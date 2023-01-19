Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТО
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 19 января оккупанты в очередной раз обстреляли жилые массивы Херсона и населенные пункты области.
"В результате попадания снаряда в многоэтажку в городе произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется. Поврежден газопровод и линии электропередач", - говорится в сообщении.
Прокуроры, следователи и эксперты работают на местах происшествия и продолжают работу по фиксации очередных преступлений РФ.
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