Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни в рамках традиционного ежегодного Шествия памяти.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В память о погибших в январе участниках Майдана зажгли лампадки и возложили цветы у памятных знаков Героев Небесной Сотни Михаила Жизневского, Александра Бадеры и Романа Сеника.
Участники почтили погибших майдановцев у мемориального стенда с портретами Героев Небесной Сотни. А у памятного знака в честь Сергея Нигояна вблизи Европейской площади прошла панихида по павшим.
"Во время Революции Достоинства Сергей Нигоян принадлежал к Третьей сотне Самообороны, участники которой в 2015 году начали акцию чествования. Утром 22 января 2014 года смертельные ранения получили 21-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский. Раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник скончался через несколько дней в больнице. Также 22 января под Киевом обнаружили тело похищенного накануне львовянина Юрия Вербицкого со следами пыток. Через несколько дней умерли майдановцы Александр Бадера и Богдан Калиняк", - отметили организаторы.
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