Президент Евросовета Мишель направляется в Киев. ВИДЕО
Президент Европейского совета Шарль Мишель едет в Киев.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"На моем пути в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общеевропейские ценности мира и процветания. Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки", - написал он.
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Микола Шафран #548677
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УКРАЇНО4КА
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vsbu vsbu
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Ярема Стогін #545453
показать весь комментарий19.01.2023 09:56 Ответить Мне нравится 0
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