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Новини
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Громадянка України загинула під час стрілянини в Єрусалимі

єрусалім

Серед жертв останніх нападів у Єрусалимі є громадянка України.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України", - йдеться у повідомленні.

Напередодні ввечері в синагозі на околиці Єрусалима палестинець застрелив щонайменше сімох осіб та поранив ще трьох.

Також читайте: Ми допомагаємо набагато більше, ніж відомо. Основна допомога - за лаштунками, - посол Ізраїлю Просор

У суботу вранці у Східному Єрусалимі двоє чоловіків зазнали вогнепальних поранень внаслідок збройного нападу біля Старого міста.

Автор: 

Єрусалим (57) Ізраїль (1639) смерть (6742) стрілянина (1778) українці (2537) жертви (1785)


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Топ коментарі
+32
Ага, а три дні тому палестинець у Берліні на вокзалі двох зарізав, а трьох поранив.
Йому чого не вистачало? Потрапив до раю земного, до Європи, до столичного міста. Навіщо виймати ніж і різати випадкових людей?
А постійні мусульманські погроми у Європі? Марокко виграла - погром у Парижі та Брюсселі. Марокко програла - погром у Парижі та Брюсселі
Того, котрий учора стріляв, миттєво ліквідували, а потім уже почали шерстити всі його соціальні мережі. І знайшли - "Припиніть говорити про мир, війна має бути нескінченною".
У цьому є справжня суть джихаду. Війна, вбивства, теракти не заради чогось, а заради самих себе, заради війни, вбивства, терактів.
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28.01.2023 15:11
+19
Не окупованих, а звільнених.
Двічі нападали, двічі війну програли, між війнами були тисячі терактів та нападів, як контрибуцію позбулися територій.
А то, знаєте, навіть якось неестетично звучить - юдеї окупували Юдею.
Фе-е-е...
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28.01.2023 15:34
+11
Мені видається, що ви неправильно намотуєте шапочку з фольги на свою голову.
Якщо справа наліво, це призводить до того, що торсіонні поля проникають у вашу голову і пошкоджують ваш слабкий мозок.
Намотуйте тільки зліва направо. Ось так.
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28.01.2023 15:58
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28.01.2023 14:51 Відповісти
ТАм чо тоже кацапы стреляют?
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28.01.2023 14:51 Відповісти
От кляті палестинці - ніяк не змиряться з окупацією...
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28.01.2023 14:59 Відповісти
Ага, а три дні тому палестинець у Берліні на вокзалі двох зарізав, а трьох поранив.
Йому чого не вистачало? Потрапив до раю земного, до Європи, до столичного міста. Навіщо виймати ніж і різати випадкових людей?
А постійні мусульманські погроми у Європі? Марокко виграла - погром у Парижі та Брюсселі. Марокко програла - погром у Парижі та Брюсселі
Того, котрий учора стріляв, миттєво ліквідували, а потім уже почали шерстити всі його соціальні мережі. І знайшли - "Припиніть говорити про мир, війна має бути нескінченною".
У цьому є справжня суть джихаду. Війна, вбивства, теракти не заради чогось, а заради самих себе, заради війни, вбивства, терактів.
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28.01.2023 15:11 Відповісти
Питання окупованих Ізраїлем територій не висвітлено.
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28.01.2023 15:23 Відповісти
Не окупованих, а звільнених.
Двічі нападали, двічі війну програли, між війнами були тисячі терактів та нападів, як контрибуцію позбулися територій.
А то, знаєте, навіть якось неестетично звучить - юдеї окупували Юдею.
Фе-е-е...
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28.01.2023 15:34 Відповісти
А як звучить - Ізраїль напав на Юдею? понад 300 років різали одні одних. До речі, хто кого?
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28.01.2023 15:46 Відповісти
Звісно, що Юдея.
Ізраїль, це узагальнений образ 12 Колін Ізраїлевих.
Іудея - це одне коліно, Юди, з центром у Єрусалимі.
10 Колін пропало зовсім, залишилося одне коліно Юди і частково Ефраїма. Тому ми юдеї
А ви особисто до якого Коліна відноситеся?
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28.01.2023 15:53 Відповісти
Мені видається, що ви неправильно намотуєте шапочку з фольги на свою голову.
Якщо справа наліво, це призводить до того, що торсіонні поля проникають у вашу голову і пошкоджують ваш слабкий мозок.
Намотуйте тільки зліва направо. Ось так.
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28.01.2023 15:58 Відповісти
Дуже вже схоже на теперішню спробу кацапів "звільнення" України від українців. Всі окупанти одинакові - вони не окупують, а "звільняють". Фінал для всіх окупантів , доречі, теж був і буде одинаковим.
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28.01.2023 16:01 Відповісти
Мені здається, що і вам також шапочка з фольги не завадить.
Тільки правильно намотуйте.
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28.01.2023 16:05 Відповісти
НБ, а що є ткий етнос палестинці ? Ти як тот клятий кацап котрий повторює історію України за хутіним.
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28.01.2023 18:33 Відповісти
Этнос ,,палестинцы,, придумали в КГБ, в 60-х годах, чтобы уничтожить Израиль , союзника США.
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28.01.2023 22:04 Відповісти
Томік лєніна і флакон гліду при ньому не знайшли?
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28.01.2023 16:22 Відповісти
Нефіг палестинцям було на Гітлера молитись.В 1947 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию №181, которая утверждала план отмены британского мандата в Палестине и разделения на арабское и еврейское государство. Это было по сути нарушением мандата 1922 года, но необходимым и разумным компромиссом. В ООН "за" проголосовали 33 государства, "против" 13, при 10 воздержавшихся. "За" голосовали СССР, США и европейские державы, "против" в основном арабские страны. Палестинские арабы могли получить своё собственное государство, но к сожалению для последних мирный план был отвергнут сторонними арабскими лидерами (несмотря на принятую резолюцию), которые надеялись получить больше, используя исключительно военные методы. Идеологом этой позиции был Хаж амин аль Хуссейни бывший Иерусалимский муфтий, а в 1947 году скрывающейся в Египте нацистский коллаборационист.
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28.01.2023 15:24 Відповісти
Я не ваш лікар і діагнозу вам ставити не буду, але ви віддаєте собі звіт, що ви абсолютно хвора психічно людина з яскраво вираженою ідеєю-фікс.
У вашому випадку це божевілля на єврейській темі
Всі ваші вигадані факти з розряду (не знаю як українською) - "Натянуть сову на глобус"
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28.01.2023 15:48 Відповісти
Ютюб Вам в руки. Там є з десяток документальних фільмів на цю тему. Колись дивився і Вам раджу.
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28.01.2023 15:55 Відповісти
Там і про Нібір безліку.
Успіхів та одужання вам!
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28.01.2023 16:00 Відповісти
http://www.jewukr.org/observer/jo19_38/p0103_r.html Сайт і автор до речі ваш.
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28.01.2023 16:04 Відповісти
Шановний.
Навіщо ви мені це суєте?
Те, що для вас "велике відкриття", я вже давно встиг прочитати та забути. Були, і в Червоній Армії, і у Вермахті, і у французькому Опорі, і в армії німецького союзника - Фінляндії, як і сьогодні євреї перебувають по дві сторони барикади. Були й у будь-якій спецслужбі будь-якої воюючої сторони. І прообраз знаменитого розвідника Штірліца, уродженець Чернівецької обл. Пінхус Черняк. Зрозуміло, хто.
Я вам ще більше скажу - після того, як я дізнався, що львівський єврей Леопольд Вайс став батьком-засновником Держави Пакистан, я взагалі вже нікому й нічого не дивуюсь.
Повернемося до наших баранів - ви усвідомлюєте, що ви психічно хвора людина, що ви повністю поїхали головою на єврейській темі і що поговорити за них для вас уже мета життя, а більше вам від життя нічого не треба.
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28.01.2023 16:18 Відповісти
Ну, ще раз самі себе похваліть, це у вас виходить найкраще.
Які, нахрен, ярлики?
Я вас, що звинувачував у неправильних поглядах?
Не було жодних ярликів. Був діагноз.
Ви серйозно хворі психічно, з яскраво вираженою ідеєю-фікс, у вашому випадку абсолютна впертість на єврейській темі. Поговорити за євреїв для вас життєво важлива фізіологічна функція нарівні з дихати-харчуватися-спати і т.п. Як не поговорите, то лопните.
На цьому все вас, психів, багато, а я один.
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28.01.2023 16:46 Відповісти
Для тебе зараз життєво важлива тема , це тараканів зі своєї голови прибрати.
А все інше для тебе вже не так важливо, включаючи війну, корупцію та розмір нижнього бюста у Кім Кардаш'ян
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28.01.2023 17:25 Відповісти
А також ваші "боґоізбґанниє" були серед організаторів Голодомору, чи не так? Давайте в наступний день після Дня пам'яті жертв Холокосту поговоримо про жертви Голодомору і про винних в цьому злочині (вірніше, злочинах, бо голодоморів було кілька). Бо якось несправедливо виходить, що лише один народ вважається найбільшим страстотерпцем в історії людства, Холокост возведено на рівень НЛП-маніпуляції, яку масовано просувають в маси. Щоб увесь світ почувався винним у Холокості. А держава Ізраїль (чиї ********* є нащадками винних у цьому злочині) при цьому досі не визнала офіційно Голодомор геноцидом укранїського народу. Що, неприємно, коли вам це нагадують?
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28.01.2023 23:32 Відповісти
Кажуть шо це рука Ірану .
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28.01.2023 15:05 Відповісти
Іран шиіти, палестинці суннити.
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28.01.2023 15:16 Відповісти
Проти Ізраіля в них цілі зпівпадають і течіі теж .
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28.01.2023 15:22 Відповісти
Ні, це не рука Ірану.
Там де рука Ірану, там фінансування, зброя, професійна підготовка терористів. Це те, що називається організація, і проти якої Ізраїль застосовує всю силу своєї розвідки та контррозвідки.
А вчорашній теракт називається "терор одинаків" і проти нього зброї не було, немає і не буде.
Ось такий 20-річний юнак, без роботи, без освіти, без мети в житті, вдень у мечеті до одуру наслухається біснуватого імама з його закликами вбивати в ім'я Аллаха, увечері до одуру накуриться кальяна, а назавтра забере з кухні ніж і піде різати зустрічного.
Це профілактиці не піддається, хіба що іслам скасувати
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28.01.2023 15:42 Відповісти
В Израиле четверть населения - арабы. При этом в Израиля закон о ношении оружия даже хуже, чем у нас. Штрафануть могут даже за нож.

Сегодняшний и будущие теракты предотвратить можно легко: раздать оружие народу и он будет защищать себя сам. Притом раздать не кому попало, а достойным евреям. Не арабам и не каким-то ненормальным, а людям с образованием. С подготовкой как раз там у всех все в порядке. Но этого не происходит, потому что демократия и голоса четверти населения имеют решающее значение, а израильтяне-евреи не едины, грызутся друг с другом с политическими интересами.

Во Франции и в Израиля это основная причина терактов. Что на улице нету на каждые 50м дороги человека с пистолетом с хорошим прицелом, который умеет стрелять. Законы там хуже, чем наши, а наши далеко не сахар.
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28.01.2023 16:20 Відповісти
Оружия у населения хватает, и вчерашний и сегодняшний утренний террорист были ликвидированы гражданскими с правом ношения оружия
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28.01.2023 16:47 Відповісти
Нефіг шастать по окупованим містам.
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28.01.2023 15:08 Відповісти
Що там робив громадянин України?!
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28.01.2023 15:18 Відповісти
Цензор є Ценхор, редакторів понабирали на вулиці, "Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі.
Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі.
Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України.
Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених."
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28.01.2023 15:20 Відповісти
Дійсно, там була громадянка!
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28.01.2023 15:33 Відповісти
А что гражданам (и гражданкам) Украины запрещается разъезжать по свету? Иерусалим столица трех религий, там ежегодно сотни тысяч, а может и миллион туристов бывает.
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28.01.2023 19:29 Відповісти
А лаптями и там не воняет ?
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28.01.2023 15:42 Відповісти
Це все кремлівська гнида наводить шухер і в Ізраїлі 😡
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28.01.2023 16:10 Відповісти
1. Почему прошли теракты в Иерусалиме?
Ни для кого не секрет, что террористические организации Хамас, Хизболла получают финансовую и политическую помощь в России и Иране.
Посол Израиля в Германии пояснил: Израиль помогает Украине больше, чем об этом известно широкой общественности. Часть такой поддержки не афишируется.

2. Иран и Россия отомстили Израилю, за блокировку Израилем поставок оружия из Тегерана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует на Украине.
Тегерану проще было бы передавать оружие российской стороне через Сирию, где есть множество как российских, так и иранских баз.
В Сирии передавать вооружения можно скрытно, что на руку режиму аятолл, всячески открещивающемуся от таких поставок.
Израиль блокирует этот канал, поэтому Тегеран и Москва вынуждены выстраивать другие, менее удобные и более очевидные логистические схемы.

3. Видимо, сигнал террористы получили от России, за принятия заказа израильского концерна "Эльбит" от министерства обороны Дании на поставку артиллерийских и ракетных систем на общую сумму 260 миллионов долларов.

В рамках сделки Дании будут поставлены производимые на заводе в Израиле пушки ATMOS и многоцелевые ракетные установки PULS, предназначенные для установки на грузовую платформу и пуска высокоточных ракет разного радиуса действия.
После изготовления, Дания передаст вооружение Украине.
PLUS - запускает 122-мм и 160-мм реактивные снаряды с автоматической системой стрельбы. Установка может поражать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа боеприпаса.

5. Россия не пропустила Израилю, разрешение поставок танков Абрамс и Леопард, где используются израильские комплексы активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy,

Система защищает танк от противотанковых ракет, создавая над ней защищаемую контролируемую полусферу.
При помощи специального детектора определяется место угрозы, затем бортовой компьютер рассчитывает траекторию полета ракеты, давая команду на ее уничтожение.
Система позволяет отражать одновременно несколько атак с разных сторон.

6. Израиль выразил неудовольствие , что в Украине открыто, рекламируются израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir , применяемые ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
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28.01.2023 16:16 Відповісти
Пока помощь шла из Израиля в Украину инкогнито (без разглашения )было спокойно в Излаиле. Как официально заявили о гуманитарной помощи Украине , палестинцы начяли устраивать перестрелки. Кто то их руководит , но не в Палестине.
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28.01.2023 16:16 Відповісти
Співчуття жертвам. Успіхів спецслужбам Ізраїлю в пошуку та знешкодженню терористів. Частіше всього, про " терор одинаків" говорять, щоб заспокоїти суспільство. Насправді, майже завжди у таких " одинаків" є спільники.
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28.01.2023 17:45 Відповісти
Вот это , срачь , такое впечатление , что попал на форум , антисемитов . Соболезнования родным погибшей
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28.01.2023 18:55 Відповісти
Тільки з Ізраіля сказали , що допомагають Україні , але не все афішують . Підори зразу дали команду "фас"
Без параші там не обійшлося
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28.01.2023 19:04 Відповісти
сто процентов так и есть.
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28.01.2023 19:31 Відповісти
Видимо, ,,накачка,, террористов Хамас, со стороны России, началось, после публикации в США, что Израиль, по просьбе, США-поставил в Европу, 150.000 снарядов. Россия отреагировала, террористы Хамаса, частые гости в Кремле
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28.01.2023 22:12 Відповісти
 
 