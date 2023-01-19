Президент Євроради Мішель прямує до Києва. ВIДЕО

Президент Європейської ради Шарль Мішель наразі прямує до Києва.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"На моєму шляху до Києва. Українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Але вони також борються за наші загальноєвропейські цінності миру та процвітання. Вони потребують і заслуговують на нашу підтримку", - написав він.

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