Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем. ФОТО
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - говорится в сообщении.
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По лицу и росту Ш.Мишель - это абсолютный двойник Шмыгаля.
Може, ще додати поцілунки по-брежневськи ?