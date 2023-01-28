Особо хочу отметить подразделения, защищающие Донетчину, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 28 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

Украинский президент отметил: "Я благодарю всех в мире: политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора.

Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия.

Потому что это нужно для защиты жизни.

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Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! Всем расследователям, разоблачающим пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции!

Спасибо каждому и каждой, кто ликвидирует последствия российских обстрелов и спасает раненых!





И, конечно, благодарю каждого нашего воина на фронте, кто защищает наши позиции и уничтожает оккупантов!

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Особо хочу отметить сегодня подразделения, наиболее результативно защищающие именно Донетчину.

21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады, спасибо за стойкость и отражение российских штурмов!

Воины 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад, спасибо за меткость!

92-я отдельная механизированная бригада, спасибо вам, ребята!

Спасибо всем, кто ежедневно и каждую ночь дает для Украины необходимый результат! И на каждый российский обстрел мы ответим обязательно".

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