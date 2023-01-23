В Харьковской области главу сельсовета подозревают в государственной измене. ФОТО

Глава одного из сельских советов Харьковской области поддерживая действия РФ в Украине и ожидая прихода "русского мира", передавала врагу информацию о размещении позиций и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию Украины.

"19 января правоохранители задержали должностное лицо в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании полученных доказательств ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится. в сообщении.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились совместно с СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

За деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, совершенные в условиях военного положения, может грозить лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, .

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