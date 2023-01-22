Біля Кремля розташовані вже три комплекси ППО "Панцир-С1". ФОТО

У центрі Москви на дахах будівель розмістили вже три комплекси протиповітряної оборони "Панцирь-С1". У центрі їх зони дії розташований Кремль.

На це звернув увагу OSINT-аналітик Evergreen Intel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Напередодні в мережі з’явилося фото ЗРГК "Панцирь-С1" на даху головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ за адресою Петрівка, 38. Це вже третій комплекс, який встановили у центрі Москви.

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Аналітики накреслили схему розміщення систем ППО, про розміщення яких відомо. "Панцирі" покривають територію у центрі російської столиці, усередині якої знаходиться Кремль.

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Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, "Панцир" встановили на даху Міноборони РФ на вулиці Знаменка, 19.