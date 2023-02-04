На деокупованих територіях Миколаївщини виявлені колишні місця дислокації російських окупантів. ФОТОрепортаж
У с. Євгенівка Миколаївської області правоохоронці виявили місця дислокації військовослужбовців РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
"У будівлі місцевої школи та у покинутих домоволодіннях окупанти лишили низку слідів перебування.
Знайдено боєприпаси, одяг, шеврони, жетони, документи, написи на стінах й інші відомості, які свідчать про вчинення військовими РФ воєнних злочинів і допоможуть їх встановити", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці допитали сімох місцевих мешканців стосовно злочинів, вчинених окупантами. Встановлюються всі обставини вчинення ними воєнних злочинів.
Топ коментарі
+6 YU ST
показати весь коментар04.02.2023 11:45
+5 Alex Dev #551606
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+2 Luk Viktor
показати весь коментар04.02.2023 11:31
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полиция впервые (наконец-то) после деоккупации приехала в с. Евгеньевка Николаевской области.
или
полиция впервые за два с половиной месяца деоккупации приехала в деоккупированное село Евгеньевка Николаевской области.