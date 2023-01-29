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Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут. ФОТО

У День пам’яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять полеглих у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, на Аскольдовій могилі у Києві глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.

Президент зазначив, що, вшановуючи пам’ять Героїв Крут, ми пам’ятаємо свою історію, пишаємося, дякуємо й підтримуємо українську армію та разом наближаємо перемогу.

За даними ОП, у церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Квіти до пам’ятного хреста поклали також курсанти військових навчальних закладів, зокрема Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія", Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні, як і 105 років тому, наші захисники демонструють вражаючу сміливість та непохитну вірність Україні, - МЗС про Героїв Крут

Пролунав Державний гімн України, після чого воїни почесної варти пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста Героям Крут.

Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут 01
Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут 02
Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Крути (51)


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Топ коментарі
+24
Перефарбувався хамелеон який називав Україну порноактрисою.
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29.01.2023 13:40
+21
Та нічого він там не перефарбувався.Просто грає роль патріотичного президента по завченому сценарію.Ось що буває,якщо не розумієш про що мова або забуваєш слова.
https://prm.ua/ru/babiy-yar-tam-peredayte-vsem-tem-kto-tam-pogib-privet-zelenskiy-gromko-okonfuzilsya-vo-vremya-svoego-press-marafona/ "Бабін Яр, передайте всем кто там погибли привет" (с) В. Зеленський
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29.01.2023 13:49
+17
З боку чотирижди ухилянта це скидається на цинічне кепкування.
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29.01.2023 13:45
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Перефарбувався хамелеон який називав Україну порноактрисою.
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29.01.2023 13:40 Відповісти
Та нічого він там не перефарбувався.Просто грає роль патріотичного президента по завченому сценарію.Ось що буває,якщо не розумієш про що мова або забуваєш слова.
https://prm.ua/ru/babiy-yar-tam-peredayte-vsem-tem-kto-tam-pogib-privet-zelenskiy-gromko-okonfuzilsya-vo-vremya-svoego-press-marafona/ "Бабін Яр, передайте всем кто там погибли привет" (с) В. Зеленський
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29.01.2023 13:49 Відповісти
Да і в самі Крути з'їздити сц...но, це недалеко десь 170 км від столиці, але ж то не Оман.
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29.01.2023 18:36 Відповісти
Там по постланню конфуз з журналістом... я не прихильник Зеленського, але його відповідь була сарказмом на недолуге запитання непрофесійного журналіста.. (це саме по вашому посиланню почитав і зробив свої висновки).
За "порноактрису" в попереднійи"кар'єрі" -- там беззаперечно..
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29.01.2023 20:19 Відповісти
З боку чотирижди ухилянта це скидається на цинічне кепкування.
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29.01.2023 13:45 Відповісти
"артьiст"...
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29.01.2023 13:46 Відповісти
клоунского жанра
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29.01.2023 18:40 Відповісти
Зеленський, гони в шію москаля Шкарлета . Пора українцям вчити правдиву історию України ‼️‼️‼️

ЩО українці знають про героїв Крут ?

На фото - командир бою під Крутами, сотник Армії УНР Аверкій Гончаренко.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/328234910_699538638376983_1976701444828985823_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=WUfCAIozq3gAX9heM5C&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AfBBTVLbiRwksQw31diNWiL4bL125QJbhBWbcvZT4tNMzg&oe=63DB59D8
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29.01.2023 13:47 Відповісти
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__%5B0%5D=AZW9CES2XuV4HwARvDG3qxyFC55TxxEA6flyz5e4oiEomjVlND_-4zDca0Gv-jBrnRdXF_woXRVrMJHLdu36VjFcp355y8UFNvPg5NU7a07JWw49M_9Llkx5aoIcIGCOisvThVGHI_a_i8b2byZfJGk9pCSMh3QxDTKH8lYBlTDp8A&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко ( партия Свобода)
https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid02eW1ZkRYpiySUuM4CwRkACFoaryn37EuAW1ofdqb4X3qntmonPL9RMtrdfrgNWL5Tl?__cft__%5B0%5D=AZW9CES2XuV4HwARvDG3qxyFC55TxxEA6flyz5e4oiEomjVlND_-4zDca0Gv-jBrnRdXF_woXRVrMJHLdu36VjFcp355y8UFNvPg5NU7a07JWw49M_9Llkx5aoIcIGCOisvThVGHI_a_i8b2byZfJGk9pCSMh3QxDTKH8lYBlTDp8A&__tn__=%2CO%2CP-R 12 мин. ·
Крути - розставимо крапки над "і"
(Текст 2019 року)
29 січня 1918 року на залізничній станції Крути був бій, а не побоїще. Героїчна і водночас ефективна бойова операція, яка нанесла ворогу важкі втрати та змусила затримати наступ на Київ на тиждень.

Так, у надважких умовах. Так, за тотальної чисельної переваги московських військ. Але тим вище треба оцінити героїзм українських воїнів. Ватажку інтервентів Муравйову навіть довелося брехати своєму керівництву та перебільшувати українські сили, щоб виправдати надмірні втрати та гальмування наступу.

Серед українських частин під Крутами була студентська сотня (120-130 людей), яка складалася з київської молоді. Це були добровольці, які проходили хоч і короткий, але військовий вишкіл. Тобто це точно не були випадкові юнаки, які не знали на що йдуть і навіть не вміли тримати в руках гвинтівку - як потім часто будуть розповідати. Це були молоді ідеалісти, українські патріоти - і це був їх свідомий вибір. Вважати їх "нетямущими хлопчиками" - це ображати їх та применшувати їхній подвиг. Три сотні вбитих у бою московських окупантів - найкраще свідчення мотивації та дієвості "дітей".

Найтрагічніший момент бою - розстріл більшовиками 27 українських полонених зі студентської сотні. Розлючені впертим спротивом українців та великими втратами, вороги зігнали свою лють на полонених. Саме про цих українських воїнів молодий Павло Тичина написав вірша "Пам`яти тридцяти".

Тези про "беззбройних дітей", які не розуміли на що вони йдуть і були кинуті на вірну смерть цинічним командуванням вперше були публічно оголошені... більшовицькою пропагандою! Зрозуміло з якою метою - посіяти недовіру солдат до командирів, показати українців ідіотами та нездарами, знищити моральних дух та готовність захищати власну державу. Потім ці ж тези на різний лад повторювали ворожі пропагандисти і (трошки з іншими акцентами) кілька поколінь українських політиків-мазохістів - аж до наших часів.

Претензії треба висувати політичному керівництву Центральної Ради. За саботування розбудови армії, за пацифістські ілюзії, політичну наївність, суїцидальне лівацьке доктринерство, абсурдні кадрові рішення - чого варта лише заміна Петлюри на майже більшовика Порша на посаді Генерального секретаря військових справ вже в розпал війни з більшовиками!

Але вірні Україні військові та добровольці до кінця виконали свій обов`язок і дали політикам ще один шанс. Те ж стосується і військового командування, яке часто поливали абсурдним брудом. Наприклад, що українські командири пиячили у вагоні-ресторані під час бою під Крутами. Це - ворожа брехня.

Командувач українських сил під Крутами Аверкій Гончаренко особисто керував боєм, ефективно організував оборону, грамотно і вчасно провів організований відступ, завчасно дав команду розібрати ділянку залізниці для затримки ворога. Група найменш готових до бою юнаків була відведена в резерв і фактично в бою участі не брала. Аверкій Гончаренко беріг своїх людей, наскільки це було можливо в тих умовах.

Командир студентської сотні Андрій Омельченко загинув у бою. Командир Січових Стрільців Євген Коновалець керував вуличними боями в Києві та задавив більшовицький січневий заколот. Генерал Всеволод Петрів на чолі Гордієнківського полку - один з героїв київських боїв січня 1918 року. Симон Петлюра на чолі Гайдамацького Кошу Слобідської України завершив розгром московської п`ятої колони.

Стримувальні бої під Конотопом, Бахмачем і Крутами, а також придушення січневого заколоту в Києві - це ланки єдиного процесу, який дав українським дипломатам надважливий час та легітимність для перемовин. Саме тому вдалося підписати Берестейський мир з Центральними державами, досягти міжнародного визнання УНР, отримати військову допомогу Німеччини та Австро-Угорщини, зірвати спроби Троцького легітимізувати харківських маріонеток з так званого "українського радянського уряду". Українська армія разом із союзниками негайно розпочинає вигнання московських окупантів з України. Вже за кілька тижнів було звільнено Київ. Ще через місяць - звільнено всю територію України.

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29.01.2023 13:48 Відповісти
Петлюра- той самий миротворець перефарбованець що і ЗЕ. Не читайте шкільних підручників. Спитайте себе чому рашка вторглась в УНР в грудні 1917. - Тому що соціялісти з Центральної ради виступали за Автономію! Отже росіяни тут формально мали право наводити порядки.
Спитайте себе чому Винниченки і Петлюри ще в липні 1917 року допомогли рашистам подавити збройне повстання полку ім.Полуботка і партії 'Самостійників', очолювану М.Міхновським що виступали за повну Незалежність.
Спитайте чому петлюра і вінниченко вечь 1917 рік розвалювали армію, яку створювали Скоропадський і Міхновський. - Боялись що конкуренти стануть впливовими. Прямо як ЗЕ.
Спитайте чому коли більшовики вже крокували по Україні, петлюри з вінниченками ще заглядали в очі Троцького в пошуках миру...аж поки власна армія не розбіглась і не лишилась купка патріотів що захищали Крути.
Коли Петлюра одумався і став на шлях незалежності (4 Універсал) то це була вже агонія! З армії українізованих дивізій лишилось ледве 35 тис розбросаних по країні напівотаманських частин.
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29.01.2023 14:02 Відповісти
Я плохо знаю історію України , як і більшисть . Гнати Шкарлета потрібно із М
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29.01.2023 14:11 Відповісти
Про Віниченко знав що він пацифіст і соціалист, про Петлюру як допомогоча Троцького і кацапів перевіремо
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30.01.2023 14:48 Відповісти
Зеленський і гони москаля??? Так він сам оточив себе ними!
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29.01.2023 14:03 Відповісти
А я йому пропоную варіанти
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29.01.2023 14:10 Відповісти
А вам, москалям, лише би хамити.

МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !
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30.01.2023 02:33 Відповісти
"Української революції 1917-1921 років"?? Проголошення Незалежності України це революція??...добре, що хоч бунтом не назвали.
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29.01.2023 13:47 Відповісти
Треба у закон про вибори ввести екзамен по історії і державної мови
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29.01.2023 13:50 Відповісти
І дЄрмат там??? Все вище керівництво.....
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29.01.2023 13:51 Відповісти
ХАМЕЛИОН
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29.01.2023 14:06 Відповісти
Яке блюзнірство!
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29.01.2023 14:28 Відповісти
ще трохи і піаніст *****@й "Батько наш Бандера "буде співати..ніколи б не міг навіть у страшному сні уявити,що це малороське...неподобство,стане нашим президентом...дааа..незвідані шляхи твої Господи!....
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29.01.2023 14:52 Відповісти
Піар та нарциссизм!
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29.01.2023 15:04 Відповісти
А Херсон, який у ці хвилини стирається з землі важкою артилерією йому не потрібен... Там фото не буде. Там фото побитих громадян.
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29.01.2023 15:14 Відповісти
хай вшанує тих, хто з автоматом проти танків та артилерії воювали та загинули
поки зелені обкрадали їх та їхніх рідних
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29.01.2023 15:18 Відповісти
Завхоз пришёл в кроссовках !
Это полное падение нравов ! (с)
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29.01.2023 15:38 Відповісти
"мудрого наріду" свого виборця не покликав на вшанування ,одні "сторожуки"
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29.01.2023 15:57 Відповісти
А чому не приємному одязі і без партнерів - https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc&t=3s https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc&t=3s

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29.01.2023 16:06 Відповісти
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30.01.2023 14:44 Відповісти
 
 