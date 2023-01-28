Громадянка України загинула під час стрілянини в Єрусалимі

Серед жертв останніх нападів у Єрусалимі є громадянка України.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України", - йдеться у повідомленні.

Напередодні ввечері в синагозі на околиці Єрусалима палестинець застрелив щонайменше сімох осіб та поранив ще трьох.

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У суботу вранці у Східному Єрусалимі двоє чоловіків зазнали вогнепальних поранень внаслідок збройного нападу біля Старого міста.