Особливо хочу відзначити підрозділи, які боронять Донеччину, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 28 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
Український президент зазначив: "Я дякую всім у світі – політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору.
Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї.
Бо це потрібно для захисту життя.
Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! Усім розслідувачам, які викривають шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!
Дякую кожному і кожній, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів та рятує поранених!
І, звичайно, дякую кожному нашому воїну на фронті, хто захищає наші позиції та знищує окупантів!
Особливо хочу відзначити сьогодні підрозділи, які найбільш результативно боронять саме Донеччину.
21-й окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади – дякую за стійкість і відбиття російських штурмів!
Воїни 26-ї і 55-ї окремих артилерійських бригад – дякую за влучність!
92-га окрема механізована бригада – дякую вам, хлопці!
Дякую всім, хто щодня і щоночі дає для України необхідний результат! І на кожний російський обстріл – ми відповімо обов’язково".
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That are 4 + 1 battalions of infantry.
Approx. 3'000 soldiers.
Who are most effective.
Are the others not effective ?
Not sure, if such a special mentioning
is needed.
That are not many battalions mentioned by him.
I don't know, what amount of data is transmitted to him,
and where filtration measures are made.
Artillery is just as effective,
as the ammunition and reconnaissance are.