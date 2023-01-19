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Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - говорится в сообщении.

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Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем 01
Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Шарль Мишель (246)


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Харашо посиділи...
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19.01.2023 15:48 Ответить
Показалось что это Зеленский и Резников )
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19.01.2023 15:52 Ответить
В первую минуту ничего не понял: думал, что это фотография Шмыгаля и Зеленского.

По лицу и росту Ш.Мишель - это абсолютный двойник Шмыгаля.
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20.01.2023 03:05 Ответить
Шось Мішель дуже низенький став...
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19.01.2023 15:56 Ответить
Ці постійні обійми різних закордонних посадовців з Зеленським - це вже новий ритуал ?
Може, ще додати поцілунки по-брежневськи ?
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20.01.2023 11:15 Ответить
 
 