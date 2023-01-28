УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4489 відвідувачів онлайн
Новини
4 027 26

"Терору не має бути місця в сучасному світі": Зеленський та Кулеба засудили теракти в Єрусалимі

зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок терактів у Єрусалимі.

Про це Зеоенський написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Поділяємо біль народу Ізраїля через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту", – зазначив Зеленський.

"Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", – наголосив Президент.

Читайте також: Громадянка України загинула під час стрілянини в Єрусалимі

Україна рішуче засуджує жахливі терористичні напади в Єрусалимі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Шокуючі повідомлення про жахливі теракти в Єрусалимі. Україна засуджує їх найрішучішим чином. Із жахом дізнався, що серед невинних жертв був громадянин України. Моє серце з близькими всіх загиблих і постраждалих", - написав Кулеба у Твіттері.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Єрусалим (57) Ізраїль (1639) теракт (1012) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Красти на "каналі Дом" теж немає місця...
показати весь коментар
28.01.2023 18:09
+14
ізраїль ні разу не висловив нам співчуття по сотням ударів і тисячам загиблих в Україні,ніякої допомоги суттевої нам не допоміг а наші із шкури лізли щоб їх задобрити біля дорогожичів цілий масив київа віддали під кладовище голокосту ,хотя мали там робити і кладовище-меморіал загиблим воїнам але евреї проти,евреї свій гешефт будуть мати всюди ,і підтримувати росію
показати весь коментар
28.01.2023 18:19
+10
Мав би давно засудити невизнання Голодомору геноцидом, але для цього треба бути українським президентом.
показати весь коментар
28.01.2023 18:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красти на "каналі Дом" теж немає місця...
показати весь коментар
28.01.2023 18:09 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
28.01.2023 18:12 Відповісти
Все теракты в мире после 2МВ или сделаны КГБ, или организованы КГБ. Ищите следы Ху*ла.
показати весь коментар
28.01.2023 18:12 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2023 18:16 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2023 18:12 Відповісти
Привіт! Мене заблокували на 5 днів - не було на звязку! Потім знову розблокували! Що тут без мене! ????
показати весь коментар
28.01.2023 19:03 Відповісти
Продовжую чмирити Найзеленішого. А тобі моя порада. Заведи собі "запасний аеродром" працюй з нього.
показати весь коментар
28.01.2023 19:12 Відповісти
А 65 м подруге не засуджуешь?
показати весь коментар
28.01.2023 18:13 Відповісти
Мав би давно засудити невизнання Голодомору геноцидом, але для цього треба бути українським президентом.
показати весь коментар
28.01.2023 18:14 Відповісти
Для нього це сеньйор Голодомор.
показати весь коментар
28.01.2023 18:23 Відповісти
ізраїль ні разу не висловив нам співчуття по сотням ударів і тисячам загиблих в Україні,ніякої допомоги суттевої нам не допоміг а наші із шкури лізли щоб їх задобрити біля дорогожичів цілий масив київа віддали під кладовище голокосту ,хотя мали там робити і кладовище-меморіал загиблим воїнам але евреї проти,евреї свій гешефт будуть мати всюди ,і підтримувати росію
показати весь коментар
28.01.2023 18:19 Відповісти
Так араби це теж семіти.хай семіти між собою розбираються
показати весь коментар
28.01.2023 18:31 Відповісти
Антисемітизм - державна політика Ізраїлю, тунгусе.
показати весь коментар
28.01.2023 19:14 Відповісти
Вже допомагає. До ранку Іранської впк може не стати
показати весь коментар
29.01.2023 02:22 Відповісти
Чому ніхто не згадує про проведену ізраїльськім спецназом операцію в Дженіні, внаслідок якої загинуло 9 палестинців? Адже це була відповідь саме на цю акцію
показати весь коментар
28.01.2023 18:20 Відповісти
Точно ізраїльским спецназом ? Може СБУ, бо у відповідь вбили громадянку України.
показати весь коментар
28.01.2023 18:23 Відповісти
А фінансовий терор який зелені влаштували він не засуджує?
показати весь коментар
28.01.2023 18:39 Відповісти
нехай самі розбераються.. після відмови у зброї, яка в них на складах, не жалко
показати весь коментар
28.01.2023 18:49 Відповісти
Терроризм недопустим, это аксиома . Правда не помню осуждения Израилем недавнего террористического акта в Днепре , когда засрашка снесла дом в котором погибло несколько десятков гражданских мирных людей . Их президент или премьер осудил этот акт ? Или это другое?
показати весь коментар
28.01.2023 18:56 Відповісти
дермак разрешил?
показати весь коментар
28.01.2023 20:18 Відповісти
Как только в Тель Авиве начинаут заниматся самодеятностью .... так приходится принимать меры в кремле и посылать палестинцев для спасения израилтян от терористов из вне.
показати весь коментар
29.01.2023 01:29 Відповісти
 
 