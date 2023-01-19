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Россия тайно перебрасывает военных и технику в Беларусь, используя цистерны, - СМИ

цистерна

Россия тайно перебрасывает в Беларусь живую силу, используя железнодорожные цистерны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусское издание "Наша Ніва".

Журналисты отмечают, что Россия предпринимает такие действия, чтобы ввести в заблуждение спутниковое и визуальное наблюдение.

"Переправляют ли в Беларусь таким образом или аналогичными замаскированными способами военную технику и боеприпасы, мы не знаем", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не видят никаких признаков, что Беларусь готовится к вторжению в Украину, - Белый дом

Автор: 

армия РФ (19188) Беларусь (7890) железная дорога (1412)


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Топ комментарии
+44
Чмобіків везуть в цистернах? Джентльмени удачі.
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19.01.2023 00:23
+36
От этой неожиданности?

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19.01.2023 00:37
+31
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19.01.2023 00:36
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Страница 2 из 2
Для перевозки основных масс военных при ссср и на росии всегда использовались товарные вагоны. Всегда! Тут и момент маскировки (непонятно что в вагонах) и возможность выживания вплоть до установки буржуек
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19.01.2023 01:12 Ответить
"интилигент мечтает стать вагоном
заполненньім отборньім самогоном,
большой цистерной хочет стать алкаш
и чтоб внутри С2Н5ОН" (С)
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19.01.2023 02:15 Ответить
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19.01.2023 01:25 Ответить
О! От і підтвердилось попередження, яке зробив А. Н. Ілларіонов 14.01.2023 про те, що приблизно ЗА 5 ДНІВ ( ! ) найбільш імовірно почнеться МАСОВАНИЙ НАСТУП російських військ з території Біларусі УЗДОВЖ ЗАХІДНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ В НАПРЯМКУ НА ЛЬВІВ,

ЦІЛЬ ЯКОГО - ПЕРЕРІЗАТИ ШЛЯХ ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНІ ЗБРОЇ, *********** та іншої допомоги ІЗ ЗАХОДУ (через західний кордон і м. Львів). Джерело - https://twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 , https://www.youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE

Якраз у ті ж дні уряд Угорщини заявив про те, що Угорщина НЕ БУДЕ ПРОПУСКАТИ ТРАНЗИТОМ ЗАХІДНУ ДОПОМОГУ ДО УКРАЇНИ.

Частини мозаїки складаються в цілісну картину: ВОРОГ ВЖЕ ПОЧАВ ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН!

Залишилось часу - ДЕКІЛЬКА ДНІВ !
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19.01.2023 02:45 Ответить
ага львов єти клоуны перережут,пиструна разве что смогут понюхать жопорукие)))а иларинов просто кацапскаяя консерва причем давно стухшая
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19.01.2023 08:40 Ответить
Згоден повністю
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19.01.2023 08:46 Ответить
Щось я ніякого підтвердження черговим побрехенькам Іларіонова не побачив! Ба більш, ознайомившись з першим джерелом наданої інформації довіри в мене до нього не з'явилось, бо тільки заява без БУДЬ ЯКИХ ДОКАЗІВ, навіть не називалось на якій такій точці залізничних доріг Білорусі було це виявлено (тобто висадження "джентльменів удачі", або на Рашці їх посадка туди, не кажучи про якісь фото, або відео з цього приводу. Ну а ********** таким чином ТОЧНО не перевезеш, бо завантажувати ящиками через горловину у цистерну це не можливо, як і розвантажувати, а про техніку мова йти не може. Тож не треба копіювати відверті побрехеньки рашистів задля хіпішу серед читачів!!!
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19.01.2023 10:52 Ответить
Маячня
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19.01.2023 11:25 Ответить
Іларіонов - агент ФСБ/ГРУ
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19.01.2023 11:26 Ответить
Орки даже для оркостана говно. Какой надо быть мразью чтобы придумать для своих же солдат такой скотский способ скрытного перемещения!
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19.01.2023 04:20 Ответить
Я вважаю цю "інформацію" фейком і на місті "Цензора" не став би друкувати, аби не бути схожим на брехливих кремлядей!!!
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19.01.2023 10:55 Ответить
Жалкий косплеер хрущевских барж, плывущих на Кубу...
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19.01.2023 05:12 Ответить
А хто тобі розповідав про хрущьовські "баржи"?! До Куби ядерка та обслуговуючий її персонал доставлялися вантажними суднами, а не якимись "баржами". До того ж надана "інформація" про "цистерни" більш схожа на вкид задля того, щоб потім посміятися над тим у пропагандонських кремлядських ЗМІ, мол "подивиться у яку дурню вірять в Україні", аби "доказувати" що в Україні "все брехня"!!!
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19.01.2023 11:00 Ответить
Тот кого погрузили в трюм баржи в нечеловеческие условия. За эти издевательства людям компенсации выплачивали.
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19.01.2023 11:26 Ответить
У трюмах? ТАК! У трюмах барж? НІ, бо були у трюмах торгівельних суден!
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19.01.2023 12:24 Ответить
Баржа це торгівельне судно, прокинься нарешті.
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19.01.2023 12:36 Ответить
І у це можна вірити?

На знімку на цистерні написано: цемент. Якщо цистерна була у вжитку, там точно є порохи цементу. Хто колись був коло цементного заводу, знає, як там (не)легко дихається.

Про нафтові цистерни я навіть не говорю, то газова камера.

Я не думаю, що х#йло переймається секретністю. Тим більше, що офіційно там оголошені спільні навчання.

Але щодо ймовірності 2-ї спроби наступу на Київ, багато експертів стверджують, що вона є близькою до 100%.
Маю надію, що на дороги там нового асфальту не положили.
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19.01.2023 05:20 Ответить
Назови імена цих "експертів" бо ПРОФЕСІОНАЛИ з розвідок кажуть ПРОТИЛЕЖНЕ і що на цей час напад з Білорусі мало ймовірний!!! Брешешь "House Voter" ти так, ніби працюєш на Кремль, а може НЕ ніби?!
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19.01.2023 11:03 Ответить
@

>Назови імена цих "експертів"

Прошу пана: https://www.youtube.com/watch?v=pWeOnPvHoGc&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

>Брешешь "House Voter" ти так, ніби працюєш на Кремль, а може НЕ ніби?!

Ну а чого смайлик у кінці ставити? Якщо ти серйозно мене звинувачуєш, то доведи.
А якщо приколюєшся, то ПНХ.
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19.01.2023 21:18 Ответить
Джентльмены удачи
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19.01.2023 06:33 Ответить
Ця інфа озвучена, бо нема аристовіча, який ніс в простір всяку йухню?
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19.01.2023 07:36 Ответить
На те схоже, мабуть це його конкуренти!
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19.01.2023 11:04 Ответить
Штирлиц,вы сегодня звонили Арестовичу, Дугину или Корчинскому?
Нет Герр путлер,,они недоступны..наверно аккумуляторы сдохли...
Будем ждать...
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19.01.2023 10:51 Ответить
Бажано чмобіків притопити та везти консервованими
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19.01.2023 11:06 Ответить
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