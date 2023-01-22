Біля Кремля розташовані вже три комплекси ППО "Панцир-С1". ФОТО
У центрі Москви на дахах будівель розмістили вже три комплекси протиповітряної оборони "Панцирь-С1". У центрі їх зони дії розташований Кремль.
На це звернув увагу OSINT-аналітик Evergreen Intel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Напередодні в мережі з’явилося фото ЗРГК "Панцирь-С1" на даху головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ за адресою Петрівка, 38. Це вже третій комплекс, який встановили у центрі Москви.
Аналітики накреслили схему розміщення систем ППО, про розміщення яких відомо. "Панцирі" покривають територію у центрі російської столиці, усередині якої знаходиться Кремль.
Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, "Панцир" встановили на даху Міноборони РФ на вулиці Знаменка, 19.
Топ коментарі
+30 18c49ed2
показати весь коментар22.01.2023 14:53
+24 Николай Николаевич #334532
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+21 Олекса Лось
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https://www.radartutorial.eu/11.coherent/co13.ru.html
Цікаво чим відповімо ми, запустимо по ним Лозинського, чи покажемо незрозумілу картинку з мега дроном?
в принципе, пора писать сценарий для боевика-триллера
Не зупиняйтесь на досягнутому!
По 2 панцирі в одне рило!
Чим більше мобільних засобів пво та реб ворога буде задіяно в тилу, тим легше і довше буде життя авіації та аеророзвідки ЗСУ на лінії фронту.
"Як кацапи планують ці хрінь перезаряджати?"
чебуРашка-чепушилка ))
ось i результат Киев за три дня ))
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQc3Auhtkv8IqDbC66vEz3fFLu5gpe62DVi8vtxAzF25xkJ388SMScA-3FeStfTBrnXsQA&usqp=CAU
.
Это они анализы сдают. Много... очень много...
Нарешті! Готовиться військовий переворот!
Чи кацапи збираються виділятись ракети і дрони в бінокль?