11 544 18
По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Повітряну тривогу оголошено по всій території України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Мапу тривог України.
Станом на 10.17 повітряну тривогу оголошено по всій території України.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі злетіли два Міг-31К, які потенційно можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".
Станом на 11:55 було оголошено відбій повітряної тривоги по всій території України, окрім Харківської, Луганської областей та АР Крим.
В 12.05 оголосили відбій тривоги у Харківській області.
Топ коментарі
+19 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар19.01.2023 10:24
+4 Senator #518037
показати весь коментар19.01.2023 10:58
+2 Зэлэный_Змий
показати весь коментар19.01.2023 10:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Постоянное повторение, что это не просто баллистическая ракета, а страшно-страшно "гиперзвуковая" - играть на руку врагу, одна из главных задач которого - запугать украинцев и внушить, что рашка нас превосходит и нам не победить.
Потому для обозначения этой ракеты хватит просто "баллистическая".
Поэтому - просто баллистическая ракета, незачем её выделять устрашающей рекламной приставкой "гипер". Да уж, в информационной войне нам ещё расти и расти.
Пуля из автомата - тоже гиперзвуковая, но от этого никто не впадает в панику!
Так давай подыгрывать вражеской пропаганде, может, ещё свои потери на войне озвучим, чтобы истерички с тыла побежали сдаваться путлеру.
Балістична ракета має "балістичну" траекторію, тобто на початковому етапі польоту двигуни надають їй потрібне прискорення в напрямку цілі, а далі вона летить по параболі як просто камінець.
Керовані крилаті (дозвукові чи надзвукові, чи "гіпер"звукові) мають реактивний двигун літакового типу, який працює весь політ ракети і який дозволяє їй маневрувати в польоті, тільки і вьсого.
А порівнювати їх за швидкістю, таке собі заняття.