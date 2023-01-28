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Особо хочу отметить подразделения, защищающие Донетчину, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 28 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

Украинский президент отметил: "Я благодарю всех в мире: политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора.

Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия.

Потому что это нужно для защиты жизни.

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Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! Всем расследователям, разоблачающим пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции!

Спасибо каждому и каждой, кто ликвидирует последствия российских обстрелов и спасает раненых!


И, конечно, благодарю каждого нашего воина на фронте, кто защищает наши позиции и уничтожает оккупантов!

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Особо хочу отметить сегодня подразделения, наиболее результативно защищающие именно Донетчину.

21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады, спасибо за стойкость и отражение российских штурмов!

Воины 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад, спасибо за меткость!

92-я отдельная механизированная бригада, спасибо вам, ребята!

Спасибо всем, кто ежедневно и каждую ночь дает для Украины необходимый результат! И на каждый российский обстрел мы ответим обязательно".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+17
Президент визначає воїнів та кришує крадіїв у них їди, форми, спорядження, зброї. Гидко дивитися.
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28.01.2023 22:22
+14
дай нам спокій,гундосик хоч в віхідний.....
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28.01.2023 22:24
+9
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28.01.2023 22:31
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Президент визначає воїнів та кришує крадіїв у них їди, форми, спорядження, зброї. Гидко дивитися.
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28.01.2023 22:22 Ответить
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28.01.2023 22:31 Ответить
я не здивований
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28.01.2023 22:51 Ответить
Чисто на автоматі єрмак сработал, буває
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28.01.2023 23:11 Ответить
дай нам спокій,гундосик хоч в віхідний.....
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28.01.2023 22:24 Ответить
Послухай пісню А.Миколайчука-піду втоплюся у річці глибокій.
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28.01.2023 22:35 Ответить
Дивився документалку про Третій Рейх на 5 каналі і тут фільм перервали і вилізло це неголене непорозуміння та загундосило.
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28.01.2023 22:44 Ответить
«барадатий і пацаватий». Митець - це наш Український гуру
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29.01.2023 01:05 Ответить
ти на кого працюєш? Нам потрібна уся наша територія і навіть та, що окупована з 1917-20рр.
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28.01.2023 22:53 Ответить
Зєлєнскій гундосить відосики, з особливим цинізмом
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28.01.2023 23:10 Ответить
1 Brigade and 1 Battalion of Infantry only mentioned.

That are 4 + 1 battalions of infantry.
Approx. 3'000 soldiers.

Who are most effective.

Are the others not effective ?

Not sure, if such a special mentioning
is needed.

That are not many battalions mentioned by him.

I don't know, what amount of data is transmitted to him,
and where filtration measures are made.

Artillery is just as effective,
as the ammunition and reconnaissance are.
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28.01.2023 23:18 Ответить
а почему не наступают?
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29.01.2023 01:59 Ответить
Потому что мертвые оживают и атакуют все живое только в кино. Поэтому и не наступают.
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29.01.2023 11:25 Ответить
Не звертайте уваги на те, що він базікає. Важливо те, що він робить!
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29.01.2023 08:48 Ответить
 
 