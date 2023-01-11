Кожен четвертий російський окупант воює в складі ПВК "Вагнер", - The Guardian

Бойовики ПВК "Вагнер" становлять чверть чи більше всіх росіян, які воюють в Україні.

Про це з посиланням на анонімного посадовця західної розвідки повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

ПВК "Вагнер" відіграє дедалі значнішу роль у російському вторгненні в Україну, вважає співрозмовник видання.

Водночас, на думку західної розвідки, військову ефективність вагнерівців на бахмутському напрямку, де зосереджено їхні сили, як і раніше, вважають обмеженою.

Той самий посадовець описує темпи просування як настільки повільні, що "іноді потрібно два тижні, щоб узяти один будинок".

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