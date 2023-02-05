УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9606 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
37 422 98

Група українських спецпризначенців діє на території РФ, - The Guardian. ФОТО

Добровольча група українських спецпризначенців "Братство" веде боротьбу з режимом Путіна вглибині Росії.

Про це пише видання The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Його журналісти стверджують, що поспілкувалися з трьома українськими спецпризначенцями - 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром, 39-річним Олексієм.

Військові повідомляють, що у разі найгіршого український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про них.

Читайте: Кожен четвертий російський окупант воює в складі ПВК "Вагнер", - The Guardian

Група українських спецпризначенців діє на території РФ, - The Guardian 01

За даними The Guardian, їх робота "варіюється від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на російській території".

Один з бійців, Владислав, повідомляє, що публічно про це розповідають, аби Путін та окупанти знали, що українським бійцям "дуже легко перетнути російський кордон".

Дивіться: Спецпризначенці Нацгвардії за одну хвилину знищили танк і БМП окупантів. ВIДЕО

"Братство" наполягає, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути жар бою на власній території.

ЗМІ пише, що добровольці "Братства" мають особливий статус, "технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами".

Журналісти зустрілися з бійцями за кавою у київському парку імені Тараса Шевченка. Там вони у джинсах та джемперах розповідали про свої пригоди, відпочиваючи від тренувань, планування та місій.

Група українських спецпризначенців діє на території РФ, - The Guardian 02

The Guardian додає, що "через неофіційний статус їхні історії не можна було перевірити незалежно, але вони переконливі та заслуговують довіри, а також надзвичайні своєю сміливістю".

Тарас каже, що повернувся два тижні тому після, за його словами, простої операції: "Нашій групі потрібно було завезти певну кількість вибухівки на територію Росії і залишити її в певному місці".

Але шість тижнів тому, за його словами, він завершив найуспішнішу операцію: "Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС".

Операцію провели не з першого разу, але одного дня таки збили гелікоптер з переносного ЗРК на відстані 4 км. Бійці переконалися, що вертоліт вибухнув.

Також дивіться: Бійці спецпідрозділу НГУ "Омега" нищать російську бронетехніку на авдіївському напрямку. ВIДЕО безпілотника

Незалежно від того, чи загинули кремлівські чиновники в вертольоті, для Тараса це була успішна місія, яка досягла головної мети.

Остання операція в Росії, в якій брав участь Владислав, була "місяць тому в районі міста Бєлгород, де за останні місяці вибухнули кілька складів боєприпасів".

Військові наголошують, що їхня робота - надзвичайно небезпечна, але вони дуже ретельно готуються та усвідомлюють свою важливість.

Бійці розповіли журналістам і про своїх загиблих напарників, зазначився, що на таких завданнях можуть гинути й найкращі професіонали.

Автор: 

спецпризначенці (219) The Guardian (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
а от накуа про це верещати ????
їхні "добрі справи" самі про це скажуть...
показати весь коментар
05.02.2023 14:08
+25
Подобные сказки скармливал буданов со своим сожителем ! Да и разведчик абдристович нес такую же пургу!
показати весь коментар
05.02.2023 14:10
+17
Так трохи дивно, може ще й після війни спливе що командир групи не Олексій а сам найвеличніший, що у час вільний від розчерчування з єлдаком доріжок особисто їздив до пі.дарососії вчиняти такі оце капості 😜
показати весь коментар
05.02.2023 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
маячня. точніше іпсо
показати весь коментар
05.02.2023 14:25 Відповісти
Регистрация: 17.01.2023

Найс трай, Ваня =)
показати весь коментар
05.02.2023 14:30 Відповісти
Кацапський спам
показати весь коментар
05.02.2023 14:17 Відповісти
а от накуа про це верещати ????
їхні "добрі справи" самі про це скажуть...
показати весь коментар
05.02.2023 14:08 Відповісти
Бо це просто іпсо
показати весь коментар
05.02.2023 14:24 Відповісти
Не нужно считать противника идиотом. Если была "работа", то они об этом прекрасно осведомлены.
показати весь коментар
05.02.2023 14:36 Відповісти
Ну, поінформовані, і що?
показати весь коментар
05.02.2023 14:48 Відповісти
Це іпсо для українців. Переможні байки так би мовити.
показати весь коментар
05.02.2023 15:19 Відповісти
думаєш https://www.theguardian.com/world/2023/feb/04/ukraine-special-forces-russia-border?ref=upstract.com The Guardian хвилюють байки для нас ?
показати весь коментар
05.02.2023 15:33 Відповісти
За гроші напишуть все що хоч
показати весь коментар
05.02.2023 18:30 Відповісти
щоб у громадян кацапії дупло стиснулось, спецура кацапії, як щось таке є, знає раніш за журналістів
показати весь коментар
05.02.2023 15:32 Відповісти
Ти справді думаєш, що ти краще за тих, хто своїм життям ризикує, знаєш що, коли і з якою метою слід розповідати?
показати весь коментар
05.02.2023 20:57 Відповісти
ні.. я думаю що заради тих, хто ризикує своїм життям у тилу ворога всі повинно стулити пельки, щоби своїм необережним пацяканням не зашкодити тим, хто дійсно ризикує своїм життям...
а ти так не вважаеш ??? то ти маєш право на свою думку... як і я...
показати весь коментар
05.02.2023 21:04 Відповісти
То, можливо, ти не прочитав цю фразу с тексту: "Один з бійців, Владислав, повідомляє, що публічно про це розповідають, аби Путін та окупанти знали, що українським бійцям "дуже легко перетнути російський кордон".

Тобто, саме бійці, які працюють в тилу ворога про це розповідають, роблять це навмисно і навіть пояснюють для чого це роблять.
показати весь коментар
05.02.2023 23:24 Відповісти
можливо...
а можливо то...трошки хвалько?
я чогось таки впевен, що про такі операції можна розповідати тільки після війни...
та зараз такий час... шо все можливо...
показати весь коментар
05.02.2023 23:30 Відповісти
і ще... чи не зашкодить (і не ускладнить) його бажання нажахати *****... таємній і дуже необхідній справі...і його побратимам ??
показати весь коментар
05.02.2023 23:33 Відповісти
Думаю, що не зашкодить. Навпаки. Росіяни будуть нервувати на своїй території, шукати зрадників серед своїх, відтягнуть частину військ для захисту свого тилу (як, наприклад, розміщення ППО в центрі Москви зменшило присутність цього ППО в іншому місці).
показати весь коментар
06.02.2023 00:08 Відповісти
А щодо ризиків наших ССО-шників, то я не думаю, що до цього інтерв'ю вони були меншими. В
показати весь коментар
06.02.2023 00:09 Відповісти
Якого результату "нема"? Які "відосікі"? Дятєл!
показати весь коментар
05.02.2023 14:25 Відповісти
Зроби результат, або не *****
показати весь коментар
05.02.2023 14:28 Відповісти
Так трохи дивно, може ще й після війни спливе що командир групи не Олексій а сам найвеличніший, що у час вільний від розчерчування з єлдаком доріжок особисто їздив до пі.дарососії вчиняти такі оце капості 😜
показати весь коментар
05.02.2023 14:18 Відповісти
Маєте на увазі,що в рашці діє янукович,азаров та інші?)))
показати весь коментар
05.02.2023 14:19 Відповісти
🤣
показати весь коментар
05.02.2023 14:29 Відповісти
Як поясните знищення літаків під Євпаторією, а влучання у Самарі та Енгельсі допотопними тушками, а загибель кількох бійців у тилу, вибух на Керченському мосту, пожежу в інституті в Москві, що розробляє ракети для ЗРК?
показати весь коментар
05.02.2023 14:56 Відповісти
Дивно бо про таке розказують або після війни або після загибелі, ще й сфоткати це реально дія якась
показати весь коментар
05.02.2023 15:03 Відповісти
дивно звідки ви таке взяли, що про таке розказують після війни?
показати весь коментар
05.02.2023 18:41 Відповісти
Ну якщо в Ізраїлі вважають за нормальне розсекречувати діяльність своїх агентів в період здійснення ними бойових секреттних завдань, та ще й в період війни то ок! Але ж не у Нас!
показати весь коментар
05.02.2023 18:57 Відповісти
в ізраїлі вважають що інфо-діверсія часто набагато цінніша за діверсію в реалі
і ще там вважають, що не дилетанту-коментатору з тирнетів роздавати поради професійним розвідникам))
показати весь коментар
05.02.2023 19:16 Відповісти
То чому ж ви коментуєте, якщо у вас вважають що це не справа дилетантів, і ще раз повторю Україна не ізраїль, паралелі проводити не потрібно, оскільки існує велика різниця, де Україна - ⬆️, де Ізраїль - ⬇️.
показати весь коментар
05.02.2023 19:20 Відповісти
я коментую вас, а не розвідників зі статті
а от ви якраз їх засуджуєте
паралелі з ізраїлем почали проводити ви - я лише коментую вас
я лише показую що ви як коментатор - так собі і вартість ваших думки не дуже висока, бо ви навіть собі почали протиречити майже у у третьому дописі))
показати весь коментар
05.02.2023 19:30 Відповісти
мене думки юдеїв взагалі не цікавлять, я Українець і вище того всього! Навпаки якщо не порядочна людина не дуже гарної думки про мене, навіть мене не знаючи значить Я все роблю правильно і це як не крути добре!
показати весь коментар
05.02.2023 19:35 Відповісти
так-так - коли відповісти нема чого, починається згадування національної належності і безпідставна хвальба себе самого)) - хай щастить
показати весь коментар
05.02.2023 19:42 Відповісти
Навзаєм!
показати весь коментар
05.02.2023 19:50 Відповісти
Визнайте, що ви не можете знати про всі випадки: де і коли розказують/не розказують. Ситуації можуть бути різні. Що маємо тут? Мова про людей, які офіційно не інтегровані в державі установи, майже ніякої конкретики по операціям. По великому рахунку, озвучили те, що багато хто знає або підозрює, в т.ч. і за поребріком. Є великий запит суспільства на такі акції. В них є не тільки військова, але і політична складова. То чому дивуватися, якщо така інформація з'являється в публічному просторі? Не виключати, що такий "витік" був з санкції самої ГУР. Мотиви можуть бути які завгодно.
показати весь коментар
05.02.2023 19:07 Відповісти
Враховуючи хто зараз керівник гур - беззаперечно витоки мають місце, і не тільки до Українських ЗМІ
показати весь коментар
05.02.2023 19:16 Відповісти
У криворуких цапів постійно щось вибухає, падає, тоне..
показати весь коментар
05.02.2023 15:23 Відповісти
Подобные сказки скармливал буданов со своим сожителем ! Да и разведчик абдристович нес такую же пургу!
показати весь коментар
05.02.2023 14:10 Відповісти
цікаво якими казками годуєте ви свого сожителя абдристовича і чого у вас такий чорний рот?
показати весь коментар
05.02.2023 19:39 Відповісти
Х**лу 3.14**а ?
показати весь коментар
05.02.2023 14:12 Відповісти
14 та 88 леопардів. Це знакова цифра для кацапів. 14/88 їм має сподобатись
показати весь коментар
05.02.2023 14:34 Відповісти
"НЕ верю!..."(С)
показати весь коментар
05.02.2023 14:13 Відповісти
Буданов за дармові каву з круасаном ще і не таких казок понарозказує ))
показати весь коментар
05.02.2023 14:18 Відповісти
А разве надя савченко со своей сестрой и генерал- фельдмаршалом рубаном совершили меньшие подвиги ? Они и сейчас в тылу врага !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.02.2023 14:19 Відповісти
ви ще ківу забули
показати весь коментар
05.02.2023 14:23 Відповісти
Кива уже больше года выполняет личное задание авакова в логове кацапов! Кива- наш Штирлиц !!! А есть и еще один херой - антонина геращенко, шакал- лизоблюд!!!
показати весь коментар
05.02.2023 14:28 Відповісти
а ще медведчук
показати весь коментар
05.02.2023 14:33 Відповісти
Аваков: Кива - человек-воин, идеальный на войне.
показати весь коментар
05.02.2023 14:53 Відповісти
Смірнов, ти табло своє сцикливе завали, бо жодного дня не воював. І дивись за собою, щоб не настав час перекувати тебе на інше прізвище, москалику!
показати весь коментар
05.02.2023 15:49 Відповісти
"Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС".

А загинули чомусь не кацапські, а наші високопосадовці МВС...
показати весь коментар
05.02.2023 14:20 Відповісти
А чого *уйла не викрали, або хоча б його двійника-трійника?
показати весь коментар
05.02.2023 14:22 Відповісти
квантовая запутанность. дерьмак со своей "группой" делает то же самое в сердце киева. только у него спин противоположный ))
показати весь коментар
05.02.2023 14:27 Відповісти
Так, все настільки таємно, що загалу вже відома назва організаціїї, імена її членів та їхній вік. Наступного разу не забудьте вказати їхні паспортні дані.
показати весь коментар
05.02.2023 14:27 Відповісти
Як, як така інформація може витікати під час війни? Як цим людям працювати якщо наші кабінетні виб**дки можуть в будь-який момент зробити витік й засвітити наших агентів?
показати весь коментар
05.02.2023 14:28 Відповісти
то його кацапи грохнули пищуть ,почав показувати ,що він незамінний
показати весь коментар
05.02.2023 14:35 Відповісти
Единственная солидная операция - подрыв крымского моста. Но тоже не на 100% успешная
показати весь коментар
05.02.2023 14:29 Відповісти
Якась маячня...Їй богу.)))
показати весь коментар
05.02.2023 14:34 Відповісти
Скільки би тут в комментах не верещали про "вірю" чи "не вірю" суті справи це не змінить. Ми ні хрена про це не знаємо.🤷
показати весь коментар
05.02.2023 14:35 Відповісти
Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС". Джерело: так наш гелікоптер з керівництвом мвс- помста?
показати весь коментар
05.02.2023 14:36 Відповісти
ви ******, не знаю ким шановні
назвали вік та імена
показали парк та місце
тепер агентам рф які є в силових структурах, під якимось приводом достатньо перевірити камери спостереження на площі і все!!!!!!!
це якийсь пізззздець
показати весь коментар
05.02.2023 14:39 Відповісти
Мабуть, усі чули про одкровення начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова про банкіра Дениса Кірєєва , який загинув від рук оперативників СБУ. Зокрема керівник ГУР заявив, що саме Кірєєв 23 лютого попередив розвідку про напад країни-агресора. Ніби він передав дані від російських джерел, які допомогли підготуватися до оборони столиці. За словами Буданова, Кірєєв зазначив, що росіян висадяться в аеропорту "Антонов" у Гостомелі. Підказка Кірєєва «дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському наступу».

"Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий , я та Гогілашвілі вбиті, а війна програна ", - сказав Буданов.
показати весь коментар
05.02.2023 14:40 Відповісти
Слава Богу никто не сморозил, что они сидели со Стингерами в засаде возле аэропорта Внуково-2.
От же ж блин дебилы! Скорее всего дружки Абристовича на похмелье пивасика с журналистами попили...
показати весь коментар
05.02.2023 14:44 Відповісти
«Уламки розкидало на 200 метрів»: у Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52 (оновлено)«Бавовна» завітала на військовий аеродром Веретьє

https://chas.news/author/burda Владислав Бурда 13:44 31 жовтня 2022

У Псковіській області рф внаслідок вибухів сильно пошкоджені два ударні гелікоптери Ка-52.

Про це пише https://t.me/bazabazon/14201 Baza .

Інцидент стався близько 22:00 30 жовтня на військовому аеродромі Веретьє, який розташований неподалік від кордону з Латвією.

Внаслідок серії вибухів пошкодження отримали два гелікоптери, які знаходилися там на ремонті.

«Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів довкола», - пише видання.

Причину вибухів наразі з'ясовують.

Оновлено

Головне управління розвідки Міноборони https://t.me/DIUkraine/1584 уточнило , що внаслідок вибухів два гелікоптери Ка-52 було знищено і ще два суттєво пошкоджено. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.

Після вибухів особовий склад війкової частини відправили на «пошук диверсійних груп». На аеродромі зараз проходять слідчі дії.

В ГУР також нагадали, що один Ка-52 «Алігатор» коштує близько $16 млн.
показати весь коментар
05.02.2023 19:25 Відповісти
Якби лінії ЛЕП в районі Уралу. Місця перетину трубопровідного транспорту( кілька разів по довжині трубопроводів)... Дороги з Криму та мости на Волзі... І жодного слова про те що наші хлопці те вчинили то я б повірив
показати весь коментар
05.02.2023 14:57 Відповісти
Kak PSYOPS idjot eto novost. Tak ili inatshe u vraga nervy zakrutit. A eto i jest tsel.
показати весь коментар
05.02.2023 15:03 Відповісти
Вроде не слышал, чтобы в середине декабря были какие-то новости про "российский вертолет, который перевозил высокопоставленных должностных лиц российского МВД"...
Или русня засекретила?
показати весь коментар
05.02.2023 15:06 Відповісти
Перестаньте ПУБЛІКУВАТИ УСЯКІ БЗДУРИ-ДОГАДОК обкурених і пяних до півсвідомості лайнометних жовторотих пупер-журналюг з квазіфантастичними уявами, котрі не мають жодної уяви про антитерорестичну діяльність та виявлення диверсантів під час проведення військових дій...!!!

Якщоб в УКРАЇНІ державні спецслужби діяли хочаб на 50%, з повним застосуванням усіх методів збору інформації, виявлення, знешкодження, отримання інформації та ліквідації деверсантів, колаборантів, сепаратистіва та зрадників УКРАЇНИ, як діють відповідні служби підоросії, тодіб в УКРАЇНІ не булоб жодного колаборанта, зрадника, та корегувальника вогню бо усіб знали, яке покарання їх чекає...!!! СМЕРТЬ...!!!

Згадайте того кацапомордого підоруzzького недоноска колаборанта мусора у відставці Кірсанова, котрий у 2015 році корегував артобстріл ГРАДІВ по МАРІУПОЛю де загинуло 30 чоловік, а поранено було 128 серед них і діти...!!!

У червні 2019 року суд визнав Кірсанова винним у коригуванні обстрілу та засудив його до 9 років позбавлення волі. 15 серпня 2019 року Кірсанов вийшов на свободу за "законом Савченко", оце "ГУМАННІСТЬ" за допомогу у масовому вбивстві і каліцтві 30 та 128 чоловік.
Ця кацапоморда підороська мінтовська мерзота ЗА ЦЕ МАВ БУТИ ПОВІШАНИМ ЗА ЯЙЦЯ НА НАЙВИЩОМУ ФЛАГШТОЦІ В МАРІУПОЛІ на цілий місяць...!!!

А що в УКРАЇНІ роблять з коригувальниками підоруzzкої артилерії, кацапомордими підоруzкими колаборантами, зрадниками та посіпаками підоросії від дій котрих гинуть сотні нівчому не повинних цивільних громадян УКРАЇНИ та знищується уся критична інфоструктура для забезпречення життєдіяльності...???!!!
Віддають під "ГУМАННИЙ" суд, а потім ГРОМАДА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ їх ще буде і у вязниці утримувати та зебезпечувати ХАРЧАМИ...???!!!

Є така НАРОДНА пословиця, ЩО КЛИН, КЛИНОМ ТРЕБА ВИБИВАТИ...!!!

Ще трьох кацапомордих-чухраінських підоросів колаборантів, корегувальників ракет затримано СБУ у ДНІПРІ і ці теж мусорська недострілена мерзота...!!!
показати весь коментар
05.02.2023 15:07 Відповісти
схоже на чергову дезу-казочку від казкаря-блогера Кірюши ... реаліті шоу триває, піпл хаває та просить "дабавкі"... країна остаточно перетворюється на шапіто.
показати весь коментар
05.02.2023 15:10 Відповісти
Группа действует крайне успешно. Скоро услышим, что МО московии закупает яйца по 34 гривны, а Кабаева родила очередного байстрюка.
показати весь коментар
05.02.2023 15:14 Відповісти
по моему это кацапский рофл во французских епенях.
показати весь коментар
05.02.2023 15:14 Відповісти
Кива навіть втерся в довіру і з каналів не вилазить російських. Скоро до кабаєва добереться.
показати весь коментар
05.02.2023 15:17 Відповісти
Якщо все це правда, то навіщо про це розповідати? Хлопцям слави захотілось яка може коштувати ним життя?
показати весь коментар
05.02.2023 15:26 Відповісти
Узнаю стиль Буданова - расправлять оперение и кричать, чтоб казаться больше и страшнее
показати весь коментар
05.02.2023 15:45 Відповісти
Кино и немцы.
показати весь коментар
05.02.2023 15:47 Відповісти
Если это правда то кацапы знают об этом они далеко не идиоты.
показати весь коментар
05.02.2023 15:52 Відповісти
Це правда. A це загиблі Герої про знищення яких розповідали кацапи.

"Це наше останнє відео" Пам'яті Святоши, Непийпива, Тарасія, Аполлона. Братство Корчинського
https://youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700&t
показати весь коментар
06.02.2023 06:50 Відповісти
К Люсе лучше бы пошли интервью брать, уж рн бы им рассказал сказок венского леса!
показати весь коментар
05.02.2023 15:55 Відповісти
Та да, Люся Дугіна пророчиця ще та
показати весь коментар
05.02.2023 16:01 Відповісти
Один дзвінок з ОП своїм кремлівським колєгам і немає групи ....
Таке вже було під Брянськом.
показати весь коментар
05.02.2023 16:00 Відповісти
как раз при Порошенко были ликвидированы Моторола, Захарченко и проведено ряд других "громких" спецопераций, например похищение Цемаха. А готовившаяся операция с похищением 30 "вагнеровцев" обещала стать просто выдающейся по своей дерзости....
показати весь коментар
05.02.2023 18:17 Відповісти
Было ряд пророссийских материалов в The Guardian. Что может означать влияние кремля на это издание (например сотрудничество с москвой какогото "независимого журналиста") Помоему, если такая "группа спецназовцев" существует , то The Guardian, не лучшее издание что бы светится в нем.... Слишком большой риск утечки контактов прямо в рф...

( может "группа спецназовцев" просто не знает , что в ряде западных сми работают "агенты влияния" кремля, некоторые сми просто выкуплены кремлем с потрохами (как например тв канал "евроньюс", британская The Independent, и т.д)
показати весь коментар
05.02.2023 17:49 Відповісти
В своё время на Радио Свобода главным редактором русской службы работал кгбшник Туманов. Вполне возможно, что такое же происходит и сейчас.
показати весь коментар
05.02.2023 19:47 Відповісти
так это была целенаправленная политика кремля, вербовать журналистов , редакторов влиятельных западных изданий, направлять в западные сми молодых российских корреспондентов и т.д.
Не раз замечал с 2014 г, когда на BBC или Bloomberg появляются антиукраинские материалы,, их автора почему то часто с русскими фамилиями ...
показати весь коментар
05.02.2023 20:44 Відповісти
Посмотрите на эту статью с другой стороны.
В статье есть упоминание о том, что было успешно выполнено задание по уничтожению вертолета МВД рашки. У нас упал в Броварах вертолет с руководством МВС. Через некоторое время будет результат расследования и, ВОЗМОЖНО, вывод по катастрофе МОЖЕТ БЫТЬ таким - вертолет поврежден ракетой, что привело к катастрофе. Значит была ДРГ рашки, что не совсем фантастично - ведь заявляется о десятках покушений на Зеленского и Буданова. Статья может быть как элемент подготовки общественного мнения - наши ДРГ свободно работают в рашке, ну и наоборот.
Если же предположить, что статьи этой нет, а вертолет в Броварах поврежден ракетой - то тут явная недоработка наших спецслужб. Также если предположить, что статья в "Гардиан" есть и комиссия по катастрофе в Броварах назовет основой причиной падения вертолета техническую неисправность, и уничтожение вертолета МВД рашки и катастрофа вертолета в Броварах - несвязанные события, то можно однозначно сказать, в любом случае можно сказать - люди, которые принимают участие в подобных операциях - герои. И эту деятельность надо только расширять сейчас и не останавливать после войны, что бы русня еще долго отхаркивала эту войну кровью.
показати весь коментар
05.02.2023 18:32 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52 2 шт. Ка-52 -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Псковська область ---Знищені в результаті вибухуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-:137-428 [428] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#cite_note-:139-429 [429]???????????

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97

«Уламки розкидало на 200 метрів»: у Псковській області вибухнули два гелікоптери Ка-52 (оновлено)«Бавовна» завітала на військовий аеродром Веретьє

https://chas.news/author/burda Владислав Бурда 13:44 31 жовтня 2022
https://chas.news/news/ulamki-rozkidalo-na-200-metriv-u-pskovskii-oblasti-vibuhnuli-dva-gelikopteri-ka-52
показати весь коментар
05.02.2023 19:24 Відповісти
Удачи Вам, Ребята!!!!
показати весь коментар
05.02.2023 19:30 Відповісти
ФОТКАТЬ И РАССКАЗЫВАТЬ ГДЕ С НИМИ ВСТРЕТИЛИСЬ НАХЯ !?
показати весь коментар
05.02.2023 19:36 Відповісти
ЧТО УЖЕ ВСЕХ ПРОПУТАН ИСТРЕБИЛИ В КИЕВЕ !?
показати весь коментар
05.02.2023 19:38 Відповісти
Дяка Дмитру Корчинському за підбір і виховання. Це його бійці.

Вічна слава тим, хто вже загинув з "Братства".
показати весь коментар
06.02.2023 00:54 Відповісти
"Це наше останнє відео" Пам'яті Святоши, Непийпива, Тарасія, Аполлона. Братство Корчинського
https://youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700&t
показати весь коментар
06.02.2023 06:43 Відповісти
 
 