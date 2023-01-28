Гражданка Украины погибла во время стрельбы в Иерусалиме

Среди жертв последних нападений в Иерусалиме есть гражданка Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины", - говорится в сообщении.

Накануне вечером в синагоге на окраине Иерусалима палестинец застрелил по меньшей мере семь человек и ранил еще троих.

В субботу утром в Восточном Иерусалиме двое мужчин получили огнестрельные ранения в результате вооруженного нападения у Старого города.

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