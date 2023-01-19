Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - говорится в сообщении.

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