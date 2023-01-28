Особливо хочу відзначити підрозділи, які боронять Донеччину, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 28 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Я дякую всім у світі – політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору.

Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї.

Бо це потрібно для захисту життя.

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Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! Усім розслідувачам, які викривають шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!

Дякую кожному і кожній, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів та рятує поранених!

І, звичайно, дякую кожному нашому воїну на фронті, хто захищає наші позиції та знищує окупантів!

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Особливо хочу відзначити сьогодні підрозділи, які найбільш результативно боронять саме Донеччину.

21-й окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади – дякую за стійкість і відбиття російських штурмів!

Воїни 26-ї і 55-ї окремих артилерійських бригад – дякую за влучність!

92-га окрема механізована бригада – дякую вам, хлопці!

Дякую всім, хто щодня і щоночі дає для України необхідний результат! І на кожний російський обстріл – ми відповімо обов’язково".

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