"Терору не має бути місця в сучасному світі": Зеленський та Кулеба засудили теракти в Єрусалимі
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок терактів у Єрусалимі.
Про це Зеоенський написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Поділяємо біль народу Ізраїля через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту", – зазначив Зеленський.
"Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", – наголосив Президент.
Україна рішуче засуджує жахливі терористичні напади в Єрусалимі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Шокуючі повідомлення про жахливі теракти в Єрусалимі. Україна засуджує їх найрішучішим чином. Із жахом дізнався, що серед невинних жертв був громадянин України. Моє серце з близькими всіх загиблих і постраждалих", - написав Кулеба у Твіттері.
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