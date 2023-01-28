Особо хочу отметить подразделения, защищающие Донетчину, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 28 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
Украинский президент отметил: "Я благодарю всех в мире: политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора.
Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия.
Потому что это нужно для защиты жизни.
Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! Всем расследователям, разоблачающим пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции!
Спасибо каждому и каждой, кто ликвидирует последствия российских обстрелов и спасает раненых!
И, конечно, благодарю каждого нашего воина на фронте, кто защищает наши позиции и уничтожает оккупантов!
Особо хочу отметить сегодня подразделения, наиболее результативно защищающие именно Донетчину.
21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады, спасибо за стойкость и отражение российских штурмов!
Воины 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад, спасибо за меткость!
92-я отдельная механизированная бригада, спасибо вам, ребята!
Спасибо всем, кто ежедневно и каждую ночь дает для Украины необходимый результат! И на каждый российский обстрел мы ответим обязательно".
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That are 4 + 1 battalions of infantry.
Approx. 3'000 soldiers.
Who are most effective.
Are the others not effective ?
Not sure, if such a special mentioning
is needed.
That are not many battalions mentioned by him.
I don't know, what amount of data is transmitted to him,
and where filtration measures are made.
Artillery is just as effective,
as the ammunition and reconnaissance are.