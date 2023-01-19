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Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТО

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 19 января оккупанты в очередной раз обстреляли жилые массивы Херсона и населенные пункты области.

"В результате попадания снаряда в многоэтажку в городе произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется. Поврежден газопровод и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Прокуроры, следователи и эксперты работают на местах происшествия и продолжают работу по фиксации очередных преступлений РФ.

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Последствия вражеских обстрелов Херсона 01
Последствия вражеских обстрелов Херсона 02
Последствия вражеских обстрелов Херсона 03

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обстрел (27165) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2468)


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