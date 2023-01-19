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Президент Евросовета Мишель направляется в Киев. ВИДЕО

Президент Европейского совета Шарль Мишель едет в Киев.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"На моем пути в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общеевропейские ценности мира и процветания. Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки", - написал он.

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Автор: 

Евросоюз (17124) Шарль Мишель (246)


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президент ермак дуже радий
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19.01.2023 09:22 Ответить
і чекає чергового пенделя
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19.01.2023 09:35 Ответить
перед рамштайном? подивимось...
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19.01.2023 09:37 Ответить
Ну все - ми врятовані. Це буде не просто якесь "занепокоєння" чи, навіть "обурення". Це буде обурення висловлене особисто.
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19.01.2023 09:56 Ответить
 
 