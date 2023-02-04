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Новини Фото Агресія Росії проти України
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На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів. ФОТОрепортаж

У с. Євгенівка Миколаївської області правоохоронці виявили місця дислокації військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"У будівлі місцевої школи та у покинутих домоволодіннях окупанти лишили низку слідів перебування.

Знайдено боєприпаси, одяг, шеврони, жетони, документи, написи на стінах й інші відомості, які свідчать про вчинення військовими РФ воєнних злочинів і допоможуть їх встановити", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці допитали сімох місцевих мешканців стосовно злочинів, вчинених окупантами. Встановлюються всі обставини вчинення ними воєнних злочинів.

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На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів 01
На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів 02
На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів 03
На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів 04
На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів 05
На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів 06
На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів 07

Автор: 

Миколаївська область (2274) окупація (6694) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+6
Тепер треба там дизенфецію серйозну робити.
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04.02.2023 11:45
+5
Ще довго рускій дух вивітрівати з деокупованих територіях.
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04.02.2023 11:33
+2
якщо немає жодної пральної машинки - точно "рашка" пробігала ......
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04.02.2023 11:31
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якщо немає жодної пральної машинки - точно "рашка" пробігала ......
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04.02.2023 11:31 Відповісти
Ще довго рускій дух вивітрівати з деокупованих територіях.
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04.02.2023 11:33 Відповісти
Посилка з Майнкампфа...
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04.02.2023 11:41 Відповісти
Опередил...👍
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05.02.2023 13:46 Відповісти
Тепер треба там дизенфецію серйозну робити.
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04.02.2023 11:45 Відповісти
Россійскому солдату убєгатєлю от школотьі города "мусор"-а.
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04.02.2023 11:59 Відповісти
Очень печальная новость. Между строк так и читается:

полиция впервые (наконец-то) после деоккупации приехала в с. Евгеньевка Николаевской области.

или

полиция впервые за два с половиной месяца деоккупации приехала в деоккупированное село Евгеньевка Николаевской области.
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04.02.2023 12:16 Відповісти
поліція привезла якогось іноземного гаврика в блакитному шоломі
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04.02.2023 12:23 Відповісти
Оце аж тепер в школі виявили місце дислокації? Через ТРИ місяця після звільнення?
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04.02.2023 12:21 Відповісти
 
 