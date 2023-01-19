В Житомирской области границу с Беларусью зашивают окопами и заливают бетоном, - ОВА. ФОТОрепортаж
В Житомирской области продолжают развивать дополнительные линии обороны и фортификационных сооружений.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
"Границу с Беларусью в Житомирской области зашивают окопами и заливают бетоном. Таков краткий итог совместной инспекции и межведомственного совещания, проведенные с заместителем командующего ОУВ "Волынь", бригадным генералом Василием Зубаничем на севере области", - говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что вместе с руководителями военного командования, областной администрации, пограничников, правоохранительных органов и громад, граничащих с границей, собрались в Олевске и проанализировали ход развития глубоко эшелонированной системы обороны на границе с Беларусью.
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Але краще пізно, ніж ніколи.
як казав один прораб,
в землю можна списати все.....
давньокитайський трактат про мистецтво війни
Секретным является то, ГДЕ это расположено и ПОЛНАЯ карта укрепрайона.
Подобные новости должны быть ежедневными! Тогда украинцы будут знать и понимать ЧТО конкретно делают власти, МО и пр. для обороноспособности страны, "враг не пройдет" и т.п.
Но это ПЕРВЫЙ подобный репортаж за 11 мес. войны. Как думаешь: Почему? "Секретность" говоришь ... Ню, ню ...
Оголили тили на радість оркам.
Виявляється укріпити кордон це реально
на що сподівались ? що він далі не піде ?
він хто завгодно, але не такий дурень
Факт.
Так що не треба вимахувати 2014 роком.
До того ж він бовкнув, що та сторона це такі ж українці.
Аж тут підбігла мендельша в передчутті грандіозного ляпсусу.
Так само швидко розмінували Азовське море, з якого цапи атакували Марік.
Украіна мае бути захищена- більше укріплень від кацапии та Білорусії - це необхідність часу.
Це збереже більше життів украинских військових.
Паркан на кордоні від ціх звірів повинен бути високий та міцний, як у Израіли.
З єлектричким струмом та рів з крокодилами.
Щоб ні один кацапський щур не проліз!
Громадяни України боротються із ****** та його пропагандистами.
Украіна переможе!
Чого не можна сказати про 2021. Побудувати все реально за кілька місяців. І вони в нас були.
То як він міг її побудувати ??
Чернігів Суми Харків Київ, Одесу не дали захопити люди
прості солдати та добровольці на чолі з небайдужими командирами як Кривонос
Маріуполь не здали через Азов та морпіхів
де була можливість здати, здали все.....
командир МРІЇ просив зліт, не дали.....
оборонка працювала в одноденний робочий тиждень
можна продовжувати але нема толку
всі призначенці на місцях
а силовики які в перші дні повтікали на західну
повернулися та розслідують справи тих хто залишився боронити країну
взвгвлі то нашим інженерам варто було б погортати в інтернеті тему "Фортифікація ІІ ВВ" - амбразури робили НЕ фронтальні
https://streamable.com/nkifne
У вересні 2022 нагороджував ригів з нагоди 85-річчя від дати утворення Житомирської області .
На Житомирщині влада нагородила «регіоналів».
Зокрема, був нагороджений Сергій Рижук, соратник Януковича та колишній очільник обласної організації «Партії регіонів».
Нагороду також отримав нинішній депутат Верховної ради, обраний від «ОПЗЖ» Юрій Павленко.
https://varta1.com.ua/news/na-zhitomirshchini-vlada-nagorodila-regionaliv_353838.html
Громадяни України боротються із ****** та його прихильниками «руського миру».
Украіна переможе!
"Berlin Wall" of concrete wall elements towards Belaruß?
Overall, the territorial defence units need something to do while in standby.
The trenches of Opytne south of Backmuth didn't look "deep staffed" ,
so it is good to train to dig useful trenches.
The pictures look very generic,
and don't reveal much,
especially details to fight inside trenches.
But if the pictures show 90% of trenches build by Ukraine,
then it would reveals shortcommings in architecture.
Overall censor.net is also about critisism,
and the photos themselves are a critic of poor resources and probably poor architecture lessons to commanders.
Hint: Earth upheaved should protect against an attacker,
not against the bunker in the rear.
ДЕБІЛИ!
РОБІТЬ ТИХО.
П.С.
ЯКЩО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ФОТО-ВІДЕО ФІКСАЦІЯ ВРАЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ РОС НАЦИСТКИМИ РАКЕТАМИ АБО РОБОТУ ПВО ТА БАГАТО ІНШОГО, ТО ЧОМУ НЕ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗЛИВАТИ ФОТОФІКСАЦІЮ ОБОРОННОГО ОБ'ЄКТУ (ЗАЛІЗОБЕТОНОГО ДОТУ) ТА ОЗБРОЄННЯ НА НЬОМУ???