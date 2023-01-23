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Новини Фото Агресія Росії проти України
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На Харківщині голову сільради підозрюють у державній зраді. ФОТО

Голова однієї з сільських рад Харківської області підтримуючи дії РФ в Україні та чекаючи на прихід "русского мира", передавала ворогу інформацію щодо розміщення позицій та переміщення підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію України. 

"19 січня правоохоронці затримали посадовицю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі отриманих доказів їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні. 

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводилися спільно з СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

За діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, вчинені в умовах воєнного стану, може загрожувати позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

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На Харківщині голову сільради підозрюють у державній зраді 01
На Харківщині голову сільради підозрюють у державній зраді 02

Автор: 

Нацполіція (15164) Харківщина (6054) русский мир (452) державна зрада (1685)


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про що ця новина?

я мешкаю на харківщині, чому я не маю права взнати де саме, яка громада обрала того зрадника?

кому взагалі потрібні новини де паскуди або заблюрені або заховані так що не розумієш на якій планеті їх заховали?
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23.01.2023 12:46 Відповісти
Та там только по Купянску сплошной отряд падликов морозовых! Менты---вообще сплошное предательство. И везде закрыты лица. А ведь наоборот делать надо и семьи таких должны нести пусть косвенную но моральную ответственность. Ясно же что такие тоже.
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23.01.2023 13:06 Відповісти
на палю суку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..............................................
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23.01.2023 12:47 Відповісти
Навіщо взагалі викладати фото із забрюленими обличчями?
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23.01.2023 12:52 Відповісти
Може голова громади?
Бо на місцевих виборах обирають голову громади
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23.01.2023 13:11 Відповісти
пох*й на те як офіційно зветься його посада !!! на гіляку запроданця !!!
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23.01.2023 13:33 Відповісти
Таке й буде.Треба так:виявили зрадника П.І.Б.До нього застосована вища міра покарання в кмовах воєнного стану-розстріл.Або,як казали комуняки,вища міра соціального захисту.
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23.01.2023 14:17 Відповісти
 
 