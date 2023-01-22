Возле Кремля расположены уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1". ФОТО

В центре Москвы на крышах зданий разместили уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". В центре их зоны действия находится Кремль.

На это обратил внимание OSINT-аналитик Evergreen Intel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Накануне в сети появилось фото ЗРПК "Панцирь-С1" на крыше главного управления Министерства внутренних дел РФ по адресу Петровка, 38. Это уже третий комплекс, который был установлен в центре Москвы.

Аналитики наметили схему размещения систем ПВО, о размещении которых известно. "Панцири" покрывают территорию в центре российской столицы, внутри которой находится Кремль.

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Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, "Панцирь" установили на крыше Минобороны РФ по улице Знаменка, 19.

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