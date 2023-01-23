На Харківщині голову сільради підозрюють у державній зраді. ФОТО

Голова однієї з сільських рад Харківської області підтримуючи дії РФ в Україні та чекаючи на прихід "русского мира", передавала ворогу інформацію щодо розміщення позицій та переміщення підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію України.

"19 січня правоохоронці затримали посадовицю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі отриманих доказів їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводилися спільно з СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

За діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, вчинені в умовах воєнного стану, може загрожувати позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

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