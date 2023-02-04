На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів. ФОТОрепортаж

У с. Євгенівка Миколаївської області правоохоронці виявили місця дислокації військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"У будівлі місцевої школи та у покинутих домоволодіннях окупанти лишили низку слідів перебування.

Знайдено боєприпаси, одяг, шеврони, жетони, документи, написи на стінах й інші відомості, які свідчать про вчинення військовими РФ воєнних злочинів і допоможуть їх встановити", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці допитали сімох місцевих мешканців стосовно злочинів, вчинених окупантами. Встановлюються всі обставини вчинення ними воєнних злочинів.

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