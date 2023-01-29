Зеленский почтил память Героев Крут. ФОТО
В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, на Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.
Президент отметил, что, чествуя память Героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу.
По данным ОП, в церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
Цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности, Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия", Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
Прозвучал Государственный гимн Украины, после чего воины почетного караула прошли торжественным маршем у памятного креста Героям Крут.
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https://prm.ua/ru/babiy-yar-tam-peredayte-vsem-tem-kto-tam-pogib-privet-zelenskiy-gromko-okonfuzilsya-vo-vremya-svoego-press-marafona/ "Бабін Яр, передайте всем кто там погибли привет" (с) В. Зеленський
За "порноактрису" в попереднійи"кар'єрі" -- там беззаперечно..
ЩО українці знають про героїв Крут ?
На фото - командир бою під Крутами, сотник Армії УНР Аверкій Гончаренко.
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/328234910_699538638376983_1976701444828985823_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=WUfCAIozq3gAX9heM5C&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AfBBTVLbiRwksQw31diNWiL4bL125QJbhBWbcvZT4tNMzg&oe=63DB59D8
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Крути - розставимо крапки над "і"
(Текст 2019 року)
29 січня 1918 року на залізничній станції Крути був бій, а не побоїще. Героїчна і водночас ефективна бойова операція, яка нанесла ворогу важкі втрати та змусила затримати наступ на Київ на тиждень.
Так, у надважких умовах. Так, за тотальної чисельної переваги московських військ. Але тим вище треба оцінити героїзм українських воїнів. Ватажку інтервентів Муравйову навіть довелося брехати своєму керівництву та перебільшувати українські сили, щоб виправдати надмірні втрати та гальмування наступу.
Серед українських частин під Крутами була студентська сотня (120-130 людей), яка складалася з київської молоді. Це були добровольці, які проходили хоч і короткий, але військовий вишкіл. Тобто це точно не були випадкові юнаки, які не знали на що йдуть і навіть не вміли тримати в руках гвинтівку - як потім часто будуть розповідати. Це були молоді ідеалісти, українські патріоти - і це був їх свідомий вибір. Вважати їх "нетямущими хлопчиками" - це ображати їх та применшувати їхній подвиг. Три сотні вбитих у бою московських окупантів - найкраще свідчення мотивації та дієвості "дітей".
Найтрагічніший момент бою - розстріл більшовиками 27 українських полонених зі студентської сотні. Розлючені впертим спротивом українців та великими втратами, вороги зігнали свою лють на полонених. Саме про цих українських воїнів молодий Павло Тичина написав вірша "Пам`яти тридцяти".
Тези про "беззбройних дітей", які не розуміли на що вони йдуть і були кинуті на вірну смерть цинічним командуванням вперше були публічно оголошені... більшовицькою пропагандою! Зрозуміло з якою метою - посіяти недовіру солдат до командирів, показати українців ідіотами та нездарами, знищити моральних дух та готовність захищати власну державу. Потім ці ж тези на різний лад повторювали ворожі пропагандисти і (трошки з іншими акцентами) кілька поколінь українських політиків-мазохістів - аж до наших часів.
Претензії треба висувати політичному керівництву Центральної Ради. За саботування розбудови армії, за пацифістські ілюзії, політичну наївність, суїцидальне лівацьке доктринерство, абсурдні кадрові рішення - чого варта лише заміна Петлюри на майже більшовика Порша на посаді Генерального секретаря військових справ вже в розпал війни з більшовиками!
Але вірні Україні військові та добровольці до кінця виконали свій обов`язок і дали політикам ще один шанс. Те ж стосується і військового командування, яке часто поливали абсурдним брудом. Наприклад, що українські командири пиячили у вагоні-ресторані під час бою під Крутами. Це - ворожа брехня.
Командувач українських сил під Крутами Аверкій Гончаренко особисто керував боєм, ефективно організував оборону, грамотно і вчасно провів організований відступ, завчасно дав команду розібрати ділянку залізниці для затримки ворога. Група найменш готових до бою юнаків була відведена в резерв і фактично в бою участі не брала. Аверкій Гончаренко беріг своїх людей, наскільки це було можливо в тих умовах.
Командир студентської сотні Андрій Омельченко загинув у бою. Командир Січових Стрільців Євген Коновалець керував вуличними боями в Києві та задавив більшовицький січневий заколот. Генерал Всеволод Петрів на чолі Гордієнківського полку - один з героїв київських боїв січня 1918 року. Симон Петлюра на чолі Гайдамацького Кошу Слобідської України завершив розгром московської п`ятої колони.
Стримувальні бої під Конотопом, Бахмачем і Крутами, а також придушення січневого заколоту в Києві - це ланки єдиного процесу, який дав українським дипломатам надважливий час та легітимність для перемовин. Саме тому вдалося підписати Берестейський мир з Центральними державами, досягти міжнародного визнання УНР, отримати військову допомогу Німеччини та Австро-Угорщини, зірвати спроби Троцького легітимізувати харківських маріонеток з так званого "українського радянського уряду". Українська армія разом із союзниками негайно розпочинає вигнання московських окупантів з України. Вже за кілька тижнів було звільнено Київ. Ще через місяць - звільнено всю територію України.
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Спитайте себе чому Винниченки і Петлюри ще в липні 1917 року допомогли рашистам подавити збройне повстання полку ім.Полуботка і партії 'Самостійників', очолювану М.Міхновським що виступали за повну Незалежність.
Спитайте чому петлюра і вінниченко вечь 1917 рік розвалювали армію, яку створювали Скоропадський і Міхновський. - Боялись що конкуренти стануть впливовими. Прямо як ЗЕ.
Спитайте чому коли більшовики вже крокували по Україні, петлюри з вінниченками ще заглядали в очі Троцького в пошуках миру...аж поки власна армія не розбіглась і не лишилась купка патріотів що захищали Крути.
Коли Петлюра одумався і став на шлях незалежності (4 Універсал) то це була вже агонія! З армії українізованих дивізій лишилось ледве 35 тис розбросаних по країні напівотаманських частин.
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !
поки зелені обкрадали їх та їхніх рідних
Это полное падение нравов ! (с)