Президент Евросовета Мишель направляется в Киев. ВИДЕО

Президент Европейского совета Шарль Мишель едет в Киев.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"На моем пути в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общеевропейские ценности мира и процветания. Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки", - написал он.

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