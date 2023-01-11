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Кожен четвертий російський окупант воює в складі ПВК "Вагнер", - The Guardian
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бойовики ПВК "Вагнер" становлять чверть чи більше всіх росіян, які воюють в Україні.
Про це з посиланням на анонімного посадовця західної розвідки повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
ПВК "Вагнер" відіграє дедалі значнішу роль у російському вторгненні в Україну, вважає співрозмовник видання.
Водночас, на думку західної розвідки, військову ефективність вагнерівців на бахмутському напрямку, де зосереджено їхні сили, як і раніше, вважають обмеженою.
Той самий посадовець описує темпи просування як настільки повільні, що "іноді потрібно два тижні, щоб узяти один будинок".
Топ коментарі
+8 Pan Kotskyi
показати весь коментар11.01.2023 15:35
+2 Serhiy Tokolov
показати весь коментар11.01.2023 15:40
+2 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар11.01.2023 15:56
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Будь ласка, зачекайте...
на бамбасі більше 200 тис. армійців рф і 40-50 тис. з інших відомств плюс сепари (~50 тис.).
Вагнер/Ліга за відкритими данними ~40 тис.
Як воно лічило?
НКВДкадирівців кидати на наші позиції.
Доведеные до нищеты и озлобленые, готовы дьяволу душу продать, не то что за оружие взяться.