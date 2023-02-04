На деоккупированных территориях Николаевщины обнаружены бывшие места дислокации российских оккупантов. ФОТОрепортаж

В с. Евгеньевка Николаевской области правоохранители обнаружили места дислокации военнослужащих РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"В здании местной школы и в заброшенных домовладениях оккупанты оставили ряд следов пребывания.

Обнаружены боеприпасы, одежда, шевроны, жетоны, документы, надписи на стенах и другие сведения, свидетельствующие о совершении военными РФ военных преступлений и помогут их установить", - говорится в сообщении.

Правоохранители допросили семерых местных жителей по поводу преступлений, совершенных оккупантами. Устанавливаются все обстоятельства совершения ими военных преступлений.

Также читайте: 460 детей погибли в Украине вследствие вооруженной агрессии РФ













