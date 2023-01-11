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Кожен четвертий російський окупант воює в складі ПВК "Вагнер", - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,вагнер,пвк,найманці

Бойовики ПВК "Вагнер" становлять чверть чи більше всіх росіян, які воюють в Україні.

Про це з посиланням на анонімного посадовця західної розвідки повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

ПВК "Вагнер" відіграє дедалі значнішу роль у російському вторгненні в Україну, вважає співрозмовник видання.

Водночас, на думку західної розвідки, військову ефективність вагнерівців на бахмутському напрямку, де зосереджено їхні сили, як і раніше, вважають обмеженою.

Той самий посадовець описує темпи просування як настільки повільні, що "іноді потрібно два тижні, щоб узяти один будинок".

Дивіться: Пригожин опублікував знімки нібито з шахт Соледара. В ЗСУ спростували. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Еволюція мрій на росії. Роки 30-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати льотчиками, дівчата - вчительками. Роки 60-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати космонавтами, дівчата - артистками. Роки 90-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати рекетирами, дівчата - валютними повіями. Роки 20-ті (21 сторіччя): хлопці мріють стати вагнерівцями, дівчата - вдовами вагнерівців.
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11.01.2023 15:35
+2
Для реалізації мрій, тікають за кордон, де ті та інші стають таки повіями
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11.01.2023 15:40
+2
Скоріше прагнуть не вдовами, а результатом вдовинства - володарками бєлих жігулей.
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11.01.2023 15:56
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Если Пригожин вместе со своей бандой ( которую кстати почему-то не спешат признавать террористической) продавит наш Бахмут, то тогда можно будет показать бункерному фюреру этот результат и потребовать полномочия, финансы и чмобиков ( теперь уже вместо зэков) для дальнейшего зиг-раша и это является для нас проблемой, учитывая неспешные поставки нам оружия и боеприпасов, а также хронический монакско-куршевельский загул и фестиваль нашей недовласти. Поэтому проблемы серьёзные и надо их решать, а не с каждого угля кукарекать какие-то не совсем адекватные призывы к скорому нашему наступлению и освобождению всего подряд вплоть до Краснодара. Дел ещё предстоит очень много, к сожалению и потерь тоже
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11.01.2023 15:28 Відповісти
Головне- пам'ятайте за кого Ви голосували.
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11.01.2023 20:23 Відповісти
СМЕРТЬ
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11.01.2023 15:30 Відповісти
Яка дивна аріфметика:
на бамбасі більше 200 тис. армійців рф і 40-50 тис. з інших відомств плюс сепари (~50 тис.).
Вагнер/Ліга за відкритими данними ~40 тис.
Як воно лічило?
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11.01.2023 15:30 Відповісти
Вагнер/Ліга - там тільки зеків під 40 тисяч було.
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11.01.2023 15:41 Відповісти
Еволюція мрій на росії. Роки 30-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати льотчиками, дівчата - вчительками. Роки 60-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати космонавтами, дівчата - артистками. Роки 90-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати рекетирами, дівчата - валютними повіями. Роки 20-ті (21 сторіччя): хлопці мріють стати вагнерівцями, дівчата - вдовами вагнерівців.
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11.01.2023 15:35 Відповісти
Для реалізації мрій, тікають за кордон, де ті та інші стають таки повіями
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11.01.2023 15:40 Відповісти
Скоріше прагнуть не вдовами, а результатом вдовинства - володарками бєлих жігулей.
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11.01.2023 15:56 Відповісти
ШтафБат на ******** лад. Лишилося озброїти це м'ясо камінням та дрючками (як те жуков робив) і під прицілом НКВД кадирівців кидати на наші позиції.
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11.01.2023 16:09 Відповісти
Вагнеровцев и прочих там максимум до 50 тыщ, а против Украины 300 тыщ с учётом сепаров днр+лнр
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11.01.2023 17:09 Відповісти
Деньги руские любят, поэтому и вагнер.
Доведеные до нищеты и озлобленые, готовы дьяволу душу продать, не то что за оружие взяться.
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11.01.2023 19:36 Відповісти
 
 