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Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА. ФОТОрепортаж

Курахово в Донецкой области снова под обстрелом - ранен 1 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем россияне попали в жилой квартал - повреждены 5-этажка, 2-этажка и 3 частных дома. Курахово почти ежедневно страдает от вражеских обстрелов - россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливое наказание". – говорится в сообщении.

Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА 01
Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА 02
Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА 03
Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА 04
Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА 05
Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА 06
Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА 07
Курахово под обстрелом, ранен 1 человек, - ОВА 08

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обстрел (27151) Донецкая область (9648) Кириленко Павел (638)


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