

Станом на 10.17 повітряну тривогу оголошено по всій території України.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі злетіли два Міг-31К, які потенційно можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 11:55 було оголошено відбій повітряної тривоги по всій території України, окрім Харківської, Луганської областей та АР Крим.

В 12.05 оголосили відбій тривоги у Харківській області.

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