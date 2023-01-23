РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5677 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 683 7

В Харьковской области главу сельсовета подозревают в государственной измене. ФОТО

Глава одного из сельских советов Харьковской области поддерживая действия РФ в Украине и ожидая прихода "русского мира", передавала врагу информацию о размещении позиций и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию Украины.

"19 января правоохранители задержали должностное лицо в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании полученных доказательств ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится. в сообщении.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились совместно с СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

За деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, совершенные в условиях военного положения, может грозить лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, .

Также читайте: В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты ATACMS

В Харьковской области главу сельсовета подозревают в государственной измене 01
В Харьковской области главу сельсовета подозревают в государственной измене 02

Нацполиция (16459) Харьковщина (5577) русский мир (614) государственная измена (1540)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
про що ця новина?

я мешкаю на харківщині, чому я не маю права взнати де саме, яка громада обрала того зрадника?

кому взагалі потрібні новини де паскуди або заблюрені або заховані так що не розумієш на якій планеті їх заховали?
показать весь комментарий
23.01.2023 12:46 Ответить
Та там только по Купянску сплошной отряд падликов морозовых! Менты---вообще сплошное предательство. И везде закрыты лица. А ведь наоборот делать надо и семьи таких должны нести пусть косвенную но моральную ответственность. Ясно же что такие тоже.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:06 Ответить
на палю суку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..............................................
показать весь комментарий
23.01.2023 12:47 Ответить
Навіщо взагалі викладати фото із забрюленими обличчями?
показать весь комментарий
23.01.2023 12:52 Ответить
Може голова громади?
Бо на місцевих виборах обирають голову громади
показать весь комментарий
23.01.2023 13:11 Ответить
пох*й на те як офіційно зветься його посада !!! на гіляку запроданця !!!
показать весь комментарий
23.01.2023 13:33 Ответить
Таке й буде.Треба так:виявили зрадника П.І.Б.До нього застосована вища міра покарання в кмовах воєнного стану-розстріл.Або,як казали комуняки,вища міра соціального захисту.
показать весь комментарий
23.01.2023 14:17 Ответить
 
 