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Особливо хочу відзначити підрозділи, які боронять Донеччину, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 28 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Я дякую всім у світі – політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору.

Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї.

Бо це потрібно для захисту життя.

Також читайте: "Терору не має бути місця в сучасному світі": Зеленський та Кулеба засудили теракти в Єрусалимі

Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! Усім розслідувачам, які викривають шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!

Дякую кожному і кожній, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів та рятує поранених!

І, звичайно, дякую кожному нашому воїну на фронті, хто захищає наші позиції та знищує окупантів!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібно зараз 300-500 танків для наступальних дій, - Зеленський

Особливо хочу відзначити сьогодні підрозділи, які найбільш результативно боронять саме Донеччину.

21-й окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади – дякую за стійкість і відбиття російських штурмів!

Воїни 26-ї і 55-ї окремих артилерійських бригад – дякую за влучність!

92-га окрема механізована бригада – дякую вам, хлопці!

Дякую всім, хто щодня і щоночі дає для України необхідний результат! І на кожний російський обстріл – ми відповімо обов’язково".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Abrams прибудуть в Україну в серпні, це може бути запізно, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+17
Президент визначає воїнів та кришує крадіїв у них їди, форми, спорядження, зброї. Гидко дивитися.
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28.01.2023 22:22
+14
дай нам спокій,гундосик хоч в віхідний.....
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28.01.2023 22:24
+9
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28.01.2023 22:31
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Президент визначає воїнів та кришує крадіїв у них їди, форми, спорядження, зброї. Гидко дивитися.
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28.01.2023 22:22 Відповісти
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28.01.2023 22:31 Відповісти
я не здивований
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28.01.2023 22:51 Відповісти
Чисто на автоматі єрмак сработал, буває
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28.01.2023 23:11 Відповісти
дай нам спокій,гундосик хоч в віхідний.....
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28.01.2023 22:24 Відповісти
Послухай пісню А.Миколайчука-піду втоплюся у річці глибокій.
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28.01.2023 22:35 Відповісти
Дивився документалку про Третій Рейх на 5 каналі і тут фільм перервали і вилізло це неголене непорозуміння та загундосило.
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28.01.2023 22:44 Відповісти
«барадатий і пацаватий». Митець - це наш Український гуру
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29.01.2023 01:05 Відповісти
ти на кого працюєш? Нам потрібна уся наша територія і навіть та, що окупована з 1917-20рр.
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28.01.2023 22:53 Відповісти
Зєлєнскій гундосить відосики, з особливим цинізмом
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28.01.2023 23:10 Відповісти
1 Brigade and 1 Battalion of Infantry only mentioned.

That are 4 + 1 battalions of infantry.
Approx. 3'000 soldiers.

Who are most effective.

Are the others not effective ?

Not sure, if such a special mentioning
is needed.

That are not many battalions mentioned by him.

I don't know, what amount of data is transmitted to him,
and where filtration measures are made.

Artillery is just as effective,
as the ammunition and reconnaissance are.
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28.01.2023 23:18 Відповісти
а почему не наступают?
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29.01.2023 01:59 Відповісти
Потому что мертвые оживают и атакуют все живое только в кино. Поэтому и не наступают.
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29.01.2023 11:25 Відповісти
Не звертайте уваги на те, що він базікає. Важливо те, що він робить!
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29.01.2023 08:48 Відповісти
 
 