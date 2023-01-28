"Терору не має бути місця в сучасному світі": Зеленський та Кулеба засудили теракти в Єрусалимі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок терактів у Єрусалимі.

Про це Зеоенський написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Поділяємо біль народу Ізраїля через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту", – зазначив Зеленський.

"Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", – наголосив Президент.

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Україна рішуче засуджує жахливі терористичні напади в Єрусалимі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Шокуючі повідомлення про жахливі теракти в Єрусалимі. Україна засуджує їх найрішучішим чином. Із жахом дізнався, що серед невинних жертв був громадянин України. Моє серце з близькими всіх загиблих і постраждалих", - написав Кулеба у Твіттері.