Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут. ФОТО

У День пам’яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять полеглих у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, на Аскольдовій могилі у Києві глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.

Президент зазначив, що, вшановуючи пам’ять Героїв Крут, ми пам’ятаємо свою історію, пишаємося, дякуємо й підтримуємо українську армію та разом наближаємо перемогу.

За даними ОП, у церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Квіти до пам’ятного хреста поклали також курсанти військових навчальних закладів, зокрема Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія", Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

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Пролунав Державний гімн України, після чого воїни почесної варти пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста Героям Крут.





