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По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Повітряну тривогу оголошено по всій території України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Мапу тривог України.

Станом на 10.17 повітряну тривогу оголошено по всій території України.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі злетіли два Міг-31К, які потенційно можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 11:55 було оголошено відбій повітряної тривоги по всій території України, окрім Харківської, Луганської областей та АР Крим. 

В 12.05 оголосили відбій тривоги у Харківській області.

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По всій території України оголошували повітряну тривогу 01

Автор: 

Білорусь (7931) обстріл (28486)


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Топ коментарі
+19
Тихого дня Україна. Горіть в пеклі москалі
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19.01.2023 10:24
+4
Донбасс берем со 2 марта 2014 года,скоро 9 лет...Пески Авдеевка мочат нас в сортире Нехило..Герр путлер..может ну его на...?Герасимов, Суровикин Шойгу Козлашенков..прекратите Истерику..мы вторая армия Третьего Мира после Зимбабве...🦍🦍🦍👽☠️💀,,должны встать с КАЛен...👹👺👹мы красные армейцы,можем повторить...👽☠️💀
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19.01.2023 10:58
+2
міжконтинентальні ракети летять в безповітряному просторі. Там звуку нема. Тому і надзвукової швидкості теж
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19.01.2023 10:56
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Тихого дня Україна. Горіть в пеклі москалі
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19.01.2023 10:24 Відповісти
У межконтинентальных баллистических ракет скорость должна быть ещё выше, чем у этого разрекламированного искандера воздушного базирования, но их никогда не называют гиперзвуковыми.
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19.01.2023 10:33 Відповісти
гиперзвуковым = сверхзвуковым. Звук - 1200 км\час
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19.01.2023 10:45 Відповісти
Вражеская пропаганда разрекламировала эту ракету чуть ли не как аналоговнетную вундервафлю, не в последнюю очередь - из-за её "гиперзвуковости".
Постоянное повторение, что это не просто баллистическая ракета, а страшно-страшно "гиперзвуковая" - играть на руку врагу, одна из главных задач которого - запугать украинцев и внушить, что рашка нас превосходит и нам не победить.

Потому для обозначения этой ракеты хватит просто "баллистическая".
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19.01.2023 10:51 Відповісти
Друг мой, баллистическая - это траектория полёта по инерции. Что касательно скорости - то если уж лезть в самую терминологическую жопу, то приставка "гипер" обычно используется для обозначения ЗНАЧИТЕЛЬНОГО превышения, т.е. "сверхзуковая" - просто превышающая скорость звука, "гиперзвуковая" - превышающая скорость звука в несколько раз.
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19.01.2023 11:49 Відповісти
Приставка "гипер" ранее не использовалась по отношению к любым, даже очень быстрым ракетам. Пусть она хоть 1000 раз гиперзвуковая - нам на это должно быть наплевать, а так выделять её на фоне других - значит, несознательно подыгрывать врагу, который успешно внушает части украинцев, что кацапстан нас сильно превосходит и нам якобы всё равно нечего ловить (а ещё у кацапов ядерное оружие, ой-ёй-ёй).
Поэтому - просто баллистическая ракета, незачем её выделять устрашающей рекламной приставкой "гипер". Да уж, в информационной войне нам ещё расти и расти.
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19.01.2023 12:06 Відповісти
Господи!
Пуля из автомата - тоже гиперзвуковая, но от этого никто не впадает в панику!
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19.01.2023 13:03 Відповісти
Никто нигде не пишет про гиперзвуковые пули. Но зачем-то пишет про гиперзвуковой кинжал. Давайте при упоминании "оникса" добавлять, что это "новітня ракета". Украина воюет с кацапами или рекламирует их оружие?
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19.01.2023 13:52 Відповісти
Ну давай спрячем голову в песок и будем отступление называть жестом доброй воли.
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19.01.2023 16:25 Відповісти
Какое отношение "гиперзвуковая" вундервафля имеет к отступлению?

Так давай подыгрывать вражеской пропаганде, может, ещё свои потери на войне озвучим, чтобы истерички с тыла побежали сдаваться путлеру.
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22.01.2023 10:41 Відповісти
особенно те, кто истерит по пустому поводу...
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22.01.2023 11:20 Відповісти
міжконтинентальні ракети летять в безповітряному просторі. Там звуку нема. Тому і надзвукової швидкості теж
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19.01.2023 10:56 Відповісти
ой, всё
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19.01.2023 12:17 Відповісти
ПОрівнюєте м'яке з теплим?

Балістична ракета має "балістичну" траекторію, тобто на початковому етапі польоту двигуни надають їй потрібне прискорення в напрямку цілі, а далі вона летить по параболі як просто камінець.

Керовані крилаті (дозвукові чи надзвукові, чи "гіпер"звукові) мають реактивний двигун літакового типу, який працює весь політ ракети і який дозволяє їй маневрувати в польоті, тільки і вьсого.

А порівнювати їх за швидкістю, таке собі заняття.
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19.01.2023 12:32 Відповісти
кинджал - це балістична чи не балістична ракета? Порівнюю з будь-якими ракетами, у тому числі з іншими балістичними, такими як міжконтинентальні - жодну з них не називали гіперзвуковою у жодних новинах чи статтях. Повторюю - якого біса виділяти кинджал з-поміж інших балістичних ракет, постійно називаючи його гіперзвуковим?
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19.01.2023 12:37 Відповісти
гіперзвук це = 5 надзвукових. Через те що Кінжал стартує в повітрі на великій висоті, то йому легше досягти швидкості 6000 км/год - балістичні ракети, що стартують з землі до такої швидкості не дотягують
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19.01.2023 13:01 Відповісти
Тополь-М - 7,9 км/с. Скільки б не зустрічав інформації про нього - ніде не пишуть, що це гіперзвукова ракета. Про сармат писали, що там 27 махів - це ще швидше.
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19.01.2023 14:01 Відповісти
Донбасс берем со 2 марта 2014 года,скоро 9 лет...Пески Авдеевка мочат нас в сортире Нехило..Герр путлер..может ну его на...?Герасимов, Суровикин Шойгу Козлашенков..прекратите Истерику..мы вторая армия Третьего Мира после Зимбабве...🦍🦍🦍👽☠️💀,,должны встать с КАЛен...👹👺👹мы красные армейцы,можем повторить...👽☠️💀
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19.01.2023 10:58 Відповісти
 
 