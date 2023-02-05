Группа украинских спецназовцев действует на территории РФ, - The Guardian. ФОТО
Добровольческая группа украинских спецназовцев "Братство" ведет борьбу с режимом Путина в глубине России.
Об этом пишет издание The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Его журналисты утверждают, что пообщались с тремя украинскими спецназовцами – 23-летним Тарасом, 21-летним Владиславом и их командиром, 39-летним Алексеем.
Военные сообщают, что в случае худшего украинское правительство будет отрицать какую-либо информацию о них.
По данным The Guardian, их работа "варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевых объектов военной инфраструктуры и уничтожения вражеских самолетов на российской территории".
Один из бойцов, Владислав, сообщает, что публично об этом рассказывают, чтобы Путин и оккупанты знали, что украинским бойцам "очень легко пересечь российскую границу".
"Братство" настаивает, что российскому высшему командованию жизненно важно ощутить жар боя на собственной территории.
СМИ пишет, что добровольцы "Братства" имеют особый статус, "технически независимы от украинской армии, но действуют бок о бок с официальными силами".
Журналисты встретились с бойцами за кофе в киевском парке имени Тараса Шевченко. Там они в джинсах и джемперах рассказывали о своих приключениях, отдыхая от тренировок, планировок и миссий.
The Guardian добавляет, что "из-за неофициального статуса их истории нельзя было проверить независимо, но они убедительны и заслуживают доверия, а также чрезвычайны своей смелостью".
Тарас говорит, что вернулся две недели назад после, по его словам, простой операции: "Нашей группе нужно было ввезти определенное количество взрывчатки на территорию России и оставить ее в определенном месте".
Но шесть недель назад, по его словам, он завершил самую успешную операцию: "У нас была задача уничтожить российский вертолет, который перевозил высокопоставленных должностных лиц российского МВД".
Операцию провели не с первого раза, но однажды сбили вертолет с переносного ЗРК на расстоянии 4 км. Бойцы убедились, что вертолет взорвался.
Независимо от того, погибли ли кремлевские чиновники в вертолете, для Тараса это была успешная миссия, достигшая главной цели.
Последняя операция в России, в которой участвовал Владислав, была "месяц назад в районе города Белгорода, где за последние месяцы взорвались несколько складов боеприпасов".
Военные подчеркивают, что их работа чрезвычайно опасна, но они очень тщательно готовятся и осознают свою важность.
Бойцы рассказали журналистам и о своих погибших напарниках, отметился, что на таких задачах могут погибать и лучшие профессионалы.
Пожалуйста, подождите...
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Найс трай, Ваня =)
їхні "добрі справи" самі про це скажуть...
а ти так не вважаеш ??? то ти маєш право на свою думку... як і я...
Тобто, саме бійці, які працюють в тилу ворога про це розповідають, роблять це навмисно і навіть пояснюють для чого це роблять.
а можливо то...трошки хвалько?
я чогось таки впевен, що про такі операції можна розповідати тільки після війни...
та зараз такий час... шо все можливо...
і ще там вважають, що не дилетанту-коментатору з тирнетів роздавати поради професійним розвідникам))
а от ви якраз їх засуджуєте
паралелі з ізраїлем почали проводити ви - я лише коментую вас
я лише показую що ви як коментатор - так собі і вартість ваших думки не дуже висока, бо ви навіть собі почали протиречити майже у у третьому дописі))
А загинули чомусь не кацапські, а наші високопосадовці МВС...
назвали вік та імена
показали парк та місце
тепер агентам рф які є в силових структурах, під якимось приводом достатньо перевірити камери спостереження на площі і все!!!!!!!
це якийсь пізззздець
"Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий , я та Гогілашвілі вбиті, а війна програна ", - сказав Буданов.
От же ж блин дебилы! Скорее всего дружки Абристовича на похмелье пивасика с журналистами попили...
https://chas.news/author/burda Владислав Бурда 13:44 31 жовтня 2022
У Псковіській області рф внаслідок вибухів сильно пошкоджені два ударні гелікоптери Ка-52.
Про це пише https://t.me/bazabazon/14201 Baza .
Інцидент стався близько 22:00 30 жовтня на військовому аеродромі Веретьє, який розташований неподалік від кордону з Латвією.
Внаслідок серії вибухів пошкодження отримали два гелікоптери, які знаходилися там на ремонті.
«Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів довкола», - пише видання.
Причину вибухів наразі з'ясовують.
Оновлено
Головне управління розвідки Міноборони https://t.me/DIUkraine/1584 уточнило , що внаслідок вибухів два гелікоптери Ка-52 було знищено і ще два суттєво пошкоджено. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.
Після вибухів особовий склад війкової частини відправили на «пошук диверсійних груп». На аеродромі зараз проходять слідчі дії.
В ГУР також нагадали, що один Ка-52 «Алігатор» коштує близько $16 млн.
Или русня засекретила?
Якщоб в УКРАЇНІ державні спецслужби діяли хочаб на 50%, з повним застосуванням усіх методів збору інформації, виявлення, знешкодження, отримання інформації та ліквідації деверсантів, колаборантів, сепаратистіва та зрадників УКРАЇНИ, як діють відповідні служби підоросії, тодіб в УКРАЇНІ не булоб жодного колаборанта, зрадника, та корегувальника вогню бо усіб знали, яке покарання їх чекає...!!! СМЕРТЬ...!!!
Згадайте того кацапомордого підоруzzького недоноска колаборанта мусора у відставці Кірсанова, котрий у 2015 році корегував артобстріл ГРАДІВ по МАРІУПОЛю де загинуло 30 чоловік, а поранено було 128 серед них і діти...!!!
У червні 2019 року суд визнав Кірсанова винним у коригуванні обстрілу та засудив його до 9 років позбавлення волі. 15 серпня 2019 року Кірсанов вийшов на свободу за "законом Савченко", оце "ГУМАННІСТЬ" за допомогу у масовому вбивстві і каліцтві 30 та 128 чоловік.
Ця кацапоморда підороська мінтовська мерзота ЗА ЦЕ МАВ БУТИ ПОВІШАНИМ ЗА ЯЙЦЯ НА НАЙВИЩОМУ ФЛАГШТОЦІ В МАРІУПОЛІ на цілий місяць...!!!
А що в УКРАЇНІ роблять з коригувальниками підоруzzкої артилерії, кацапомордими підоруzкими колаборантами, зрадниками та посіпаками підоросії від дій котрих гинуть сотні нівчому не повинних цивільних громадян УКРАЇНИ та знищується уся критична інфоструктура для забезпречення життєдіяльності...???!!!
Віддають під "ГУМАННИЙ" суд, а потім ГРОМАДА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ їх ще буде і у вязниці утримувати та зебезпечувати ХАРЧАМИ...???!!!
Є така НАРОДНА пословиця, ЩО КЛИН, КЛИНОМ ТРЕБА ВИБИВАТИ...!!!
Ще трьох кацапомордих-чухраінських підоросів колаборантів, корегувальників ракет затримано СБУ у ДНІПРІ і ці теж мусорська недострілена мерзота...!!!
"Це наше останнє відео" Пам'яті Святоши, Непийпива, Тарасія, Аполлона. Братство Корчинського
https://youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700&t
Таке вже було під Брянськом.
( может "группа спецназовцев" просто не знает , что в ряде западных сми работают "агенты влияния" кремля, некоторые сми просто выкуплены кремлем с потрохами (как например тв канал "евроньюс", британская The Independent, и т.д)
Не раз замечал с 2014 г, когда на BBC или Bloomberg появляются антиукраинские материалы,, их автора почему то часто с русскими фамилиями ...
В статье есть упоминание о том, что было успешно выполнено задание по уничтожению вертолета МВД рашки. У нас упал в Броварах вертолет с руководством МВС. Через некоторое время будет результат расследования и, ВОЗМОЖНО, вывод по катастрофе МОЖЕТ БЫТЬ таким - вертолет поврежден ракетой, что привело к катастрофе. Значит была ДРГ рашки, что не совсем фантастично - ведь заявляется о десятках покушений на Зеленского и Буданова. Статья может быть как элемент подготовки общественного мнения - наши ДРГ свободно работают в рашке, ну и наоборот.
Если же предположить, что статьи этой нет, а вертолет в Броварах поврежден ракетой - то тут явная недоработка наших спецслужб. Также если предположить, что статья в "Гардиан" есть и комиссия по катастрофе в Броварах назовет основой причиной падения вертолета техническую неисправность, и уничтожение вертолета МВД рашки и катастрофа вертолета в Броварах - несвязанные события, то можно однозначно сказать, в любом случае можно сказать - люди, которые принимают участие в подобных операциях - герои. И эту деятельность надо только расширять сейчас и не останавливать после войны, что бы русня еще долго отхаркивала эту войну кровью.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
«Уламки розкидало на 200 метрів»: у Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52 (оновлено)«Бавовна» завітала на військовий аеродром Веретьє
https://chas.news/author/burda Владислав Бурда 13:44 31 жовтня 2022
https://chas.news/news/ulamki-rozkidalo-na-200-metriv-u-pskovskii-oblasti-vibuhnuli-dva-gelikopteri-ka-52
Вічна слава тим, хто вже загинув з "Братства".
https://youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700&t