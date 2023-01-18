Президент Евросовета Мишель призывает предоставить Украине танки
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, включая другие необходимые виды вооружения.
Об этом он сказал, выступая в Европарламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Уже почти год Россия реализует стратегию разрушения и террора, пытаясь бомбами заставить украинцев подчиниться. Мы видим этот подход в Бахмуте, в Соледаре, из последнего - в Днепре. Но украинцы сопротивляются и продолжат борьбу. А мы, Евросоюз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет необходимо. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас время действовать. Украине срочно нужно больше вооружения, и лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки", - заявил он.
Напомним, ранее за предоставление Украине танков высказалась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Зашибісь??? Забзділи щурі грьобані. А ви кажете рехворма