В Харьковской области главу сельсовета подозревают в государственной измене. ФОТО
Глава одного из сельских советов Харьковской области поддерживая действия РФ в Украине и ожидая прихода "русского мира", передавала врагу информацию о размещении позиций и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию Украины.
"19 января правоохранители задержали должностное лицо в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании полученных доказательств ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится. в сообщении.
Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились совместно с СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
За деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, совершенные в условиях военного положения, может грозить лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, .
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я мешкаю на харківщині, чому я не маю права взнати де саме, яка громада обрала того зрадника?
кому взагалі потрібні новини де паскуди або заблюрені або заховані так що не розумієш на якій планеті їх заховали?
Бо на місцевих виборах обирають голову громади