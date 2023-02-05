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Новости Фото Война
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Группа украинских спецназовцев действует на территории РФ, - The Guardian. ФОТО

Добровольческая группа украинских спецназовцев "Братство" ведет борьбу с режимом Путина в глубине России.

Об этом пишет издание The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Его журналисты утверждают, что пообщались с тремя украинскими спецназовцами – 23-летним Тарасом, 21-летним Владиславом и их командиром, 39-летним Алексеем.

Военные сообщают, что в случае худшего украинское правительство будет отрицать какую-либо информацию о них.

Читайте: Каждый четвертый российский оккупант воюет в составе ЧВК "Вагнер", - The Guardian

Группа украинских спецназовцев действует на территории РФ, - The Guardian 01

По данным The Guardian, их работа "варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевых объектов военной инфраструктуры и уничтожения вражеских самолетов на российской территории".

Один из бойцов, Владислав, сообщает, что публично об этом рассказывают, чтобы Путин и оккупанты знали, что украинским бойцам "очень легко пересечь российскую границу".

Также смотрите: Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian. ФОТО

"Братство" настаивает, что российскому высшему командованию жизненно важно ощутить жар боя на собственной территории.

СМИ пишет, что добровольцы "Братства" имеют особый статус, "технически независимы от украинской армии, но действуют бок о бок с официальными силами".

Журналисты встретились с бойцами за кофе в киевском парке имени Тараса Шевченко. Там они в джинсах и джемперах рассказывали о своих приключениях, отдыхая от тренировок, планировок и миссий.

Группа украинских спецназовцев действует на территории РФ, - The Guardian 02

The Guardian добавляет, что "из-за неофициального статуса их истории нельзя было проверить независимо, но они убедительны и заслуживают доверия, а также чрезвычайны своей смелостью".

Тарас говорит, что вернулся две недели назад после, по его словам, простой операции: "Нашей группе нужно было ввезти определенное количество взрывчатки на территорию России и оставить ее в определенном месте".

Но шесть недель назад, по его словам, он завершил самую успешную операцию: "У нас была задача уничтожить российский вертолет, который перевозил высокопоставленных должностных лиц российского МВД".

Операцию провели не с первого раза, но однажды сбили вертолет с переносного ЗРК на расстоянии 4 км. Бойцы убедились, что вертолет взорвался.

Смотрите: Спецназовцы Нацгвардии за одну минуту уничтожили танк и БМП оккупантов. ВИДЕО

Независимо от того, погибли ли кремлевские чиновники в вертолете, для Тараса это была успешная миссия, достигшая главной цели.

Последняя операция в России, в которой участвовал Владислав, была "месяц назад в районе города Белгорода, где за последние месяцы взорвались несколько складов боеприпасов".

Военные подчеркивают, что их работа чрезвычайно опасна, но они очень тщательно готовятся и осознают свою важность.

Бойцы рассказали журналистам и о своих погибших напарниках, отметился, что на таких задачах могут погибать и лучшие профессионалы.

спецназ (617) The Guardian (29)


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Топ комментарии
+48
а от накуа про це верещати ????
їхні "добрі справи" самі про це скажуть...
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05.02.2023 14:08
+25
Подобные сказки скармливал буданов со своим сожителем ! Да и разведчик абдристович нес такую же пургу!
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05.02.2023 14:10
+17
Так трохи дивно, може ще й після війни спливе що командир групи не Олексій а сам найвеличніший, що у час вільний від розчерчування з єлдаком доріжок особисто їздив до пі.дарососії вчиняти такі оце капості 😜
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05.02.2023 14:18
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Правила форума Совет форумчан
маячня. точніше іпсо
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05.02.2023 14:25 Ответить
Регистрация: 17.01.2023

Найс трай, Ваня =)
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05.02.2023 14:30 Ответить
Кацапський спам
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05.02.2023 14:17 Ответить
а от накуа про це верещати ????
їхні "добрі справи" самі про це скажуть...
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05.02.2023 14:08 Ответить
Бо це просто іпсо
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05.02.2023 14:24 Ответить
Не нужно считать противника идиотом. Если была "работа", то они об этом прекрасно осведомлены.
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05.02.2023 14:36 Ответить
Ну, поінформовані, і що?
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05.02.2023 14:48 Ответить
Це іпсо для українців. Переможні байки так би мовити.
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05.02.2023 15:19 Ответить
думаєш https://www.theguardian.com/world/2023/feb/04/ukraine-special-forces-russia-border?ref=upstract.com The Guardian хвилюють байки для нас ?
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05.02.2023 15:33 Ответить
За гроші напишуть все що хоч
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05.02.2023 18:30 Ответить
щоб у громадян кацапії дупло стиснулось, спецура кацапії, як щось таке є, знає раніш за журналістів
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05.02.2023 15:32 Ответить
Ти справді думаєш, що ти краще за тих, хто своїм життям ризикує, знаєш що, коли і з якою метою слід розповідати?
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05.02.2023 20:57 Ответить
ні.. я думаю що заради тих, хто ризикує своїм життям у тилу ворога всі повинно стулити пельки, щоби своїм необережним пацяканням не зашкодити тим, хто дійсно ризикує своїм життям...
а ти так не вважаеш ??? то ти маєш право на свою думку... як і я...
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05.02.2023 21:04 Ответить
То, можливо, ти не прочитав цю фразу с тексту: "Один з бійців, Владислав, повідомляє, що публічно про це розповідають, аби Путін та окупанти знали, що українським бійцям "дуже легко перетнути російський кордон".

Тобто, саме бійці, які працюють в тилу ворога про це розповідають, роблять це навмисно і навіть пояснюють для чого це роблять.
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05.02.2023 23:24 Ответить
можливо...
а можливо то...трошки хвалько?
я чогось таки впевен, що про такі операції можна розповідати тільки після війни...
та зараз такий час... шо все можливо...
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05.02.2023 23:30 Ответить
і ще... чи не зашкодить (і не ускладнить) його бажання нажахати *****... таємній і дуже необхідній справі...і його побратимам ??
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05.02.2023 23:33 Ответить
Думаю, що не зашкодить. Навпаки. Росіяни будуть нервувати на своїй території, шукати зрадників серед своїх, відтягнуть частину військ для захисту свого тилу (як, наприклад, розміщення ППО в центрі Москви зменшило присутність цього ППО в іншому місці).
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06.02.2023 00:08 Ответить
А щодо ризиків наших ССО-шників, то я не думаю, що до цього інтерв'ю вони були меншими. В
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06.02.2023 00:09 Ответить
Якого результату "нема"? Які "відосікі"? Дятєл!
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05.02.2023 14:25 Ответить
Зроби результат, або не *****
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05.02.2023 14:28 Ответить
Так трохи дивно, може ще й після війни спливе що командир групи не Олексій а сам найвеличніший, що у час вільний від розчерчування з єлдаком доріжок особисто їздив до пі.дарососії вчиняти такі оце капості 😜
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05.02.2023 14:18 Ответить
Маєте на увазі,що в рашці діє янукович,азаров та інші?)))
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05.02.2023 14:19 Ответить
🤣
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05.02.2023 14:29 Ответить
Як поясните знищення літаків під Євпаторією, а влучання у Самарі та Енгельсі допотопними тушками, а загибель кількох бійців у тилу, вибух на Керченському мосту, пожежу в інституті в Москві, що розробляє ракети для ЗРК?
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05.02.2023 14:56 Ответить
Дивно бо про таке розказують або після війни або після загибелі, ще й сфоткати це реально дія якась
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05.02.2023 15:03 Ответить
дивно звідки ви таке взяли, що про таке розказують після війни?
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05.02.2023 18:41 Ответить
Ну якщо в Ізраїлі вважають за нормальне розсекречувати діяльність своїх агентів в період здійснення ними бойових секреттних завдань, та ще й в період війни то ок! Але ж не у Нас!
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05.02.2023 18:57 Ответить
в ізраїлі вважають що інфо-діверсія часто набагато цінніша за діверсію в реалі
і ще там вважають, що не дилетанту-коментатору з тирнетів роздавати поради професійним розвідникам))
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05.02.2023 19:16 Ответить
То чому ж ви коментуєте, якщо у вас вважають що це не справа дилетантів, і ще раз повторю Україна не ізраїль, паралелі проводити не потрібно, оскільки існує велика різниця, де Україна - ⬆️, де Ізраїль - ⬇️.
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05.02.2023 19:20 Ответить
я коментую вас, а не розвідників зі статті
а от ви якраз їх засуджуєте
паралелі з ізраїлем почали проводити ви - я лише коментую вас
я лише показую що ви як коментатор - так собі і вартість ваших думки не дуже висока, бо ви навіть собі почали протиречити майже у у третьому дописі))
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05.02.2023 19:30 Ответить
мене думки юдеїв взагалі не цікавлять, я Українець і вище того всього! Навпаки якщо не порядочна людина не дуже гарної думки про мене, навіть мене не знаючи значить Я все роблю правильно і це як не крути добре!
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05.02.2023 19:35 Ответить
так-так - коли відповісти нема чого, починається згадування національної належності і безпідставна хвальба себе самого)) - хай щастить
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05.02.2023 19:42 Ответить
Навзаєм!
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05.02.2023 19:50 Ответить
Визнайте, що ви не можете знати про всі випадки: де і коли розказують/не розказують. Ситуації можуть бути різні. Що маємо тут? Мова про людей, які офіційно не інтегровані в державі установи, майже ніякої конкретики по операціям. По великому рахунку, озвучили те, що багато хто знає або підозрює, в т.ч. і за поребріком. Є великий запит суспільства на такі акції. В них є не тільки військова, але і політична складова. То чому дивуватися, якщо така інформація з'являється в публічному просторі? Не виключати, що такий "витік" був з санкції самої ГУР. Мотиви можуть бути які завгодно.
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05.02.2023 19:07 Ответить
Враховуючи хто зараз керівник гур - беззаперечно витоки мають місце, і не тільки до Українських ЗМІ
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05.02.2023 19:16 Ответить
У криворуких цапів постійно щось вибухає, падає, тоне..
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05.02.2023 15:23 Ответить
Подобные сказки скармливал буданов со своим сожителем ! Да и разведчик абдристович нес такую же пургу!
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05.02.2023 14:10 Ответить
цікаво якими казками годуєте ви свого сожителя абдристовича і чого у вас такий чорний рот?
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05.02.2023 19:39 Ответить
Х**лу 3.14**а ?
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05.02.2023 14:12 Ответить
14 та 88 леопардів. Це знакова цифра для кацапів. 14/88 їм має сподобатись
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05.02.2023 14:34 Ответить
"НЕ верю!..."(С)
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05.02.2023 14:13 Ответить
Буданов за дармові каву з круасаном ще і не таких казок понарозказує ))
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05.02.2023 14:18 Ответить
А разве надя савченко со своей сестрой и генерал- фельдмаршалом рубаном совершили меньшие подвиги ? Они и сейчас в тылу врага !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.02.2023 14:19 Ответить
ви ще ківу забули
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05.02.2023 14:23 Ответить
Кива уже больше года выполняет личное задание авакова в логове кацапов! Кива- наш Штирлиц !!! А есть и еще один херой - антонина геращенко, шакал- лизоблюд!!!
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05.02.2023 14:28 Ответить
а ще медведчук
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05.02.2023 14:33 Ответить
Аваков: Кива - человек-воин, идеальный на войне.
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05.02.2023 14:53 Ответить
Смірнов, ти табло своє сцикливе завали, бо жодного дня не воював. І дивись за собою, щоб не настав час перекувати тебе на інше прізвище, москалику!
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05.02.2023 15:49 Ответить
"Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС".

А загинули чомусь не кацапські, а наші високопосадовці МВС...
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05.02.2023 14:20 Ответить
А чого *уйла не викрали, або хоча б його двійника-трійника?
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05.02.2023 14:22 Ответить
квантовая запутанность. дерьмак со своей "группой" делает то же самое в сердце киева. только у него спин противоположный ))
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05.02.2023 14:27 Ответить
Так, все настільки таємно, що загалу вже відома назва організаціїї, імена її членів та їхній вік. Наступного разу не забудьте вказати їхні паспортні дані.
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05.02.2023 14:27 Ответить
Як, як така інформація може витікати під час війни? Як цим людям працювати якщо наші кабінетні виб**дки можуть в будь-який момент зробити витік й засвітити наших агентів?
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05.02.2023 14:28 Ответить
то його кацапи грохнули пищуть ,почав показувати ,що він незамінний
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05.02.2023 14:35 Ответить
Единственная солидная операция - подрыв крымского моста. Но тоже не на 100% успешная
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05.02.2023 14:29 Ответить
Якась маячня...Їй богу.)))
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05.02.2023 14:34 Ответить
Скільки би тут в комментах не верещали про "вірю" чи "не вірю" суті справи це не змінить. Ми ні хрена про це не знаємо.🤷
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05.02.2023 14:35 Ответить
Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС". Джерело: так наш гелікоптер з керівництвом мвс- помста?
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05.02.2023 14:36 Ответить
ви ******, не знаю ким шановні
назвали вік та імена
показали парк та місце
тепер агентам рф які є в силових структурах, під якимось приводом достатньо перевірити камери спостереження на площі і все!!!!!!!
це якийсь пізззздець
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05.02.2023 14:39 Ответить
Мабуть, усі чули про одкровення начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова про банкіра Дениса Кірєєва , який загинув від рук оперативників СБУ. Зокрема керівник ГУР заявив, що саме Кірєєв 23 лютого попередив розвідку про напад країни-агресора. Ніби він передав дані від російських джерел, які допомогли підготуватися до оборони столиці. За словами Буданова, Кірєєв зазначив, що росіян висадяться в аеропорту "Антонов" у Гостомелі. Підказка Кірєєва «дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському наступу».

"Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий , я та Гогілашвілі вбиті, а війна програна ", - сказав Буданов.
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05.02.2023 14:40 Ответить
Слава Богу никто не сморозил, что они сидели со Стингерами в засаде возле аэропорта Внуково-2.
От же ж блин дебилы! Скорее всего дружки Абристовича на похмелье пивасика с журналистами попили...
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05.02.2023 14:44 Ответить
«Уламки розкидало на 200 метрів»: у Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52 (оновлено)«Бавовна» завітала на військовий аеродром Веретьє

https://chas.news/author/burda Владислав Бурда 13:44 31 жовтня 2022

У Псковіській області рф внаслідок вибухів сильно пошкоджені два ударні гелікоптери Ка-52.

Про це пише https://t.me/bazabazon/14201 Baza .

Інцидент стався близько 22:00 30 жовтня на військовому аеродромі Веретьє, який розташований неподалік від кордону з Латвією.

Внаслідок серії вибухів пошкодження отримали два гелікоптери, які знаходилися там на ремонті.

«Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів довкола», - пише видання.

Причину вибухів наразі з'ясовують.

Оновлено

Головне управління розвідки Міноборони https://t.me/DIUkraine/1584 уточнило , що внаслідок вибухів два гелікоптери Ка-52 було знищено і ще два суттєво пошкоджено. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.

Після вибухів особовий склад війкової частини відправили на «пошук диверсійних груп». На аеродромі зараз проходять слідчі дії.

В ГУР також нагадали, що один Ка-52 «Алігатор» коштує близько $16 млн.
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05.02.2023 19:25 Ответить
Якби лінії ЛЕП в районі Уралу. Місця перетину трубопровідного транспорту( кілька разів по довжині трубопроводів)... Дороги з Криму та мости на Волзі... І жодного слова про те що наші хлопці те вчинили то я б повірив
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05.02.2023 14:57 Ответить
Kak PSYOPS idjot eto novost. Tak ili inatshe u vraga nervy zakrutit. A eto i jest tsel.
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05.02.2023 15:03 Ответить
Вроде не слышал, чтобы в середине декабря были какие-то новости про "российский вертолет, который перевозил высокопоставленных должностных лиц российского МВД"...
Или русня засекретила?
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05.02.2023 15:06 Ответить
Перестаньте ПУБЛІКУВАТИ УСЯКІ БЗДУРИ-ДОГАДОК обкурених і пяних до півсвідомості лайнометних жовторотих пупер-журналюг з квазіфантастичними уявами, котрі не мають жодної уяви про антитерорестичну діяльність та виявлення диверсантів під час проведення військових дій...!!!

Якщоб в УКРАЇНІ державні спецслужби діяли хочаб на 50%, з повним застосуванням усіх методів збору інформації, виявлення, знешкодження, отримання інформації та ліквідації деверсантів, колаборантів, сепаратистіва та зрадників УКРАЇНИ, як діють відповідні служби підоросії, тодіб в УКРАЇНІ не булоб жодного колаборанта, зрадника, та корегувальника вогню бо усіб знали, яке покарання їх чекає...!!! СМЕРТЬ...!!!

Згадайте того кацапомордого підоруzzького недоноска колаборанта мусора у відставці Кірсанова, котрий у 2015 році корегував артобстріл ГРАДІВ по МАРІУПОЛю де загинуло 30 чоловік, а поранено було 128 серед них і діти...!!!

У червні 2019 року суд визнав Кірсанова винним у коригуванні обстрілу та засудив його до 9 років позбавлення волі. 15 серпня 2019 року Кірсанов вийшов на свободу за "законом Савченко", оце "ГУМАННІСТЬ" за допомогу у масовому вбивстві і каліцтві 30 та 128 чоловік.
Ця кацапоморда підороська мінтовська мерзота ЗА ЦЕ МАВ БУТИ ПОВІШАНИМ ЗА ЯЙЦЯ НА НАЙВИЩОМУ ФЛАГШТОЦІ В МАРІУПОЛІ на цілий місяць...!!!

А що в УКРАЇНІ роблять з коригувальниками підоруzzкої артилерії, кацапомордими підоруzкими колаборантами, зрадниками та посіпаками підоросії від дій котрих гинуть сотні нівчому не повинних цивільних громадян УКРАЇНИ та знищується уся критична інфоструктура для забезпречення життєдіяльності...???!!!
Віддають під "ГУМАННИЙ" суд, а потім ГРОМАДА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ їх ще буде і у вязниці утримувати та зебезпечувати ХАРЧАМИ...???!!!

Є така НАРОДНА пословиця, ЩО КЛИН, КЛИНОМ ТРЕБА ВИБИВАТИ...!!!

Ще трьох кацапомордих-чухраінських підоросів колаборантів, корегувальників ракет затримано СБУ у ДНІПРІ і ці теж мусорська недострілена мерзота...!!!
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05.02.2023 15:07 Ответить
схоже на чергову дезу-казочку від казкаря-блогера Кірюши ... реаліті шоу триває, піпл хаває та просить "дабавкі"... країна остаточно перетворюється на шапіто.
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05.02.2023 15:10 Ответить
Группа действует крайне успешно. Скоро услышим, что МО московии закупает яйца по 34 гривны, а Кабаева родила очередного байстрюка.
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05.02.2023 15:14 Ответить
по моему это кацапский рофл во французских епенях.
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05.02.2023 15:14 Ответить
Кива навіть втерся в довіру і з каналів не вилазить російських. Скоро до кабаєва добереться.
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05.02.2023 15:17 Ответить
Якщо все це правда, то навіщо про це розповідати? Хлопцям слави захотілось яка може коштувати ним життя?
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05.02.2023 15:26 Ответить
Узнаю стиль Буданова - расправлять оперение и кричать, чтоб казаться больше и страшнее
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05.02.2023 15:45 Ответить
Кино и немцы.
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05.02.2023 15:47 Ответить
Если это правда то кацапы знают об этом они далеко не идиоты.
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05.02.2023 15:52 Ответить
Це правда. A це загиблі Герої про знищення яких розповідали кацапи.

"Це наше останнє відео" Пам'яті Святоши, Непийпива, Тарасія, Аполлона. Братство Корчинського
https://youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700&t
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06.02.2023 06:50 Ответить
К Люсе лучше бы пошли интервью брать, уж рн бы им рассказал сказок венского леса!
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05.02.2023 15:55 Ответить
Та да, Люся Дугіна пророчиця ще та
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05.02.2023 16:01 Ответить
Один дзвінок з ОП своїм кремлівським колєгам і немає групи ....
Таке вже було під Брянськом.
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05.02.2023 16:00 Ответить
как раз при Порошенко были ликвидированы Моторола, Захарченко и проведено ряд других "громких" спецопераций, например похищение Цемаха. А готовившаяся операция с похищением 30 "вагнеровцев" обещала стать просто выдающейся по своей дерзости....
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05.02.2023 18:17 Ответить
Было ряд пророссийских материалов в The Guardian. Что может означать влияние кремля на это издание (например сотрудничество с москвой какогото "независимого журналиста") Помоему, если такая "группа спецназовцев" существует , то The Guardian, не лучшее издание что бы светится в нем.... Слишком большой риск утечки контактов прямо в рф...

( может "группа спецназовцев" просто не знает , что в ряде западных сми работают "агенты влияния" кремля, некоторые сми просто выкуплены кремлем с потрохами (как например тв канал "евроньюс", британская The Independent, и т.д)
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05.02.2023 17:49 Ответить
В своё время на Радио Свобода главным редактором русской службы работал кгбшник Туманов. Вполне возможно, что такое же происходит и сейчас.
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05.02.2023 19:47 Ответить
так это была целенаправленная политика кремля, вербовать журналистов , редакторов влиятельных западных изданий, направлять в западные сми молодых российских корреспондентов и т.д.
Не раз замечал с 2014 г, когда на BBC или Bloomberg появляются антиукраинские материалы,, их автора почему то часто с русскими фамилиями ...
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05.02.2023 20:44 Ответить
Посмотрите на эту статью с другой стороны.
В статье есть упоминание о том, что было успешно выполнено задание по уничтожению вертолета МВД рашки. У нас упал в Броварах вертолет с руководством МВС. Через некоторое время будет результат расследования и, ВОЗМОЖНО, вывод по катастрофе МОЖЕТ БЫТЬ таким - вертолет поврежден ракетой, что привело к катастрофе. Значит была ДРГ рашки, что не совсем фантастично - ведь заявляется о десятках покушений на Зеленского и Буданова. Статья может быть как элемент подготовки общественного мнения - наши ДРГ свободно работают в рашке, ну и наоборот.
Если же предположить, что статьи этой нет, а вертолет в Броварах поврежден ракетой - то тут явная недоработка наших спецслужб. Также если предположить, что статья в "Гардиан" есть и комиссия по катастрофе в Броварах назовет основой причиной падения вертолета техническую неисправность, и уничтожение вертолета МВД рашки и катастрофа вертолета в Броварах - несвязанные события, то можно однозначно сказать, в любом случае можно сказать - люди, которые принимают участие в подобных операциях - герои. И эту деятельность надо только расширять сейчас и не останавливать после войны, что бы русня еще долго отхаркивала эту войну кровью.
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05.02.2023 18:32 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52 2 шт. Ка-52 -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Псковська область ---Знищені в результаті вибухуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-:137-428 [428] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-:139-429 [429]???????????

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97

«Уламки розкидало на 200 метрів»: у Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52 (оновлено)«Бавовна» завітала на військовий аеродром Веретьє

https://chas.news/author/burda Владислав Бурда 13:44 31 жовтня 2022
https://chas.news/news/ulamki-rozkidalo-na-200-metriv-u-pskovskii-oblasti-vibuhnuli-dva-gelikopteri-ka-52
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05.02.2023 19:24 Ответить
Удачи Вам, Ребята!!!!
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05.02.2023 19:30 Ответить
ФОТКАТЬ И РАССКАЗЫВАТЬ ГДЕ С НИМИ ВСТРЕТИЛИСЬ НАХЯ !?
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05.02.2023 19:36 Ответить
ЧТО УЖЕ ВСЕХ ПРОПУТАН ИСТРЕБИЛИ В КИЕВЕ !?
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05.02.2023 19:38 Ответить
Дяка Дмитру Корчинському за підбір і виховання. Це його бійці.

Вічна слава тим, хто вже загинув з "Братства".
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06.02.2023 00:54 Ответить
"Це наше останнє відео" Пам'яті Святоши, Непийпива, Тарасія, Аполлона. Братство Корчинського
https://youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700&t
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06.02.2023 06:43 Ответить
 
 