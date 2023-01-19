Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю в Україні Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться в повідомленні.

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