Група українських спецпризначенців діє на території РФ, - The Guardian. ФОТО
Добровольча група українських спецпризначенців "Братство" веде боротьбу з режимом Путіна вглибині Росії.
Про це пише видання The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Його журналісти стверджують, що поспілкувалися з трьома українськими спецпризначенцями - 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром, 39-річним Олексієм.
Військові повідомляють, що у разі найгіршого український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про них.
За даними The Guardian, їх робота "варіюється від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на російській території".
Один з бійців, Владислав, повідомляє, що публічно про це розповідають, аби Путін та окупанти знали, що українським бійцям "дуже легко перетнути російський кордон".
"Братство" наполягає, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути жар бою на власній території.
ЗМІ пише, що добровольці "Братства" мають особливий статус, "технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами".
Журналісти зустрілися з бійцями за кавою у київському парку імені Тараса Шевченка. Там вони у джинсах та джемперах розповідали про свої пригоди, відпочиваючи від тренувань, планування та місій.
The Guardian додає, що "через неофіційний статус їхні історії не можна було перевірити незалежно, але вони переконливі та заслуговують довіри, а також надзвичайні своєю сміливістю".
Тарас каже, що повернувся два тижні тому після, за його словами, простої операції: "Нашій групі потрібно було завезти певну кількість вибухівки на територію Росії і залишити її в певному місці".
Але шість тижнів тому, за його словами, він завершив найуспішнішу операцію: "Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС".
Операцію провели не з першого разу, але одного дня таки збили гелікоптер з переносного ЗРК на відстані 4 км. Бійці переконалися, що вертоліт вибухнув.
Незалежно від того, чи загинули кремлівські чиновники в вертольоті, для Тараса це була успішна місія, яка досягла головної мети.
Остання операція в Росії, в якій брав участь Владислав, була "місяць тому в районі міста Бєлгород, де за останні місяці вибухнули кілька складів боєприпасів".
Військові наголошують, що їхня робота - надзвичайно небезпечна, але вони дуже ретельно готуються та усвідомлюють свою важливість.
Бійці розповіли журналістам і про своїх загиблих напарників, зазначився, що на таких завданнях можуть гинути й найкращі професіонали.
Будь ласка, зачекайте...
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Найс трай, Ваня =)
їхні "добрі справи" самі про це скажуть...
а ти так не вважаеш ??? то ти маєш право на свою думку... як і я...
Тобто, саме бійці, які працюють в тилу ворога про це розповідають, роблять це навмисно і навіть пояснюють для чого це роблять.
а можливо то...трошки хвалько?
я чогось таки впевен, що про такі операції можна розповідати тільки після війни...
та зараз такий час... шо все можливо...
і ще там вважають, що не дилетанту-коментатору з тирнетів роздавати поради професійним розвідникам))
а от ви якраз їх засуджуєте
паралелі з ізраїлем почали проводити ви - я лише коментую вас
я лише показую що ви як коментатор - так собі і вартість ваших думки не дуже висока, бо ви навіть собі почали протиречити майже у у третьому дописі))
А загинули чомусь не кацапські, а наші високопосадовці МВС...
назвали вік та імена
показали парк та місце
тепер агентам рф які є в силових структурах, під якимось приводом достатньо перевірити камери спостереження на площі і все!!!!!!!
це якийсь пізззздець
"Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий , я та Гогілашвілі вбиті, а війна програна ", - сказав Буданов.
От же ж блин дебилы! Скорее всего дружки Абристовича на похмелье пивасика с журналистами попили...
https://chas.news/author/burda Владислав Бурда 13:44 31 жовтня 2022
У Псковіській області рф внаслідок вибухів сильно пошкоджені два ударні гелікоптери Ка-52.
Про це пише https://t.me/bazabazon/14201 Baza .
Інцидент стався близько 22:00 30 жовтня на військовому аеродромі Веретьє, який розташований неподалік від кордону з Латвією.
Внаслідок серії вибухів пошкодження отримали два гелікоптери, які знаходилися там на ремонті.
«Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів довкола», - пише видання.
Причину вибухів наразі з'ясовують.
Оновлено
Головне управління розвідки Міноборони https://t.me/DIUkraine/1584 уточнило , що внаслідок вибухів два гелікоптери Ка-52 було знищено і ще два суттєво пошкоджено. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.
Після вибухів особовий склад війкової частини відправили на «пошук диверсійних груп». На аеродромі зараз проходять слідчі дії.
В ГУР також нагадали, що один Ка-52 «Алігатор» коштує близько $16 млн.
Или русня засекретила?
Якщоб в УКРАЇНІ державні спецслужби діяли хочаб на 50%, з повним застосуванням усіх методів збору інформації, виявлення, знешкодження, отримання інформації та ліквідації деверсантів, колаборантів, сепаратистіва та зрадників УКРАЇНИ, як діють відповідні служби підоросії, тодіб в УКРАЇНІ не булоб жодного колаборанта, зрадника, та корегувальника вогню бо усіб знали, яке покарання їх чекає...!!! СМЕРТЬ...!!!
Згадайте того кацапомордого підоруzzького недоноска колаборанта мусора у відставці Кірсанова, котрий у 2015 році корегував артобстріл ГРАДІВ по МАРІУПОЛю де загинуло 30 чоловік, а поранено було 128 серед них і діти...!!!
У червні 2019 року суд визнав Кірсанова винним у коригуванні обстрілу та засудив його до 9 років позбавлення волі. 15 серпня 2019 року Кірсанов вийшов на свободу за "законом Савченко", оце "ГУМАННІСТЬ" за допомогу у масовому вбивстві і каліцтві 30 та 128 чоловік.
Ця кацапоморда підороська мінтовська мерзота ЗА ЦЕ МАВ БУТИ ПОВІШАНИМ ЗА ЯЙЦЯ НА НАЙВИЩОМУ ФЛАГШТОЦІ В МАРІУПОЛІ на цілий місяць...!!!
А що в УКРАЇНІ роблять з коригувальниками підоруzzкої артилерії, кацапомордими підоруzкими колаборантами, зрадниками та посіпаками підоросії від дій котрих гинуть сотні нівчому не повинних цивільних громадян УКРАЇНИ та знищується уся критична інфоструктура для забезпречення життєдіяльності...???!!!
Віддають під "ГУМАННИЙ" суд, а потім ГРОМАДА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ їх ще буде і у вязниці утримувати та зебезпечувати ХАРЧАМИ...???!!!
Є така НАРОДНА пословиця, ЩО КЛИН, КЛИНОМ ТРЕБА ВИБИВАТИ...!!!
Ще трьох кацапомордих-чухраінських підоросів колаборантів, корегувальників ракет затримано СБУ у ДНІПРІ і ці теж мусорська недострілена мерзота...!!!
"Це наше останнє відео" Пам'яті Святоши, Непийпива, Тарасія, Аполлона. Братство Корчинського
https://youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700&t
Таке вже було під Брянськом.
( может "группа спецназовцев" просто не знает , что в ряде западных сми работают "агенты влияния" кремля, некоторые сми просто выкуплены кремлем с потрохами (как например тв канал "евроньюс", британская The Independent, и т.д)
Не раз замечал с 2014 г, когда на BBC или Bloomberg появляются антиукраинские материалы,, их автора почему то часто с русскими фамилиями ...
В статье есть упоминание о том, что было успешно выполнено задание по уничтожению вертолета МВД рашки. У нас упал в Броварах вертолет с руководством МВС. Через некоторое время будет результат расследования и, ВОЗМОЖНО, вывод по катастрофе МОЖЕТ БЫТЬ таким - вертолет поврежден ракетой, что привело к катастрофе. Значит была ДРГ рашки, что не совсем фантастично - ведь заявляется о десятках покушений на Зеленского и Буданова. Статья может быть как элемент подготовки общественного мнения - наши ДРГ свободно работают в рашке, ну и наоборот.
Если же предположить, что статьи этой нет, а вертолет в Броварах поврежден ракетой - то тут явная недоработка наших спецслужб. Также если предположить, что статья в "Гардиан" есть и комиссия по катастрофе в Броварах назовет основой причиной падения вертолета техническую неисправность, и уничтожение вертолета МВД рашки и катастрофа вертолета в Броварах - несвязанные события, то можно однозначно сказать, в любом случае можно сказать - люди, которые принимают участие в подобных операциях - герои. И эту деятельность надо только расширять сейчас и не останавливать после войны, что бы русня еще долго отхаркивала эту войну кровью.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
«Уламки розкидало на 200 метрів»: у Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52 (оновлено)«Бавовна» завітала на військовий аеродром Веретьє
https://chas.news/author/burda Владислав Бурда 13:44 31 жовтня 2022
https://chas.news/news/ulamki-rozkidalo-na-200-metriv-u-pskovskii-oblasti-vibuhnuli-dva-gelikopteri-ka-52
Вічна слава тим, хто вже загинув з "Братства".
https://youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700&t