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армия РФ (15366) война (46763) ЧВК Вагнера (1281) The Guardian (20)

Каждый четвертый российский оккупант воюет в составе ЧВК "Вагнер", - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,вагнер,пвк,найманці

Боевики ЧВК "Вагнер" составляют четверть или больше всех воюющих в Украине россиян.

Об этом со ссылкой на анонимного чиновника западной разведки сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

ЧВК "Вагнер" играет все более значительную роль в российском вторжении в Украину, считает собеседник издания.

В то же время, по мнению западной разведки, военную эффективность вагнеровцев на Бахмутском направлении, где сосредоточены их силы, по-прежнему считают ограниченной.

Тот же чиновник описывает темпы продвижения как настолько медленные, что "иногда нужно две недели, чтобы взять один дом".

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Топ комментарии
+8
Еволюція мрій на росії. Роки 30-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати льотчиками, дівчата - вчительками. Роки 60-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати космонавтами, дівчата - артистками. Роки 90-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати рекетирами, дівчата - валютними повіями. Роки 20-ті (21 сторіччя): хлопці мріють стати вагнерівцями, дівчата - вдовами вагнерівців.
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11.01.2023 15:35
+2
Для реалізації мрій, тікають за кордон, де ті та інші стають таки повіями
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11.01.2023 15:40
+2
Скоріше прагнуть не вдовами, а результатом вдовинства - володарками бєлих жігулей.
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11.01.2023 15:56
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Если Пригожин вместе со своей бандой ( которую кстати почему-то не спешат признавать террористической) продавит наш Бахмут, то тогда можно будет показать бункерному фюреру этот результат и потребовать полномочия, финансы и чмобиков ( теперь уже вместо зэков) для дальнейшего зиг-раша и это является для нас проблемой, учитывая неспешные поставки нам оружия и боеприпасов, а также хронический монакско-куршевельский загул и фестиваль нашей недовласти. Поэтому проблемы серьёзные и надо их решать, а не с каждого угля кукарекать какие-то не совсем адекватные призывы к скорому нашему наступлению и освобождению всего подряд вплоть до Краснодара. Дел ещё предстоит очень много, к сожалению и потерь тоже
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11.01.2023 15:28 Ответить
Головне- пам'ятайте за кого Ви голосували.
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11.01.2023 20:23 Ответить
СМЕРТЬ
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11.01.2023 15:30 Ответить
Яка дивна аріфметика:
на бамбасі більше 200 тис. армійців рф і 40-50 тис. з інших відомств плюс сепари (~50 тис.).
Вагнер/Ліга за відкритими данними ~40 тис.
Як воно лічило?
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11.01.2023 15:30 Ответить
Вагнер/Ліга - там тільки зеків під 40 тисяч було.
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11.01.2023 15:41 Ответить
Еволюція мрій на росії. Роки 30-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати льотчиками, дівчата - вчительками. Роки 60-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати космонавтами, дівчата - артистками. Роки 90-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати рекетирами, дівчата - валютними повіями. Роки 20-ті (21 сторіччя): хлопці мріють стати вагнерівцями, дівчата - вдовами вагнерівців.
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11.01.2023 15:35 Ответить
Для реалізації мрій, тікають за кордон, де ті та інші стають таки повіями
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11.01.2023 15:40 Ответить
Скоріше прагнуть не вдовами, а результатом вдовинства - володарками бєлих жігулей.
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11.01.2023 15:56 Ответить
ШтафБат на ******** лад. Лишилося озброїти це м'ясо камінням та дрючками (як те жуков робив) і під прицілом НКВД кадирівців кидати на наші позиції.
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11.01.2023 16:09 Ответить
Вагнеровцев и прочих там максимум до 50 тыщ, а против Украины 300 тыщ с учётом сепаров днр+лнр
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11.01.2023 17:09 Ответить
Деньги руские любят, поэтому и вагнер.
Доведеные до нищеты и озлобленые, готовы дьяволу душу продать, не то что за оружие взяться.
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11.01.2023 19:36 Ответить
 
 