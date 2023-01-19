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Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю в Україні Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем 01
Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Шарль Мішель (333)


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Харашо посиділи...
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19.01.2023 15:48 Відповісти
Показалось что это Зеленский и Резников )
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19.01.2023 15:52 Відповісти
В первую минуту ничего не понял: думал, что это фотография Шмыгаля и Зеленского.

По лицу и росту Ш.Мишель - это абсолютный двойник Шмыгаля.
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20.01.2023 03:05 Відповісти
Шось Мішель дуже низенький став...
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19.01.2023 15:56 Відповісти
Ці постійні обійми різних закордонних посадовців з Зеленським - це вже новий ритуал ?
Може, ще додати поцілунки по-брежневськи ?
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20.01.2023 11:15 Відповісти
 
 