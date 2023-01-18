Президент Євроради Мішель закликає надати Україні танки

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

Про це він сказав під час виступу в Європарламенті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Вже майже рік Росія реалізовує стратегію руйнування й терору, намагаючись бомбами змусити українців підкоритися. Ми бачимо цей підхід у Бахмуті, у Соледарі, з останнього - у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжать боротьбу. А ми, Євросоюз, продовжимо підтримувати їх стільки, скільки буде необхідно. Ми продовжимо військову підтримку завдяки розширенню Європейського фонду з підтримання миру. Зараз час діяти. Україні терміново потрібно більше озброєння, і особисто я виступаю за те, щоби надати Україні танки", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше за надання Україні танків висловилася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.