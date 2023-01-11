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Каждый четвертый российский оккупант воюет в составе ЧВК "Вагнер", - The Guardian
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Боевики ЧВК "Вагнер" составляют четверть или больше всех воюющих в Украине россиян.
Об этом со ссылкой на анонимного чиновника западной разведки сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
ЧВК "Вагнер" играет все более значительную роль в российском вторжении в Украину, считает собеседник издания.
В то же время, по мнению западной разведки, военную эффективность вагнеровцев на Бахмутском направлении, где сосредоточены их силы, по-прежнему считают ограниченной.
Тот же чиновник описывает темпы продвижения как настолько медленные, что "иногда нужно две недели, чтобы взять один дом".
Топ комментарии
+8 Pan Kotskyi
показать весь комментарий11.01.2023 15:35
+2 Serhiy Tokolov
показать весь комментарий11.01.2023 15:40
+2 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий11.01.2023 15:56
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на бамбасі більше 200 тис. армійців рф і 40-50 тис. з інших відомств плюс сепари (~50 тис.).
Вагнер/Ліга за відкритими данними ~40 тис.
Як воно лічило?
НКВДкадирівців кидати на наші позиції.
Доведеные до нищеты и озлобленые, готовы дьяволу душу продать, не то что за оружие взяться.