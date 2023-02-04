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Новости Фото Агрессия России против Украины
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На деоккупированных территориях Николаевщины обнаружены бывшие места дислокации российских оккупантов. ФОТОрепортаж

В с. Евгеньевка Николаевской области правоохранители обнаружили места дислокации военнослужащих РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"В здании местной школы и в заброшенных домовладениях оккупанты оставили ряд следов пребывания.

Обнаружены боеприпасы, одежда, шевроны, жетоны, документы, надписи на стенах и другие сведения, свидетельствующие о совершении военными РФ военных преступлений и помогут их установить", - говорится в сообщении.

Правоохранители допросили семерых местных жителей по поводу преступлений, совершенных оккупантами. Устанавливаются все обстоятельства совершения ими военных преступлений.

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На деоккупированных территориях Николаевщины обнаружены бывшие места дислокации российских оккупантов 01
На деоккупированных территориях Николаевщины обнаружены бывшие места дислокации российских оккупантов 02
На деоккупированных территориях Николаевщины обнаружены бывшие места дислокации российских оккупантов 03
На деоккупированных территориях Николаевщины обнаружены бывшие места дислокации российских оккупантов 04
На деоккупированных территориях Николаевщины обнаружены бывшие места дислокации российских оккупантов 05
На деоккупированных территориях Николаевщины обнаружены бывшие места дислокации российских оккупантов 06
На деоккупированных территориях Николаевщины обнаружены бывшие места дислокации российских оккупантов 07

Николаевская область (2124) оккупация (10143) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+6
Тепер треба там дизенфецію серйозну робити.
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04.02.2023 11:45
+5
Ще довго рускій дух вивітрівати з деокупованих територіях.
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04.02.2023 11:33
+2
якщо немає жодної пральної машинки - точно "рашка" пробігала ......
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04.02.2023 11:31
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якщо немає жодної пральної машинки - точно "рашка" пробігала ......
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04.02.2023 11:31 Ответить
Ще довго рускій дух вивітрівати з деокупованих територіях.
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04.02.2023 11:33 Ответить
Посилка з Майнкампфа...
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04.02.2023 11:41 Ответить
Опередил...👍
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05.02.2023 13:46 Ответить
Тепер треба там дизенфецію серйозну робити.
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04.02.2023 11:45 Ответить
Россійскому солдату убєгатєлю от школотьі города "мусор"-а.
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04.02.2023 11:59 Ответить
Очень печальная новость. Между строк так и читается:

полиция впервые (наконец-то) после деоккупации приехала в с. Евгеньевка Николаевской области.

или

полиция впервые за два с половиной месяца деоккупации приехала в деоккупированное село Евгеньевка Николаевской области.
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04.02.2023 12:16 Ответить
поліція привезла якогось іноземного гаврика в блакитному шоломі
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04.02.2023 12:23 Ответить
Оце аж тепер в школі виявили місце дислокації? Через ТРИ місяця після звільнення?
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04.02.2023 12:21 Ответить
 
 