Эксгумировано тело женщины, погибшей во время вражеской авиационной бомбардировки на Изюмщине. ФОТО

Полиция изъяла тело жительницы Изюмского района Харьковской области, погибшей вследствие агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции Харьковщины.

По данным правоохранителей, во время авиационной бомбардировки вооруженными силами РФ села Топольское 83-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

"Авиаудар по населенному пункту произошел в начале марта прошлого года. 27 января в ходе отработки села напротив жилого дома было обнаружено захоронение женщины. Сотрудники полиции провели осмотр и эксгумацию. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Следственные действия проводились работниками Изюмского РУП по процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры.

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