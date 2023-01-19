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Президент Євроради Мішель прямує до Києва. ВIДЕО

Президент Європейської ради Шарль Мішель наразі прямує до Києва.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"На моєму шляху до Києва. Українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Але вони також борються за наші загальноєвропейські цінності миру та процвітання. Вони потребують і заслуговують на нашу підтримку", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Євроради Мішель закликає надати Україні танки

Автор: 

Євросоюз (13408) Шарль Мішель (333)


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президент ермак дуже радий
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19.01.2023 09:22 Відповісти
і чекає чергового пенделя
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19.01.2023 09:35 Відповісти
перед рамштайном? подивимось...
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19.01.2023 09:37 Відповісти
Ну все - ми врятовані. Це буде не просто якесь "занепокоєння" чи, навіть "обурення". Це буде обурення висловлене особисто.
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19.01.2023 09:56 Відповісти
 
 