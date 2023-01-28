Гражданка Украины погибла во время стрельбы в Иерусалиме
Среди жертв последних нападений в Иерусалиме есть гражданка Украины.
Об этом сообщило посольство Украины в Израиле, передает Цензор.НЕТ.
"Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины", - говорится в сообщении.
Накануне вечером в синагоге на окраине Иерусалима палестинец застрелил по меньшей мере семь человек и ранил еще троих.
В субботу утром в Восточном Иерусалиме двое мужчин получили огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения у Старого города.
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Йому чого не вистачало? Потрапив до раю земного, до Європи, до столичного міста. Навіщо виймати ніж і різати випадкових людей?
А постійні мусульманські погроми у Європі? Марокко виграла - погром у Парижі та Брюсселі. Марокко програла - погром у Парижі та Брюсселі
Того, котрий учора стріляв, миттєво ліквідували, а потім уже почали шерстити всі його соціальні мережі. І знайшли - "Припиніть говорити про мир, війна має бути нескінченною".
У цьому є справжня суть джихаду. Війна, вбивства, теракти не заради чогось, а заради самих себе, заради війни, вбивства, терактів.
Двічі нападали, двічі війну програли, між війнами були тисячі терактів та нападів, як контрибуцію позбулися територій.
А то, знаєте, навіть якось неестетично звучить - юдеї окупували Юдею.
Фе-е-е...
Ізраїль, це узагальнений образ 12 Колін Ізраїлевих.
Іудея - це одне коліно, Юди, з центром у Єрусалимі.
10 Колін пропало зовсім, залишилося одне коліно Юди і частково Ефраїма. Тому ми юдеї
А ви особисто до якого Коліна відноситеся?
Якщо справа наліво, це призводить до того, що торсіонні поля проникають у вашу голову і пошкоджують ваш слабкий мозок.
Намотуйте тільки зліва направо. Ось так.
Тільки правильно намотуйте.
У вашому випадку це божевілля на єврейській темі
Всі ваші вигадані факти з розряду (не знаю як українською) - "Натянуть сову на глобус"
Успіхів та одужання вам!
Навіщо ви мені це суєте?
Те, що для вас "велике відкриття", я вже давно встиг прочитати та забути. Були, і в Червоній Армії, і у Вермахті, і у французькому Опорі, і в армії німецького союзника - Фінляндії, як і сьогодні євреї перебувають по дві сторони барикади. Були й у будь-якій спецслужбі будь-якої воюючої сторони. І прообраз знаменитого розвідника Штірліца, уродженець Чернівецької обл. Пінхус Черняк. Зрозуміло, хто.
Я вам ще більше скажу - після того, як я дізнався, що львівський єврей Леопольд Вайс став батьком-засновником Держави Пакистан, я взагалі вже нікому й нічого не дивуюсь.
Повернемося до наших баранів - ви усвідомлюєте, що ви психічно хвора людина, що ви повністю поїхали головою на єврейській темі і що поговорити за них для вас уже мета життя, а більше вам від життя нічого не треба.
Які, нахрен, ярлики?
Я вас, що звинувачував у неправильних поглядах?
Не було жодних ярликів. Був діагноз.
Ви серйозно хворі психічно, з яскраво вираженою ідеєю-фікс, у вашому випадку абсолютна впертість на єврейській темі. Поговорити за євреїв для вас життєво важлива фізіологічна функція нарівні з дихати-харчуватися-спати і т.п. Як не поговорите, то лопните.
На цьому все вас, психів, багато, а я один.
А все інше для тебе вже не так важливо, включаючи війну, корупцію та розмір нижнього бюста у Кім Кардаш'ян
Там де рука Ірану, там фінансування, зброя, професійна підготовка терористів. Це те, що називається організація, і проти якої Ізраїль застосовує всю силу своєї розвідки та контррозвідки.
А вчорашній теракт називається "терор одинаків" і проти нього зброї не було, немає і не буде.
Ось такий 20-річний юнак, без роботи, без освіти, без мети в житті, вдень у мечеті до одуру наслухається біснуватого імама з його закликами вбивати в ім'я Аллаха, увечері до одуру накуриться кальяна, а назавтра забере з кухні ніж і піде різати зустрічного.
Це профілактиці не піддається, хіба що іслам скасувати
Сегодняшний и будущие теракты предотвратить можно легко: раздать оружие народу и он будет защищать себя сам. Притом раздать не кому попало, а достойным евреям. Не арабам и не каким-то ненормальным, а людям с образованием. С подготовкой как раз там у всех все в порядке. Но этого не происходит, потому что демократия и голоса четверти населения имеют решающее значение, а израильтяне-евреи не едины, грызутся друг с другом с политическими интересами.
Во Франции и в Израиля это основная причина терактов. Что на улице нету на каждые 50м дороги человека с пистолетом с хорошим прицелом, который умеет стрелять. Законы там хуже, чем наши, а наши далеко не сахар.
Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі.
Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України.
Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених."
Ни для кого не секрет, что террористические организации Хамас, Хизболла получают финансовую и политическую помощь в России и Иране.
Посол Израиля в Германии пояснил: Израиль помогает Украине больше, чем об этом известно широкой общественности. Часть такой поддержки не афишируется.
2. Иран и Россия отомстили Израилю, за блокировку Израилем поставок оружия из Тегерана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует на Украине.
Тегерану проще было бы передавать оружие российской стороне через Сирию, где есть множество как российских, так и иранских баз.
В Сирии передавать вооружения можно скрытно, что на руку режиму аятолл, всячески открещивающемуся от таких поставок.
Израиль блокирует этот канал, поэтому Тегеран и Москва вынуждены выстраивать другие, менее удобные и более очевидные логистические схемы.
3. Видимо, сигнал террористы получили от России, за принятия заказа израильского концерна "Эльбит" от министерства обороны Дании на поставку артиллерийских и ракетных систем на общую сумму 260 миллионов долларов.
В рамках сделки Дании будут поставлены производимые на заводе в Израиле пушки ATMOS и многоцелевые ракетные установки PULS, предназначенные для установки на грузовую платформу и пуска высокоточных ракет разного радиуса действия.
После изготовления, Дания передаст вооружение Украине.
PLUS - запускает 122-мм и 160-мм реактивные снаряды с автоматической системой стрельбы. Установка может поражать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа боеприпаса.
5. Россия не пропустила Израилю, разрешение поставок танков Абрамс и Леопард, где используются израильские комплексы активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy,
Система защищает танк от противотанковых ракет, создавая над ней защищаемую контролируемую полусферу.
При помощи специального детектора определяется место угрозы, затем бортовой компьютер рассчитывает траекторию полета ракеты, давая команду на ее уничтожение.
Система позволяет отражать одновременно несколько атак с разных сторон.
6. Израиль выразил неудовольствие , что в Украине открыто, рекламируются израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir , применяемые ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
Без параші там не обійшлося