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Президент Євроради Мішель закликає надати Україні танки

мишель,шарль

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

Про це він сказав під час виступу в Європарламенті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Вже майже рік Росія реалізовує стратегію руйнування й терору, намагаючись бомбами змусити українців підкоритися. Ми бачимо цей підхід у Бахмуті, у Соледарі, з останнього - у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжать боротьбу. А ми, Євросоюз, продовжимо підтримувати їх стільки, скільки буде необхідно. Ми продовжимо військову підтримку завдяки розширенню Європейського фонду з підтримання миру. Зараз час діяти. Україні терміново потрібно більше озброєння, і особисто я виступаю за те, щоби надати Україні танки", - заявив він.

Також читайте: Екскомандувач НАТО у Європі Кларк: Чудово, що даємо 10 танків. Але Україні потрібні 300-500

Нагадаємо, раніше за надання Україні танків висловилася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Автор: 

зброя (7460) допомога (8341) танк (2064) Євросоюз (13398) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+12
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18.01.2023 12:17
+6
Шольц боится путина . Проблема .
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18.01.2023 12:17
+5
У нас при народженні нараховуватимуть гроші дітям за використання надр. Зеля обіцяв, а заЯц тріпацца нібудіт.
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18.01.2023 12:22
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багато хто виступає...І шо? на Рамштайні ,все одно все вирішать,давати чи ні... і Шольца будуть бити.
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18.01.2023 12:17 Відповісти
Нехай виступають, так формується, в тому числі суспільна думка громадян ЄС.
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18.01.2023 13:01 Відповісти
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18.01.2023 12:17 Відповісти
У нас при народженні нараховуватимуть гроші дітям за використання надр. Зеля обіцяв, а заЯц тріпацца нібудіт.
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18.01.2023 12:22 Відповісти
ніколи такого не було щоб збрехав 🐃
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18.01.2023 12:48 Відповісти
Для експерименту вони поки що все нараховують своїм дітям. Експеримент мала б закінчити прокуратура при наступній владі.
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18.01.2023 16:18 Відповісти
Саме така маячня відлякує європейців. Не варто цього постити.
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18.01.2023 13:11 Відповісти
Тобто, від росіян, історично перенасичених зброєю та завойовницькою ідеологією, європейці не лякаються. А від українців перелякаються?
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18.01.2023 14:49 Відповісти
Шольц боится путина . Проблема .
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18.01.2023 12:17 Відповісти
Чувствую в этом Рамштайне его заставят дать танки.
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18.01.2023 12:19 Відповісти
Він вдавиться та не дасть. Це ж німці, вони усі жопошники, навіть на найвищому рівні, навіть під час війни під боком.
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18.01.2023 12:25 Відповісти
Боїться, бо не бачить рішучості з боку США йти до кінця і розвалити парашну *********.
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18.01.2023 12:20 Відповісти
Правда ваша.Було б щире бажання покінчити з цією страшною війною,давно б знищили бункерне пуйло.Бен Ладена за менше зло ліквідували,а тут на очах всього світу вбивають цілу країну,а "гаранти" все теляться
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18.01.2023 12:25 Відповісти
Він не боїться Путіна, але в першу чергу він повинен дбати про інтереси Німеччини та свій власний гаманець.
США та Європейський Союз зараз перебувають в економічній "битві", і США мають більше шансів на перемогу, оскільки вони мають низькі ціни на енергоносії.
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18.01.2023 12:35 Відповісти
Здесь не в боязни дело, это просто продолжение "восточной политики" товарищей брандта, кизингера, шмидта, коля, шредера, меркель и их пособников. Причем, правящая партия в германии может меняться, но "восточная политика" всегда оставалась неизменной. А это означает, что на нее подсели все, как промышленность, банки, партии так и само общество. Немцев как магнитом тянет к кацапстану. В нем они видят альтернативу и главного союзника в борьбе с США. Одновременно, как-бы невзначай, германия с францией являются центром всемирного левого интернационала, а какой у этих ребят главный враг, я думаю все понимают.
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18.01.2023 16:18 Відповісти
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18.01.2023 12:28 Відповісти
Це Бен Аффлек так вважає?
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18.01.2023 12:29 Відповісти
це те, що напевно тільки ті, хто в Німеччині жив зрозуміють 😂
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18.01.2023 12:45 Відповісти
До чого тут Бен ?
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18.01.2023 13:40 Відповісти
він актор і вміє передати емоцію, це щоб сарказм було зрозуміло навіть тим, хто не обтяжений інтелектом
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18.01.2023 18:33 Відповісти
Аааа! Раніше для цього використовували Роберта Дауні Джуніора з його багатомовною мімікою. Аффлек не дотягує, і взагалі, він дуже поганий актор. Тут він просто з будуна та вийшов покурити.
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18.01.2023 18:39 Відповісти
Це Шольц вважає, що танки - то сільсько-госп. техніка.
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18.01.2023 16:58 Відповісти
харе там уже выступать и заявлять............требуйте и давите на ослошольца........................................................
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18.01.2023 12:30 Відповісти
Не по темі, але ж Октябрський районний суд Полтави позбавили можливості розглянути справу Мамая у зв'язку з задоволенням самовідводів УСІХ суддів.

Зашибісь??? Забзділи щурі грьобані. А ви кажете рехворма
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18.01.2023 12:37 Відповісти
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18.01.2023 12:43 Відповісти
в першу чергу треба далекобійні ракети
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18.01.2023 13:31 Відповісти
Как же меня радуют "призывы" и "обеспокоиность" в связи в воеными действиями РоZZии против Украины, прям еле сдерживаю слёзы... (всхлипывает)
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18.01.2023 13:40 Відповісти
Ті танки треба були Україні ще влітку, Захід прозріває що Україна і росія це не одна країна, щось починає доходити....
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18.01.2023 13:47 Відповісти
Черепахи! Рік кацапські нелюди Рашисти ведуть війну, терор та геноцид Українського народу а вони ще й досі "рекомендують та обговорюють" !!! Слабка система, дуже повільна.
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18.01.2023 14:14 Відповісти
Євробюрократія це коли після обговорення проходить півроку і танки вже в Україні....
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18.01.2023 14:41 Відповісти
Одних танков уже не достаточно, теперь нужны и танки и ракеты!
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18.01.2023 16:25 Відповісти
Если канцлер ФРГ не подгонит ближайшее время ВСУ танки,значит дело эксканцлерши живет и процветает..
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18.01.2023 18:56 Відповісти
 
 