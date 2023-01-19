В Житомирской области границу с Беларусью зашивают окопами и заливают бетоном, - ОВА. ФОТОрепортаж

В Житомирской области продолжают развивать дополнительные линии обороны и фортификационных сооружений.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Границу с Беларусью в Житомирской области зашивают окопами и заливают бетоном. Таков краткий итог совместной инспекции и межведомственного совещания, проведенные с заместителем командующего ОУВ "Волынь", бригадным генералом Василием Зубаничем на севере области", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что вместе с руководителями военного командования, областной администрации, пограничников, правоохранительных органов и громад, граничащих с границей, собрались в Олевске и проанализировали ход развития глубоко эшелонированной системы обороны на границе с Беларусью.









