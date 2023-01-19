Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТО

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 19 січня окупанти вчергове обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області.

"Внаслідок влучання снаряда у багатоповерхівку в місті сталося загоряння. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Пошкоджено газопровід та лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.

Прокурори, слідчі та експерти працюють на місцях подій та продовжують роботу з фіксації чергових злочинів РФ.

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