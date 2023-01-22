Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни в рамках традиционного ежегодного Шествия памяти.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В память о погибших в январе участниках Майдана зажгли лампадки и возложили цветы у памятных знаков Героев Небесной Сотни Михаила Жизневского, Александра Бадеры и Романа Сеника.

Участники почтили погибших майдановцев у мемориального стенда с портретами Героев Небесной Сотни. А у памятного знака в честь Сергея Нигояна вблизи Европейской площади прошла панихида по павшим.

"Во время Революции Достоинства Сергей Нигоян принадлежал к Третьей сотне Самообороны, участники которой в 2015 году начали акцию чествования. Утром 22 января 2014 года смертельные ранения получили 21-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский. Раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник скончался через несколько дней в больнице. Также 22 января под Киевом обнаружили тело похищенного накануне львовянина Юрия Вербицкого со следами пыток. Через несколько дней умерли майдановцы Александр Бадера и Богдан Калиняк", - отметили организаторы.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.