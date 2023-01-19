Президент Євроради Мішель прямує до Києва. ВIДЕО
Президент Європейської ради Шарль Мішель наразі прямує до Києва.
Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"На моєму шляху до Києва. Українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Але вони також борються за наші загальноєвропейські цінності миру та процвітання. Вони потребують і заслуговують на нашу підтримку", - написав він.
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Микола Шафран #548677
показати весь коментар19.01.2023 09:22 Відповісти Мені подобається 1
УКРАЇНО4КА
показати весь коментар19.01.2023 09:35 Відповісти Мені подобається 0
vsbu vsbu
показати весь коментар19.01.2023 09:37 Відповісти Мені подобається 0
Ярема Стогін #545453
показати весь коментар19.01.2023 09:56 Відповісти Мені подобається 0
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