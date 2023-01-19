Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем. ФОТО
Президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю в Україні Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По лицу и росту Ш.Мишель - это абсолютный двойник Шмыгаля.
Може, ще додати поцілунки по-брежневськи ?