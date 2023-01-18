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Новости Война
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Президент Евросовета Мишель призывает предоставить Украине танки

мишель,шарль

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, включая другие необходимые виды вооружения.

Об этом он сказал, выступая в Европарламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Уже почти год Россия реализует стратегию разрушения и террора, пытаясь бомбами заставить украинцев подчиниться. Мы видим этот подход в Бахмуте, в Соледаре, из последнего - в Днепре. Но украинцы сопротивляются и продолжат борьбу. А мы, Евросоюз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет необходимо. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас время действовать. Украине срочно нужно больше вооружения, и лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки", - заявил он.

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Напомним, ранее за предоставление Украине танков высказалась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

оружие (10203) помощь (7784) танк (2250) Евросоюз (17089) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+12
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18.01.2023 12:17
+6
Шольц боится путина . Проблема .
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18.01.2023 12:17
+5
У нас при народженні нараховуватимуть гроші дітям за використання надр. Зеля обіцяв, а заЯц тріпацца нібудіт.
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18.01.2023 12:22
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багато хто виступає...І шо? на Рамштайні ,все одно все вирішать,давати чи ні... і Шольца будуть бити.
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18.01.2023 12:17 Ответить
Нехай виступають, так формується, в тому числі суспільна думка громадян ЄС.
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18.01.2023 13:01 Ответить
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18.01.2023 12:17 Ответить
У нас при народженні нараховуватимуть гроші дітям за використання надр. Зеля обіцяв, а заЯц тріпацца нібудіт.
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18.01.2023 12:22 Ответить
ніколи такого не було щоб збрехав 🐃
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18.01.2023 12:48 Ответить
Для експерименту вони поки що все нараховують своїм дітям. Експеримент мала б закінчити прокуратура при наступній владі.
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18.01.2023 16:18 Ответить
Саме така маячня відлякує європейців. Не варто цього постити.
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18.01.2023 13:11 Ответить
Тобто, від росіян, історично перенасичених зброєю та завойовницькою ідеологією, європейці не лякаються. А від українців перелякаються?
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18.01.2023 14:49 Ответить
Шольц боится путина . Проблема .
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18.01.2023 12:17 Ответить
Чувствую в этом Рамштайне его заставят дать танки.
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18.01.2023 12:19 Ответить
Він вдавиться та не дасть. Це ж німці, вони усі жопошники, навіть на найвищому рівні, навіть під час війни під боком.
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18.01.2023 12:25 Ответить
Боїться, бо не бачить рішучості з боку США йти до кінця і розвалити парашну *********.
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18.01.2023 12:20 Ответить
Правда ваша.Було б щире бажання покінчити з цією страшною війною,давно б знищили бункерне пуйло.Бен Ладена за менше зло ліквідували,а тут на очах всього світу вбивають цілу країну,а "гаранти" все теляться
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18.01.2023 12:25 Ответить
Він не боїться Путіна, але в першу чергу він повинен дбати про інтереси Німеччини та свій власний гаманець.
США та Європейський Союз зараз перебувають в економічній "битві", і США мають більше шансів на перемогу, оскільки вони мають низькі ціни на енергоносії.
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18.01.2023 12:35 Ответить
Здесь не в боязни дело, это просто продолжение "восточной политики" товарищей брандта, кизингера, шмидта, коля, шредера, меркель и их пособников. Причем, правящая партия в германии может меняться, но "восточная политика" всегда оставалась неизменной. А это означает, что на нее подсели все, как промышленность, банки, партии так и само общество. Немцев как магнитом тянет к кацапстану. В нем они видят альтернативу и главного союзника в борьбе с США. Одновременно, как-бы невзначай, германия с францией являются центром всемирного левого интернационала, а какой у этих ребят главный враг, я думаю все понимают.
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18.01.2023 16:18 Ответить
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18.01.2023 12:28 Ответить
Це Бен Аффлек так вважає?
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18.01.2023 12:29 Ответить
це те, що напевно тільки ті, хто в Німеччині жив зрозуміють 😂
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18.01.2023 12:45 Ответить
До чого тут Бен ?
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18.01.2023 13:40 Ответить
він актор і вміє передати емоцію, це щоб сарказм було зрозуміло навіть тим, хто не обтяжений інтелектом
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18.01.2023 18:33 Ответить
Аааа! Раніше для цього використовували Роберта Дауні Джуніора з його багатомовною мімікою. Аффлек не дотягує, і взагалі, він дуже поганий актор. Тут він просто з будуна та вийшов покурити.
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18.01.2023 18:39 Ответить
Це Шольц вважає, що танки - то сільсько-госп. техніка.
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18.01.2023 16:58 Ответить
харе там уже выступать и заявлять............требуйте и давите на ослошольца........................................................
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18.01.2023 12:30 Ответить
Не по темі, але ж Октябрський районний суд Полтави позбавили можливості розглянути справу Мамая у зв'язку з задоволенням самовідводів УСІХ суддів.

Зашибісь??? Забзділи щурі грьобані. А ви кажете рехворма
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18.01.2023 12:37 Ответить
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18.01.2023 12:43 Ответить
в першу чергу треба далекобійні ракети
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18.01.2023 13:31 Ответить
Как же меня радуют "призывы" и "обеспокоиность" в связи в воеными действиями РоZZии против Украины, прям еле сдерживаю слёзы... (всхлипывает)
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18.01.2023 13:40 Ответить
Ті танки треба були Україні ще влітку, Захід прозріває що Україна і росія це не одна країна, щось починає доходити....
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18.01.2023 13:47 Ответить
Черепахи! Рік кацапські нелюди Рашисти ведуть війну, терор та геноцид Українського народу а вони ще й досі "рекомендують та обговорюють" !!! Слабка система, дуже повільна.
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18.01.2023 14:14 Ответить
Євробюрократія це коли після обговорення проходить півроку і танки вже в Україні....
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18.01.2023 14:41 Ответить
Одних танков уже не достаточно, теперь нужны и танки и ракеты!
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18.01.2023 16:25 Ответить
Если канцлер ФРГ не подгонит ближайшее время ВСУ танки,значит дело эксканцлерши живет и процветает..
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18.01.2023 18:56 Ответить
 
 