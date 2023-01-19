Россия тайно перебрасывает военных и технику в Беларусь, используя цистерны, - СМИ
Россия тайно перебрасывает в Беларусь живую силу, используя железнодорожные цистерны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусское издание "Наша Ніва".
Журналисты отмечают, что Россия предпринимает такие действия, чтобы ввести в заблуждение спутниковое и визуальное наблюдение.
"Переправляют ли в Беларусь таким образом или аналогичными замаскированными способами военную технику и боеприпасы, мы не знаем", - пишет издание.
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заполненньім отборньім самогоном,
большой цистерной хочет стать алкаш
и чтоб внутри С2Н5ОН" (С)
ЦІЛЬ ЯКОГО - ПЕРЕРІЗАТИ ШЛЯХ ПОСТАЧАННЯ УКРАЇНІ ЗБРОЇ, *********** та іншої допомоги ІЗ ЗАХОДУ (через західний кордон і м. Львів). Джерело - https://twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865 , https://www.youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE
Якраз у ті ж дні уряд Угорщини заявив про те, що Угорщина НЕ БУДЕ ПРОПУСКАТИ ТРАНЗИТОМ ЗАХІДНУ ДОПОМОГУ ДО УКРАЇНИ.
Частини мозаїки складаються в цілісну картину: ВОРОГ ВЖЕ ПОЧАВ ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН!
Залишилось часу - ДЕКІЛЬКА ДНІВ !
На знімку на цистерні написано: цемент. Якщо цистерна була у вжитку, там точно є порохи цементу. Хто колись був коло цементного заводу, знає, як там (не)легко дихається.
Про нафтові цистерни я навіть не говорю, то газова камера.
Я не думаю, що х#йло переймається секретністю. Тим більше, що офіційно там оголошені спільні навчання.
Але щодо ймовірності 2-ї спроби наступу на Київ, багато експертів стверджують, що вона є близькою до 100%.
Маю надію, що на дороги там нового асфальту не положили.
>Назови імена цих "експертів"
Прошу пана: https://www.youtube.com/watch?v=pWeOnPvHoGc&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
>Брешешь "House Voter" ти так, ніби працюєш на Кремль, а може НЕ ніби?!
Ну а чого смайлик у кінці ставити? Якщо ти серйозно мене звинувачуєш, то доведи.
А якщо приколюєшся, то ПНХ.
Нет Герр путлер,,они недоступны..наверно аккумуляторы сдохли...
Будем ждать...