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Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни в рамках традиционного ежегодного Шествия памяти.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В память о погибших в январе участниках Майдана зажгли лампадки и возложили цветы у памятных знаков Героев Небесной Сотни Михаила Жизневского, Александра Бадеры и Романа Сеника.

Участники почтили погибших майдановцев у мемориального стенда с портретами Героев Небесной Сотни. А у памятного знака в честь Сергея Нигояна вблизи Европейской площади прошла панихида по павшим.

"Во время Революции Достоинства Сергей Нигоян принадлежал к Третьей сотне Самообороны, участники которой в 2015 году начали акцию чествования. Утром 22 января 2014 года смертельные ранения получили 21-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский. Раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник скончался через несколько дней в больнице. Также 22 января под Киевом обнаружили тело похищенного накануне львовянина Юрия Вербицкого со следами пыток. Через несколько дней умерли майдановцы Александр Бадера и Богдан Калиняк", - отметили организаторы.

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Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 01
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 02
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 03
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 04
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 05
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 06
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 07
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 08
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 09
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 10
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 11
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 12
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 13
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 14
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 15
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 16
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 17
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 18
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 19
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 20
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 21
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 22
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 23
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 24
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 25
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 26
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 27
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 28
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 29
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 30
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 31
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 32
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 33
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 34
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 35
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 36
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 37
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 38
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 39
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 40
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 41
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 42
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 43
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 44
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 45
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 46
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 47
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 48
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 49
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 50
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 51
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 52
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 53
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 54
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 55
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 56
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 57
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 58
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Киев (25518) память (1494) Небесная Сотня (414) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+18
Пам'ятаємо.. Цінуємо.. Поважаємо..
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22.01.2023 14:55
+15
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22.01.2023 15:06
+14
А татаров не ділився спогадами, як фальшував справи на Майданівців?
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22.01.2023 14:54
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А татаров не ділився спогадами, як фальшував справи на Майданівців?
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22.01.2023 14:54 Ответить
Пам'ятаємо.. Цінуємо.. Поважаємо..
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22.01.2023 14:55 Ответить
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22.01.2023 15:06 Ответить
Не шукайте, серед цих людей ви не побачите, Кубракова-Лозинського, Резнікова-Хмельницького.....
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22.01.2023 15:31 Ответить
а где "сивочелый"? и "куля в лоб" куда то запропастился!
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22.01.2023 16:40 Ответить
так. вони там само
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22.01.2023 17:00 Ответить
Сивочолий і "куля в лоб" забеспечують ЗСУ всим необхідним, а де сивохи, татарови, єрмаки, подоляки,смірнови, демченки,шкарлети які стояли за "антимайдан"? Мабуть разом з іншими антимайданівцями закуповують ЗСУ яйця по 170 гривень?
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22.01.2023 19:01 Ответить
"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." -
Томас Карлейль, 1795-1881, британский писатель, историк и философ ,.. шотландець
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22.01.2023 15:47 Ответить
Уверен что расстреливали Майдановцев переодетые спецназовцы из рашки, так же как и в 2020 году пиз..ли белорусов.
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22.01.2023 16:33 Ответить
Були там і російські терористи, але багато горя наробили і "беркути" і "антимайдан", які обслуговували тодішню владу "ригів" і того ж татарова, який сьогодні відповідає за силовий блок. То Ви думаєте він у справах щось залишив проти себе і таких як він?
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22.01.2023 19:03 Ответить
 
 