Группа украинских спецназовцев действует на территории РФ, - The Guardian. ФОТО

Добровольческая группа украинских спецназовцев "Братство" ведет борьбу с режимом Путина в глубине России.

Об этом пишет издание The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Его журналисты утверждают, что пообщались с тремя украинскими спецназовцами – 23-летним Тарасом, 21-летним Владиславом и их командиром, 39-летним Алексеем.

Военные сообщают, что в случае худшего украинское правительство будет отрицать какую-либо информацию о них.

Читайте: Каждый четвертый российский оккупант воюет в составе ЧВК "Вагнер", - The Guardian

По данным The Guardian, их работа "варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевых объектов военной инфраструктуры и уничтожения вражеских самолетов на российской территории".

Один из бойцов, Владислав, сообщает, что публично об этом рассказывают, чтобы Путин и оккупанты знали, что украинским бойцам "очень легко пересечь российскую границу".

Также смотрите: Украинец Малолетка стал лучшим фотографом года по версии The Guardian. ФОТО

"Братство" настаивает, что российскому высшему командованию жизненно важно ощутить жар боя на собственной территории.

СМИ пишет, что добровольцы "Братства" имеют особый статус, "технически независимы от украинской армии, но действуют бок о бок с официальными силами".

Журналисты встретились с бойцами за кофе в киевском парке имени Тараса Шевченко. Там они в джинсах и джемперах рассказывали о своих приключениях, отдыхая от тренировок, планировок и миссий.

The Guardian добавляет, что "из-за неофициального статуса их истории нельзя было проверить независимо, но они убедительны и заслуживают доверия, а также чрезвычайны своей смелостью".

Тарас говорит, что вернулся две недели назад после, по его словам, простой операции: "Нашей группе нужно было ввезти определенное количество взрывчатки на территорию России и оставить ее в определенном месте".

Но шесть недель назад, по его словам, он завершил самую успешную операцию: "У нас была задача уничтожить российский вертолет, который перевозил высокопоставленных должностных лиц российского МВД".

Операцию провели не с первого раза, но однажды сбили вертолет с переносного ЗРК на расстоянии 4 км. Бойцы убедились, что вертолет взорвался.

Смотрите: Спецназовцы Нацгвардии за одну минуту уничтожили танк и БМП оккупантов. ВИДЕО

Независимо от того, погибли ли кремлевские чиновники в вертолете, для Тараса это была успешная миссия, достигшая главной цели.

Последняя операция в России, в которой участвовал Владислав, была "месяц назад в районе города Белгорода, где за последние месяцы взорвались несколько складов боеприпасов".

Военные подчеркивают, что их работа чрезвычайно опасна, но они очень тщательно готовятся и осознают свою важность.

Бойцы рассказали журналистам и о своих погибших напарниках, отметился, что на таких задачах могут погибать и лучшие профессионалы.