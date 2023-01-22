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Возле Кремля расположены уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1". ФОТО

В центре Москвы на крышах зданий разместили уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". В центре их зоны действия находится Кремль.

На это обратил внимание OSINT-аналитик Evergreen Intel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Накануне в сети появилось фото ЗРПК "Панцирь-С1" на крыше главного управления Министерства внутренних дел РФ по адресу Петровка, 38. Это уже третий комплекс, который был установлен в центре Москвы.

Возле Кремля расположены уже три комплекса ПВО Панцирь-С1 01

Аналитики наметили схему размещения систем ПВО, о размещении которых известно. "Панцири" покрывают территорию в центре российской столицы, внутри которой находится Кремль.

Читайте также: Чтобы "кривизна" Земли не мешала... ФОТОжаберы о ПВО на зданиях в Москве

Возле Кремля расположены уже три комплекса ПВО Панцирь-С1 02

Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, "Панцирь" установили на крыше Минобороны РФ по улице Знаменка, 19.

Смотрите также: Около резиденции Путина в Москве разместили ПВО, - росСМИ. ВИДЕО

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кремль (725) москва (3073) ПВО (2745) россия (95515)


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Топ комментарии
+30
Ничего смешного. Правильная реакция на возникшую угрозу. Это говорит только о том, что орки готовятся к затяжной войне. А нашим трепачам из ОПы нужно было не картинки про новый БПЛА постить, а молча ударить когда появится возможность. А пока ее нет - молчать и не трепаться.
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22.01.2023 14:53
+24
Там вся "страна" фейк, так що нічого дивного.
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22.01.2023 14:58
+21
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22.01.2023 15:08
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Уявіть,там є придурки,які на повному серйозі кричать,що це фейк.))
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22.01.2023 14:51 Ответить
Там вся "страна" фейк, так що нічого дивного.
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22.01.2023 14:58 Ответить
А этот Небензя, представитель расеи в ООН, как он в марте возмущался по поводу того что на окраинах Киева начали размещать комплексы ПВО, "так это чуть ли не нарушение прав человека, безопасности людей," и т.д, а сейчас просто молчит в тряпочку..
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22.01.2023 15:35 Ответить
ЗРК просто притягують до себе всілякі безпілотники, скоро обов'язково прилетить. Хоча простіше було всю цю шоблу в Дубаї грохнуть на відпочинку!
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22.01.2023 16:52 Ответить
Все цікавіше - це бутафорія.
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22.01.2023 15:49 Ответить
Значит скоро начнут героически сбивать " украинские " беспилотники .
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22.01.2023 14:52 Ответить
запущенные каким нибудь московским блогером для красивого видосика...
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22.01.2023 15:04 Ответить
Не обязательно беспилотники. Шарики или китайские фонарики с привязанной фольгой заведут эту "аналоговнет" в глухой ступор.
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22.01.2023 15:16 Ответить
Я читал что в Сирии они постоянно реагировали на всяких птиц... А потом когда Израиль ударил ракетой, хрен заметили.
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22.01.2023 15:22 Ответить
В усіх ******** радарах є режим відсікання таких завад. Проблема в тому, шо такі кульки мають дуже низьку швидкість. Ціль, яка рухається, має більшу швидкість, відповідно завдяки ефекту Доплера відбитий сигнал має трошки іншу частоту. І якщо прибрати з екрану всі відбиті сигнали, які мають таку саму частоту, як і оригінальний сигнал, то завади типа кульок, алюмінієвої фольги тощо одразу зникають з екрана.
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22.01.2023 15:22 Ответить
отже треба рухатися зі швидкістю повітряної кульки
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22.01.2023 15:33 Ответить
Так, або зі швидкістю повітряної кульки (і гвинтогрили доречі це вміють) або з іншою швидкістю... не памʼятаю вже.. в кожного радара є швидкість, при якій один сигнал якось накладається на інший і якщо знати ту швидкість і летіти точно на ній, то радар нічо не покаже. Але блін не можу пригадати як воно правильно називається і чому так виходить...
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22.01.2023 15:39 Ответить
Знайшов

https://www.radartutorial.eu/11.coherent/co13.ru.html
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22.01.2023 15:41 Ответить
Это в современных. А это в "аналоговнет". Посмотрите видео в сети как это чудо в оккупированной Новой Каховке сначала лупит в небо, а потом по машине и зданию со своими.
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22.01.2023 16:03 Ответить
Складна техніка. Якшо всередину посадити довбойобів, то десь так воно і виходить...
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22.01.2023 16:08 Ответить
Ничего смешного. Правильная реакция на возникшую угрозу. Это говорит только о том, что орки готовятся к затяжной войне. А нашим трепачам из ОПы нужно было не картинки про новый БПЛА постить, а молча ударить когда появится возможность. А пока ее нет - молчать и не трепаться.
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22.01.2023 14:53 Ответить
рф может готовить удары по Банковой, - ФЕЙГИН "Панцирях" на крышах Москвы https://www.youtube.com/watch?v=9Oaf_UMUXeU
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22.01.2023 15:31 Ответить
Випрашують, випрашують, а воно все не прилітає та не прилітає. А де ж воно прилетить, якщо зелена влада замість будування ракет, краде на їжі для військових...
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22.01.2023 14:54 Ответить
Таке враження, що підготовка до 24.02.23 у Росії йде повним ходом
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22.01.2023 14:55 Ответить
***, кацапня убогая, на мавзолей Членина не забудьте поставить!!!
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22.01.2023 14:55 Ответить
Ну і чи є тут ще зебіли, які не вірять у нашу перемогу? ЗСУ зробить мінімум те, що Наполеон у 1812, однак зараз за нас увесь світ і тому ми переможемо.
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22.01.2023 14:56 Ответить
Хочу бачити як ця байда провалюється під дах ото була би ржака
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22.01.2023 14:56 Ответить
Ех, підсмажити їх там! Було би кацапам "привітання на річницю"
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22.01.2023 14:57 Ответить
Після звільнення Севастополя наступна ціль - Москва!
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22.01.2023 14:57 Ответить
Навіть у гітлера була якась коаліція. Московитів буде знищено вщент, навіть фундамента не залишиться. Про них залишиться кілька рядків в історії як про Карфаген та Трою.
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22.01.2023 15:02 Ответить
Интересно свинособаки так усрались или просто свое быдло пугают?
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22.01.2023 15:02 Ответить
Як жеж боїться за своє життя нікчемне бункерне *****..... іньших вбивати й посилати на смерть воно "хоробре, уря...уря....уря" а сам обосранець.
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22.01.2023 15:04 Ответить
Для того, чтобы средства ПВО не появлялись на фронте, этот тренд необходимо обязательно поддержать. Т.е. несколько дальнобойных беспилотников обязательно должны долететь до москвы. И абсолютно не важно куда они попадут/не попадут. Важно чтобы они, сцуки, с фронта начали отправлять в москву средства ПВО.
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22.01.2023 15:05 Ответить
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22.01.2023 15:08 Ответить
мешканці спальних районів напряглися
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22.01.2023 15:08 Ответить
Не бачу нічого смішного, а говорить це тільки про те що орки все таки вирішили ударити по "центрам прийняття рішень" і не відомо ще чим бахнуть.
Цікаво чим відповімо ми, запустимо по ним Лозинського, чи покажемо незрозумілу картинку з мега дроном?
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22.01.2023 15:09 Ответить
бункеры на Банковой и под МО, равно как и станции метро глубокого залегания легко выдержат и сто килотонн, хоть наземный, хоть надповерхностный взрыв. Но на поверхности будут серьезные разрушения и люди могут погибнуть
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22.01.2023 15:45 Ответить
І хто перевіряв на міцність? І чи на той час коли будувались ці бункери, розраховували на більш-менш ******* протибункерні ракети?
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22.01.2023 15:54 Ответить
Значить кацапи готуються вдарити ракетами по центру Києва ( ВР, Кабмін і т.д)
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22.01.2023 15:10 Ответить
краще б в "і т.д."
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22.01.2023 15:15 Ответить
Многие украинцы не особо будут горевать если прибьют нескольких депутатов...
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22.01.2023 15:24 Ответить
рф может готовить удары по Банковой, - ФЕЙГИН "Панцирях" на крышах Москвы https://www.youtube.com/watch?v=9Oaf_UMUXeU
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22.01.2023 15:29 Ответить
чем больше их на москве, тем меньше на фронте
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22.01.2023 15:11 Ответить
Спєабасрация ідьот па плану па графіку...
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22.01.2023 15:12 Ответить
А вони можуть збити "мопеда" чи "ґрязявую балістіку"?))))
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22.01.2023 15:12 Ответить
а для московитов достаточно запустить из под масковья несколько пластиковых игрушечных БПЛА к центру города, чтобы тупые кацапы начали стрельбу, провоцируя панику в мегаполисе
в принципе, пора писать сценарий для боевика-триллера
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22.01.2023 15:13 Ответить
то уже не тот народ. да и был ли вообще он "тем" хоть когда-то - хз. но потуги а-ля "болотная" или "монстрация" или "одиночный пикет" или "сп*здить самолет и свалить в Японию" все же были этого не отнять. так что имхо Хйло защищается не столько от нас (там же прям все от и до лепят что ни-ни никогда на проклятую территорию никто не пойдет) сколько от потенциальных внезапно поумневших кацапо-летунов. а то летать приходится чаще, помирать тоже, интернет относительно свободный, да и прецеденты насчет полететь побомбить правильные цели, а не то, что скажут - тоже (при совке) хоть и неудачные - были.
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22.01.2023 16:05 Ответить
ФСО , охраняющее *****, замахалось каждый день отстирывать обосранные с перепуга штаны *****, и поэтому, что-бы успокоить старого пирдуна, что-бы он с перепугу больше не обсирал свои портки, натыкали вокруг ********** резиденции на каждом здании на крыше Панцири.
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22.01.2023 15:18 Ответить
не все понятно но на глав мусарне рашки на крыше пансырь 🤣🤣
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22.01.2023 15:25 Ответить
Москвичам на заметку....Шарики с гелием и металлизированная лента(пару метров) - можно попробовать проверить панцири на работоспособность ....
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22.01.2023 15:27 Ответить
Товарищи орки!
Не зупиняйтесь на досягнутому!
По 2 панцирі в одне рило!
Чим більше мобільних засобів пво та реб ворога буде задіяно в тилу, тим легше і довше буде життя авіації та аеророзвідки ЗСУ на лінії фронту.
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22.01.2023 15:28 Ответить
Прочитала таке питання, не знаю як відповісти.
"Як кацапи планують ці хрінь перезаряджати?"
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22.01.2023 15:29 Ответить
Не обращайте внимание на рукодупых, которые все делают через зад... Будут вертолетом вниз опускать))) Або у них уже упаднический настрой, как у крейсера Варяг, успеть стрельнуть хоть один раз.
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22.01.2023 15:41 Ответить
И второе: там после первого залпа все здание сгорит, на второй залп не рассчитано.
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22.01.2023 15:44 Ответить
Як оті бої звуться, що ненатуральні, постановочні на публіку, де Джон Сіна раму вмикає? Оце теж саме.
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22.01.2023 15:29 Ответить
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22.01.2023 15:29 Ответить
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22.01.2023 15:33 Ответить
Чебу РАШКА
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22.01.2023 18:09 Ответить
.

чебуРашка-чепушилка ))
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23.01.2023 08:11 Ответить
Ваша правда. Теперь гнидники звозять со всего лаптестана,охранять пятиконечную звезду, бо пыня сдить у бункерi на пристрiляному Валдаi)))
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22.01.2023 15:35 Ответить
.

ось i результат Киев за три дня ))

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQc3Auhtkv8IqDbC66vEz3fFLu5gpe62DVi8vtxAzF25xkJ388SMScA-3FeStfTBrnXsQA&usqp=CAU

.
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22.01.2023 15:32 Ответить
Вовка бздит.
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22.01.2023 15:43 Ответить
Ссут - правильно делают!
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22.01.2023 15:44 Ответить
Русския никогда не ссут!
Это они анализы сдают. Много... очень много...
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22.01.2023 15:58 Ответить
"У центрі Москви на дахах будівель розмістили вже три комплекси протиповітряної оборони "Панцирь-С1". У центрі їх зони дії розташований Кремль."

Нарешті! Готовиться військовий переворот!
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22.01.2023 15:46 Ответить
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22.01.2023 15:54 Ответить
Так раптом захотілось щоб в кремль щось успішно влучило... Той кремль і на фіг не потрібен, а все одно ну от хочеться...
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22.01.2023 16:11 Ответить
Чекаю, коли вже на москві по вулицях будуть написи _Сторона прохода при обстреле_ і таке інше.
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22.01.2023 16:18 Ответить
Тре бити по незахищених околицях,щоб цапи побачили що Пуйло захищає лише себе,тоді його стадо його ж і знесе.
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22.01.2023 16:18 Ответить
Соромлюсь запитати: невже радар "Панцирі" краще працює на висоті 6-метрового будинку (~ 30 м) , ніж на землі?
Чи кацапи збираються виділятись ракети і дрони в бінокль?
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22.01.2023 17:50 Ответить
Чим вище розташований радар, тим далі можна побачити ціль. Панцир має власний радар, та і багатоповерхова забудова буде заважати побачити цілі. Тому і на дахи будинків їх поставили.
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22.01.2023 22:03 Ответить
Боятся ответки за Днепр. А она будет.
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22.01.2023 17:50 Ответить
Ось тепер саме час, щоб щось,, навіть не дуже потужне, але прилетіло посередині між цими Панцирами. Або прямо в Панцир, теж непогано.
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22.01.2023 20:18 Ответить
Може хочуть обстріляти центри прийняття рішень і Україні і готуються до можливої відповіді?
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22.01.2023 21:34 Ответить
 
 