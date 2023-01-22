Возле Кремля расположены уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1". ФОТО
В центре Москвы на крышах зданий разместили уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". В центре их зоны действия находится Кремль.
На это обратил внимание OSINT-аналитик Evergreen Intel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Накануне в сети появилось фото ЗРПК "Панцирь-С1" на крыше главного управления Министерства внутренних дел РФ по адресу Петровка, 38. Это уже третий комплекс, который был установлен в центре Москвы.
Аналитики наметили схему размещения систем ПВО, о размещении которых известно. "Панцири" покрывают территорию в центре российской столицы, внутри которой находится Кремль.
Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, "Панцирь" установили на крыше Минобороны РФ по улице Знаменка, 19.
Топ комментарии
+30 18c49ed2
показать весь комментарий22.01.2023 14:53
+24 Николай Николаевич #334532
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+21 Олекса Лось
показать весь комментарий22.01.2023 15:08
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Цікаво чим відповімо ми, запустимо по ним Лозинського, чи покажемо незрозумілу картинку з мега дроном?
в принципе, пора писать сценарий для боевика-триллера
Не зупиняйтесь на досягнутому!
По 2 панцирі в одне рило!
Чим більше мобільних засобів пво та реб ворога буде задіяно в тилу, тим легше і довше буде життя авіації та аеророзвідки ЗСУ на лінії фронту.
"Як кацапи планують ці хрінь перезаряджати?"
чебуРашка-чепушилка ))
ось i результат Киев за три дня ))
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQc3Auhtkv8IqDbC66vEz3fFLu5gpe62DVi8vtxAzF25xkJ388SMScA-3FeStfTBrnXsQA&usqp=CAU
.
Это они анализы сдают. Много... очень много...
Нарешті! Готовиться військовий переворот!
Чи кацапи збираються виділятись ракети і дрони в бінокль?